'La que se avecina' 24 horas sin parar: Mediaset lanza un nuevo canal de su serie (y no es FDF)

En estos tiempos en los que grandes plataformas de streaming pagan millonadas por sitcoms que parecen no tener fecha de caducidad como Friends, The Big Bang theory o Dos hombres y medio, Mediaset tiene en La que se avecina su propia “gallina de los huevos de oro” a nivel patrio. Una serie que, como su precedente Aquí no hay quien viva, es un fenómeno viral en redes sin importarles los años que pasan.

El grupo ya explota su comedia a través de su acuerdo con Amazon Prime Video y Disney+, de su emisión en Telecinco (que se ha visto afectada por esa primera ventana en Prime Video), y sobre todo por una considerable dedicación a sus repeticiones en FDF: el canal temático del grupo Mediaset emite cada día ocho capítulos de reposición de la serie.

Pero todavía hay hueco para más, y por eso tendrá un nuevo canal 24 horas en Mitele Plus. Esta nueva ventana será de pago, ya que para poder verlo habrá que estar suscrito a Mitele Plus, la plataforma de Mediaset. Aunque al menos se garantizarán 24 horas de La que se avecina sin parar, puesto que no habrá pausas publicitarias.

Las 24 horas sin interrupción que el grupo dedicará a La que se avecina en este nuevo canal se sumarán a las seis horas diarias que ya dedica FDF a sus reposiciones, alcanzando las 30 horas diarias en Mediaset. Y eso, sin contar con los visionados a la carta que tengan sus capítulos en Mitele Plus, en Amazon Prime Video, e incluso en Disney+.

Ya prepara su temporada 15, que podría ser la última

Mientras Mediaset sigue explotando sus reposiciones, La que se avecina ya prepara su decimoquinta temporada para Amazon Prime Video y Telecinco.

Sus propios actores compartieron hace poco las primeras imágenes de cómo comenzaban esa preparación, que como su creador y guionista Alberto Caballero comentó en una entrevista con verTele, podría ser la última: “Es pronto, pero es el final de un contrato y, ¿por qué no? Puede ser la última, claro”.