'Supernanny' se “enfrenta a los nuevos tiempos” en TVE: “Es una apuesta de servicio público como no hay otra”

RTVE ha presentado en la mañana de este miércoles 10 de abril el estreno de Supernanny, que vuelve a la televisión siete años después de cerrar su etapa en Cuatro con una nueva temporada que llegará “muy pronto” a La 1 convertida en “una apuesta de servicio público como no hay otra”.

Así lo han afirmado sus responsables en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que han estado presentes su presentadora Rocío Ramos-Paúl, así como la directora de entretenimiento de RTVE Miriam García Corrales y el director de contenidos de la productora Warner Bros ITVP, Pablo Abelenda.

“Es muy difícil poder conciliar el entretenimiento y esa parte de servicio público con la que aprender a educar. A mí me encanta hacer Supernanny porque tiene las dos cosas, y espero que quien lo vea sepa que puede aprender y aplicar las cosas”, ha comentado su cara visible, que retoma el rol que desempeñó durante doce temporadas en Mediaset, ahora en una TV pública.

En esa línea se ha pronunciado García Corrales, que ha anunciado novedades para una etapa que, a su vez, tendrá la esencia de siempre: “Los conflictos pueden parecer los mismos, pero ha habido una evolución en los niños de ahora. En el programa se ofrecen herramientas y estrategias para comprender a estos niños. Llega Supernanny y obra el milagro, los padres ni se lo creen. Va a ayudar no sólo a las familias que han participado, sino también a los que lo vean aunque no tengan hijos”.

Los casos de la nueva Supernanny y las claves del “milagro”

Quien ha profundizado en las novedades ha sido Abelenda, que las ha situado no tanto en el formato en sí como en las dinámicas y particularidades de los casos elegidos para protagonizar cada entrega: “En esta nueva etapa del programa nos vamos a enfrentar a los nuevos tiempos, en cómo los gadgets y la tecnología afectan a la educación. Vamos a tratar también el rol de los abuelos, tan importantes en las familias. Habrá casos que no se habían visto en el formato de tenencia compartida, o casos en el que son cinco hijos pequeños de un año”.

“Para Warner es muy importante estar aquí, porque es la primera vez que trabajamos para TVE y tenemos una responsabilidad enorme. Supernanny es uno de los programas más importantes de nuestro catálogo, y es motivo de celebración trabajar con Rocío porque es una profesional maravillosa. Su pasión y dedicación es de agradecer”, ha agregado el directivo de la productora.

En ese sentido, Ramos-Paúl ha hecho extensible el elogio a su equipo de trabajo: “Es importante saber que Supernanny es un programa en el que todo el equipo pone mucha pasión. Tenemos que tener mucho respeto y estar muy callados durante las grabaciones porque son conflictos que influyen a nivel emocional, y me ayuda mucho el equipo que tengo y que me hace tener una implicación mayor”.

“En ‘Supernanny’ ocurren problemas a nivel emocional”



Rocío Ramos llega como ‘Supernanny’ en RTVE pic.twitter.com/v0rE71vfmn — La 1 (@La1_tve) April 10, 2024

Sobre cómo afronta cada caso del programa, la profesional ha expresado que son muy claros con los padres que acuden a ella como salvación: “Tenemos que explicarles que esto no es un milagro, sólo les aporto una visión distinta fuera del conflicto y una forma diferente de afrontarlo. Es muy bonito el desarrollo y la evolución que van teniendo, de ahí los finales emotivos de cada capítulo”, ha afirmado, al tiempo que ha señalado la sobreprotección de los progenitores a sus hijos como la dinámica que más se repite en esta etapa y la influencia de las nuevas tecnologías en los más pequeños como algo común en los casos.

Cuestionada sobre cómo consigue ganarse la confianza de las familias, Rocío Ramos-Paúl ha confesado que es una pregunta que ella misma se plantea. “Hay veces que yo misma pienso ¿por qué se fían tanto de mí? El recorrido hace que cuando entro, tenga una carga que ya se fían de mí. No hemos acabado mal con ninguno”, ha comentado.

Además, Supernanny ha apuntado que no arrastra una carga con los problemas que aborda, una vez finalizada las grabaciones, porque “las familias tienen después un seguimiento a través de mi equipo y la despedida es menos agria”: “A ellos les tranquiliza, y a mí también. Se establece una relación de confianza muy dulce, y no me lo llevo a casa porque sé que el seguimiento va a estar ahí”.

“Lo mejor es la motivación de los padres”

Para la vuelta del icónico programa, el equipo de Warner Bros puso en marcha un proceso de casting al que se presentó “muchísima gente”. “Este formato es algo que está ahí, que queda. Cuando tienes un problema con tu hijo te aparece Supernanny, porque es uno de los formatos que más tracción tiene en redes sociales. Mucha gente, al anunciar que el programa volvía, se apuntó. No puedo dar un número concreto, pero mucha gente”, ha aportado Abelenda.

En ese sentido, Rocío Ramos-Paúl ha destacado que “para mí lo mejor es la motivación que lleva a los padres a participar, porque es emoción pura y dura. No saben qué pueden hacer con lo que más quieren, que son sus hijos. Y esa motivación real nos la transmiten a mi equipo y a mí. Esa para mí es la clave de este programa”.