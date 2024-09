Mediaset presenta a María Casado y aclara el futuro de los presentadores que salen de 'Informativos Telecinco'

El lunes y por sorpresa, Mediaset anunció el fichaje de María Casado para ser nueva presentadora de Informativos Telecinco en su edición Fin de semana. Y poco después, la tarde del miércoles, se desveló la reestructuración que iba a acometer la cadena con sus rostros de informativos, que implica cuatro salidas y dos incorporaciones.

Este jueves 12 de septiembre, el grupo ha querido presentar ante la prensa esa nueva etapa, que como ya avanzamos se iniciará el próximo lunes 16 de septiembre. En una rueda de prensa a la que ha acudido verTele, Francisco Moreno (director de Informativos del grupo Mediaset) y Carlos Franganillo (director de Informativos Telecinco) han escoltado a María Casado para darle la bienvenida a su nueva casa: “Estoy muy contento y creo que va a significar un cambio importante. Para toda la redacción la llegada de María ha sido muy positiva”, ha asegurado Franganillo, destacando la “versatilidad” de Casado.

La periodista ha sido la gran protagonista de la presentación de esta nueva etapa, mostrándose agradecida con sus dos nuevos jefes e ilusionada por volver a la información: “No estaría aquí si no fuera también por la parte personal. Sé qué trabajo hacen, honesto y de respeto al oficio. Y necesitaba enfrascarme en un proyecto como este”. Sobre su etapa fuera de la pequeña pantalla, centrada más en la productora de Antonio Banderas (que compatibilizará reduciendo su atención a ella), ha explicado que le ha servido para crecer también profesionalmente: “Vuelvo a la información con la mochila cargada de otras experiencias y vivencias”.

María Casado estará por primera vez en una cadena privada, tras su larga trayectoria en La 1 de TVE. Pero quiere dejar claro que le va como anillo al dedo, primero con una anécdota: “Una amiga me ha recordado: '¿Tú no te acuerdas que hace mucho tiempo me decías 'yo acabaré trabajando en Telecinco'?'”, y luego con un sentimiento: “En Telecinco me siento muy yo. Es una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, seria cuando lo requiere, y así soy yo también. Me pega todo Telecinco. Estoy donde me quieren”.

Francisco Moreno, vicepresidente de la Academia TV, ha asegurado que la incorporación de María Casado, presidenta de la Academia de TV, “va a ayudar”, ha puesto de relevancia su enorme experiencia: “Fue muy precoz, con 26 años estaba presentando Telediarios, cuando además se veían masivamente”, y celebrado: “Este es un día para seguir avanzando. Y nadie dijo que fuese fácil. Esta apuesta necesita tiempo y constancia”. También ha bromeado porque haya vuelto a reunirla con David Cantero en el Fin de semana, como ya hicieron en TVE de 2006 a 2010: “David dejó claro el dolor que le suponía separarse de su pareja televisiva Isabel Jiménez. Pues le he quitado un amor y le he traído otro”, ha comentado entre risas.

Los nuevos cometidos de Ribagorda, Chaparro, Morales e Iglesias

Anticipándose a las preguntas y valoraciones sobre audiencias, Moreno ha abierto la cita recordando lo que ya dijo cuando presentó su primera apuesta, en enero: “Las audiencias de informativos no se derrumban ni se revolucionan”. Ocho meses después, no oculta que estos cambios suponen una enmienda parcial a su idea inicial: “Teníamos que ajustar piezas para continuar con ese proceso de renovación, y ahora le ha tocado al Fin de semana y al Matinal”. El director de Informativos del grupo Mediaset ha reconocido: “La televisión es prueba-error, no hay fórmula mágica. Podría haber sido complicado el encaje del mediodía, y ha resultado muy positivo. Y es verdad que ese encaje no se ha producido igual en el Fin de semana. Cuando tienes una responsabilidad, debes intentar mejorar lo que puedas”.

La nueva etapa de Informativos Telecinco tendrá dos nuevos presentadores (María Casado y Bricio Segovia), y cuatro bajas: José Ribagorda, Carme Chaparro, Arancha Morales y Leticia Iglesias. Sus equipos, todos por parejas salvo Franganillo en solitario, quedan conformados de la siguiente manera:

Los nuevos presentadores de 'Informativos Telecinco':

Informativos Telecinco matinal : Laila Jiménez y Bricio Segovia.

: Laila Jiménez y Bricio Segovia. Informativos Telecinco 15h : Ángeles Blanco e Isabel Jiménez.

: Ángeles Blanco e Isabel Jiménez. Informativos Telecinco 21h : Carlos Franganillo.

: Carlos Franganillo. Informativos Telecinco Fin de semana: David Cantero y María Casado.

Sobre dos de las bajas, Mediaset ya ha aclarado sus nuevos cometidos: Leticia Iglesias dejará el Fin de semana y pasará a la edición de las 21:00 horas como presentadora en plató en ausencia de Franganillo, además de ejerciendo de lunes a viernes como prescriptora principal para ampliar en las pantallas del plató las noticias más relevantes de la actualidad. Arancha Morales, de manera similar, dejará el Matinal para ser la prescriptora principal de la edición de las 15:00 horas, respaldando a Ángeles Blanco e Isabel Jiménez.

Sin embargo, aún no están decididos los destinos de José Ribagorda y Carme Chaparro. Moreno ha dejado claro que seguirán formando parte del grupo, personalizando en un peso pesado como José Ribagorda que además de presentador también era el editor del Fin de semana: “Ribagorda es un gran periodista, y además muy buena persona. Pepe tendrá su sitio en esta casa, igual que todo el mundo. Toca sentarse tranquilamente con él y definir las posiciones que va a tener ahora”. Lo mismo ha dicho de Carme Chaparro, deslizando ya una posibilidad: “Estamos también muy atentos al mundo digital, generamos mucho contenido, y estamos necesitados de gente que piense y aporte contenidos. Insisto: no se va a quedar nadie sin hacer nada, porque no nos lo podemos permitir”.

En cualquier caso, Moreno ha incidido en la importancia de todo el equipo: “Los que se ponen ante las cámaras no serían nada sin todo el equipo que también apoya y está detrás”, y apuntado a la continuidad de esos periodistas que dejan de presentar, pero siguen en él: “Necesitamos todas las manos posibles para seguir empujando. Seguimos en esa senda”.

“No queremos contribuir a la polarización”

Cambian algunos de sus presentadores, pero lo que no cambiará es la apuesta. Moreno lo ha explicado así al ser preguntado sobre por qué no han seguido el modelo de un informativo más editorializante, como los que hace Antena 3 especialmente con Vicente Vallés: “Para nuestra propuesta, siempre dijimos que no queríamos contribuir a la polarización política, que queríamos centrarnos en las preocupaciones de los ciudadanos”. De hecho, ha pronosticado: “Queremos creer que en un escenario a medio-largo plazo, la gente se acabará cansando de esa polarización”.

Para cuando ese momento llegue, Informativos Telecinco quiere haber seguido una senda más centrada, como ha defendido su director Carlos Franganillo: “Que queramos ser unos informativos no posicionados no quiere decir que no seamos críticos. No se debe confundir la falta de posicionamiento o de trinchera con que no tenga intencionalidad crítica”. De hecho, Francisco Moreno ha bromeado presumiendo de una de las conclusiones que se extrae de sus sondeos de imagen: “Estamos orgullosos de que salga en los estudios como que 'les damos a unos y a otros'. Si algo se hace mal o bien, no depende de quién lo haga”.

Cuestionados sobre si en estos primeros meses están donde querían estar, y si querían imponerse definitivamente a los Telediarios de La 1, Franganillo ha explicado: “Por un lado van las audiencias y por otro los objetivos que nos fijamos, que son de largo recorrido, a meses y años vista. Se trata de construir una nueva marca”. El periodista ha asegurado: “Estamos muy contentos de lo que se ha logrado en los primeros seis meses”. Moreno también ha intervenido: “Si nosotros nos hubiésemos disparado en audiencia, y tuviésemos la percepción de que estamos haciendo una porquería de informativos, yo sería más infeliz que la situación en la que estoy actualmente. Creo que estamos construyendo una buena propuesta informativa, y más tarde o más temprano terminaremos recogiendo los frutos”.

La presentación se ha centrado en Informativos Telecinco, y no en Noticias Cuatro, aunque Francisco Moreno sí ha querido explicar que su caso “es distinto porque inicia proyecto”, y aclarado: “Perseveramos. Estamos contentos. Tiene una órbita muy constante”, avanzando que no se prevén cambios.