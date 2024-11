'Informativos Telecinco' denunció los bulos de la DANA y ejemplificó con el que propagó Iker Jiménez sobre Bonaire

Desde que la DANA arrasó parte de Valencia, los bulos están siendo una constante en redes sociales e incluso algunos programas o medios de comunicación. Desinformaciones que se propagan ante grandes audiencias, como hemos visto recientemente en formatos como Horizonte de Iker Jiménez o El Hormiguero de Pablo Motos, que tienen que ser desmentidas hasta desde dentro de sus propias cadenas o grupos.

Buen ejemplo de ello es Mediaset, que como analizamos en este otro artículo tiene a los Informativos con la difícil misión de ser referentes mientras en espacios de Cuatro y Telecinco se da pábulo a los bulos y la opinión para informar de las terribles consecuencias del temporal. Y si hace unos días veíamos que desde Informativos Telecinco se tuvo que desmentir una información de La mirada crítica, este lunes asistimos a otro caso más de cómo Carlos Franganillo y su equipo tienen que combatir las desinformaciones que ofrecen sus compañeros de parrilla.

El periodista y presentador encabezó este 4 de octubre el especial de prime time La DANA del siglo, con la vuelta de Pedro Piqueras y la participación de periodistas y expertos como Mario Picazo, Fernando Garea, Lourdes Pérez y Marisol Hernández. Un programa informativo que dedicó parte de su emisión precisamente a alertar y desmentir esos bulos que, en palabras del propio Franganillo, “hacen que una situación como esta sea todavía más inmanejable”.

El bulo del parking de Bonaire como ejemplo en la propia casa

En un momento de la noche, el presentador de Informativos Telecinco recuperó las palabras del rey Felipe VI en los altercados de Paiporta, cuando advirtió a algunos ciudadanos de no hacer caso a todo lo que se publica “porque hay mucha intoxicación para que haya caos”. Y fue precisamente Piqueras quien empezó a enumerar muchas de las invenciones que se han lanzado, incluida la del parking de Bonaire que propagó Iker Jiménez en sus redes y en su programa de Cuatro.

Se ha dicho “que las farmacias están desabastecidas, que el agua de Valencia no era apta para el consumo, que en el parking del centro comercial Bonaire había cientos de personas sepultadas por el agua y por el lodo... Los bomberos, por cierto, llegaron ayer y en 50 vehículos no había ninguna persona muerta. Todo esto puede producir un cierto enajenamiento y es normal”, denunció Pedro Piqueras.

Conviene recordar que lo que se difundió en Horizonte, programa de Mediaset, salió de boca de su copresentadora Carmen Porter: “Tengo información de un compañero cámara que está allí. A él no le conocen y estaba al lado de Guardias Civiles escuchando la conversación en la que se estaba diciendo que 'ese parking es un infierno'. Palabras literales que ha escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada los que han entrado. También algunos submarinistas especialistas han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más”, dijo.

Este lunes se confirmaba que en una primera inspección del aparcamiento subterráneo de Bonaire no se encontraron víctimas mortales.

Hola @carmenporter_ , como va el maquillaje? Le habéis vuelto a preguntar al cámara a ver que ha escuchado hoy? Vais a pedir perdon @navedelmisterio y tu por el infame programa de anoche en @cuatro? https://t.co/2JwLwyuOqt pic.twitter.com/fUkKU3MKVA — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Tras este mensaje de Piqueras tomó la palabra de nuevo Franganillo, que puso como ejemplo otro caso que hemos visto dentro de la misma Mediaset con La mirada crítica mostrando imágenes de inundaciones anteriores y dándolas por actuales: “Hablábamos también de imágenes de otros siniestros que se han difundido como si correspondieran a esta DANA, lo hemos visto estos días”, comentó, señalando que también se han dado “números de víctimas sin confirmar” y lamentando la “angustia con la que lo reciben quienes lo sufren allí”.

“No se puede frivolizar sin miramientos ni escrúpulos”

Para reflejar el impacto de estas desinformaciones en los afectados conectó con Toni Ramos, reportero que está cubriendo el suceso desde Valencia y que lanzó una contundente y crítica reflexión: “Contrastar la información es básico en nuestro trabajo, y con ello estamos desde el martes por la noche. Cada goteo de información de personas fallecidas es un mazazo, y nosotros debemos ser muy prudentes con esas cifras que nos llegan. Todos sabemos que esa cifra va a ir en aumento, pero no se puede frivolizar sin ningún tipo de miramiento ni escrúpulos”, comenzó diciendo.

El reportero puso dos ejemplos con los que se ha frivolizado y engañado con un supuesto número de víctimas que no ha sido tal: el paso subterráneo que une Benetússer con Alfafar, y el ya conocido parking del centro comercial Bonaire. “Aquí se sacaron centenares de coches y no hubo ninguna víctima. Y, sin embargo, en las redes sociales hablaban de que habían sacado centenares de fallecidos, que lo había dicho algún dirigente de la UME o la Guardia Civil. Y todos han salido a desmentirlo”, dijo sobre la primera de las localizaciones.

“También lo hemos escuchado del centro comercial Bonaire, cuando ni siquiera los equipos de rescate habían achicado agua de ese parking y se daban cifras. No todo vale para venir aquí, llegar un día, tratar de pisar este fango que es terrible y empezar a decir barbaridades. Sobre todo por respeto a las víctimas, que es lo que tratamos de hacer todos los compañeros que llevamos una semana trabajando sobre el terreno. Lo que tratamos es de darle a los espectadores los datos que tenemos, lo más veraz posible”, añadió sobre el parking.

Tras esta conexión con su compañero, Carlos Franganillo volvió a denunciar que “algunos de esos bulos están calando y pueden hacer una situación como esta todavía más inmanejable” y señaló que “ese clima de polarización constante no ayuda en una situación como esta”. En este sentido, Pedro Piqueras lamentó que “la mentira es muy difícil de desmentir”, y lanzó un mensaje importante: “Lo que hay que decir a la gente es que deben depositar su confianza en medios serios. Con posturas diferentes, opiniones diferentes, pero con periodistas que firman esas informaciones y se hacen responsables”.

En el momento de publicación de esta noticia, Mediaset no ha respondido a tres preguntas planteadas por verTele sobre sus coberturas informativas de la DANA. Además, el grupo sigue sin valorar las prácticas de Horizonte de Iker Jiménez como propagador de bulos, tampoco tras un mensaje del presentador en el que reconoce que sus fuentes le fallaron con las desinformaciones sobre Bonaire sin asumir responsabilidad alguna por difundir datos no contrastados en el horario de máxima audiencia en televisión.