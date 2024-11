Pablo Motos propagó en 'El Hormiguero' el bulo de la derecha con el “si quieren ayuda que la pidan” de Pedro Sánchez

Este lunes, Arturo Pérez-Reverte regresó a El Hormiguero para presentar su nueva novela, titulada 'La isla de la mujer dormida'. Sin embargo, la mayor parte del tiempo conversó con Pablo Motos sobre política, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, en una entrega sin secciones ni mesas de tertulia, solo dedicada al escritor.

Uno de los primeros temas que tocaron fue el de la accidentada visita de los reyes, con Pedro Sánchez y con Carlos Mazón a Paiporta. “¿Cómo te parece que estuvo cada uno?”, preguntó el presentador al invitado que rogó que no le “metiera en jardines, cabroncete”. Aun así, la charla continuó en la línea de la política.

“Es mi tierra y estoy hecho polvo”, apuntó Motos, que preguntó a Reverte si deberían dimitir Mazón y Sánchez. A lo que el escritor respondió afirmativamente con el primero y bromeando con el segundo sobre sus ganas de quedarse en el puesto.

En ese instante fue cuando el presentador se sumó al bulo que ha corrido estos días por redes sobre las palabras del presidente del Gobierno después de la comparecencia que dio el sábado 2 de noviembre sobre la gestión de la DANA:

“No puedo olvidar la frase, todos tienen la culpa pero, no puedo olvidar la frase de Pedro Sánchez cuando dice 'si quieren ayuda que la pidan'. Estás viendo a la gente ahogarse, los primeros tres días son imprescindibles para encontrar supervivientes, cada minuto cuenta, 'si quieren ayuda que la pidan'”, volvió a repetir Motos. Para acabar añadiendo: “Cómo se puede tener esa indiferencia por la vida de las demás personas”.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca dijo eso en su comparecencia oficial. Esa frase falsa es la que se ha usado desde la derecha y la extrema derecha, con políticos del PP y Vox, para atacar al presidente del Gobierno cuando recordaba que toda la gestión de la crisis la está teniendo el govern de la Generalitat Valenciana, encabezado por Carlos Mazón del PP.

Incluso Maldita.es ha dedicado un artículo a desmentir este bulo, en el que se recogen las palabras exactas de Sánchez:

“He ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas. Y, asimismo, les informo que he ordenado, tal y como también le he comunicado al presidente Mazón, el despliegue hoy mismo de 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por esta DANA.

Y quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España, y yo personalmente, he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunidat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos.

Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos Están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Esa forma de proceder que combina la capilaridad y la cercanía de las administraciones locales y autonómicas con el poder colectivo del Gobierno central, ha permitido a nuestro país superar con éxito numerosos desastres naturales y crisis anteriores que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y tiene que hacerlo de nuevo. Lo va a volver a hacer de nuevo“.

Por lo que la frase que Motos “no había podido olvidar” parece que sí lo hizo en parte, ya que solo recordaba que había dicho “si quieren ayuda que la pidan”, cuando la realidad es que había señalado que “si [el Govern de la Generalitat de la Comunidat Valenciana y al presidente Mazón] necesita más recursos, que los pida” porque como también subrayó, “no faltan medios”.