Iker Jiménez se lanza a propagar los bulos sobre la DANA en su 'Horizonte' de Mediaset

La confianza de Mediaset en Iker Jiménez es a prueba de bulos y de opiniones parciales que siguen los argumentos y los argumentarios de la derecha y la extrema derecha. Refiriéndonos, por dejarlo claro, a los bulos y a las opiniones que tanto él como sus programas difunden, y que le han convertido en uno de los máximos exponentes de la “derecha mediática”.

Su programa Horizonte “nació” precisamente con otra tragedia como la pandemia del Covid-19, ha ido evolucionando convirtiéndose en altavoz para distintas teorías conspiranoicas y discursos contrarios al Gobierno, y en la actualidad ha vuelto a recibir la confianza para cubrir la actualidad de Cuatro y de Mediaset en torno a la DANA que ha afectado a los pueblos cercanos a Valencia. Y lo ha hecho, una vez más, difundiendo bulos y teorías conspiranoicas.

Bulos y desinformación en torno a la DANA y contra el Gobierno

Para afianzar su relato, lo primero ha sido “estar allí”. Iker Jiménez y parte de su equipo se trasladaron a los pueblos más afectados por la DANA en Valencia, con el presentador en botas de agua caminando entre el barro y hablando con sus vecinos, reservándose siempre la respuesta de “haber ido tú” e intentando reforzar su discurso por esa presencia in situ, pese a que lo que diejran fueran bulos y mentiras. En realidad, han hecho lo mismo que decenas de reporteros y cámaras de todas las cadenas, no sólo españolas sino también internacionales. Pero pese a hacer la misma labor, su legión de seguidores ya empezó a afirmar que él hace “lo que el resto no”, y sobre todo que él cuenta “lo que no se contaba”, una expresión que el propio Iker Jiménez pronunció en su programa, reforzando sus palabras aunque no se correspondieran con hechos.

Con ese caldo de cultivo en las redes, que se repite en cada uno de sus programas, el Horizonte especial de este domingo se valió de ello para tratar distintos temas con ese enfoque de “como yo he estado ahí, puedo hablar de ello”. Y esa introducción es la que sirve para acoger bulos y opiniones parciales que sigan la ideología del presentador y su programa. Siempre, además, teniendo muy en cuenta las redes sociales y las distintas olas generadas por la extrema derecha.

El coronel Pedro Baños, con el apoyo de Carmen Porter, recogieron y alimentaron el bulo de que no hay imágenes del momento en el que rompieron el cristal del coche de Pedro Sánchez, apuntando a que en realidad podría ser una estratagema del PSOE para victimizar al presidente del Gobierno. Lo cierto es que sí hay imágenes de ese momento.

Ángel Gaitán, otro de los colaboradores de Horizonte, requirió un momento de atención para sacar una bandera de España y apropiarse del término “facha” orgullosamente, explicando por qué él se considera facha por ayudar a los españoles. El mecánico de Tik Tok aseguró que “ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era normal” y defendió el término afirmando que ha sido malinterpretado y debe ser “resignificado”. No hubo referencia al fascismo en sus palabras.

Beatriz Talegón, a la que Conspiranoicos recientemente señaló como una de las “voceras” de Putin en España junto a Rubén Gisbert (también colaborador de Iker Jiménez, con el que ha estado ayudando en Valencia y que conectó en directo con el programa siendo “pillado” manchándose de barro para hacer la conexión), directamente aprovechó su presencia en Cuatro para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “El señor Sánchez se ha ido porque es un cobarde y mañana mismo debería dimitir si tiene la más mínima vergüenza”. Pese a que el programa mostró las imágenes de los altercados ocurridos, y de cómo el coche del presidente del Gobierno acabó siendo pateado y con el cristal reventado, no hizo referencia a ello y tampoco a la reacción de Mazón ni de los reyes Felipe VI y Letizia.

De hecho, Talegón también aseguró que “el Gobierno va a intentar forzar la indignación en Valencia” desvelando el supuesto “manejo del relato” que tiene preparado Moncloa; y criticó al Gobierno por “no haber mandado militares” sin explicar que se han destinado todas las unidades que la Generalitat Valenciana -que está al cargo de la crisis- ha solicitado. Días antes, Talegón también había recogido y dado altavoz al bulo de la limpieza de los ríos en el mismo programa.

Igualmente surfeando las olas de las redes sociales, Marc Vidal también se sumó al discurso de que “todos los políticos son iguales” (pese a personalizar sólo en el presidente del Gobierno), aseguró que se están ocultando las cifras de muertos y desaparecidos sin informar de las explicaciones al respecto que ha dado el presidente valenciano Mazón, e incluso aseguró que toda esta crisis empezó el martes en el Congreso “cuando todo un grupo político y algunos de sus apoyos decidieron votar sobre los consejeros de la radiotelevisión pública de este país”, sin aclarar dónde esta la relación más que, como apostilló Iker Jiménez, fue “mientras una lengua de tierra invadía parte de Valencia”.

Otro de los colaboradores del programa fue Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz del sindicato ASP que ya fue sancionado por sus bulos durante la pandemia, y que ha repetido sanciones por bulos sobre un equipo de balonmano, por amenazas a un vecino de Lavapiés, o difundir otro bulo sobre las judías verdes y la luz ultravioleta. En este caso, denunció que “no se les permitiese trabajar”, de nuevo sin explicar quién estaba dando esas órdenes.

El programa incluso contó, o al menos afirmó contar, con un encapuchado que formaría parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Iker Jiménez le entrevistó en directo, también con la voz distorsionada, para que reforzase esa denuncia sobre que no les habían dejado trabajar. Nuevamente, sin aclarar de dónde provenían esas órdenes.

Durante días a través de sus redes sociales, llevándolo también al programa, el propio Iker Jiménez ha insistido en que sabe que el párking del centro comercial Bonaire tiene “muchos cuerpos”. Incluso Carmen Porter ha recogido un bulo que decía que los buzos de la Guardia Civil, al realizar la primera exploración, habían salido diciendo que era un cementerio y que no querían volver a entrar. Horizonte también mencionó otro bulo, creado por la extrema derecha, de que el centro comercial había expedido 700 tickets de aparcamiento que no fueron devueltos, por lo que habría al menos 700 vehículos. Algo que también ha sido desmentido por Maldita, explicando que ese parking no tiene sistema de tickets y es gratuito. Bertrand Ndongo, quien ha difundido esa teoría, ha rectificado afirmando que “se trata del tradicional ticket sino de una lectura de matrícula”.

De momento, la UME y la Policía Nacional han entrado ya dentro y en las inspecciones que han realizado en los primeros 50 vehículos no han encontrado cadáveres, a la espera de seguir con los trabajos. El alcalde de la localidad ha explicado que no había muchos coches estacionados, por lo que esperan y desean que no se quedase mucha gente atrapada.

Siempre en la cresta de la ola de las redes, surfeando “lo más comentado” en ellas y convirtiéndose en altavoz de bulos y opiniones parciales, Horizonte -como ya hizo aprovechando la pandemia del Covid-19 por la que el programa fue creado- vuelve a ser referente de la desinformación en Cuatro y Mediaset, con Iker Jiménez afianzándose como el principal difusor de bulos usando la fuerza de la televisión en abierto que le otorga el grupo, que es mucho mayor que la que logran en redes muchos de sus colaboradores a los que ha fichado para que repitan lo mismo en su programa.

Pero mientras el apoyo de la audiencia siga siendo grande, incluso haciendo que una cadena de segundo nivel como es Cuatro llegue a liderar la noche, a Mediaset le seguirá dando exactamente igual.

Iker Jiménez, referente del magufismo y de la “nueva” Mediaset

Mediaset demostró su confianza en Iker Jiménez al inicio de esta temporada televisiva, cuando anunció que renovaba su contrato de larga duración. Y dejando claro que la “nueva” Mediaset en realidad es como la “antigua” y únicamente busca audiencia para salir de su crisis olvidándose de la televisión “blanca y familiar” que quería buscar, mientras Horizonte le siga devolviendo datos (este domingo con su especial fue líder de audiencia y logró récord con 13.1% en Cuatro), al grupo le da exactamente igual su contenido.

A Mediaset le da exactamente igual que uno de sus colaboradores lanzase un discurso genocida para excusar a Israel diciendo que “todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada”. Nadie le detuvo, ni le corrigió, y al programa siguiente el mismo tertuliano volvió a colaborar. A Mediaset también le da exactamente igual que Horizonte volviese a ser altavoz para la teoría conspiranoica de 'El gran reemplazo', por poner dos ejemplos recientes. De hecho, su premio es encargar a Iker Jiménez cubrir la actualidad de la DANA.

En junio de 2023 ya analizamos cómo el grupo confiaba en Iker Jiménez y en su anti-ciencia y magufismo como portavoz y referente de Cuatro. Esa concepción vino de antes, aprovechando otra tragedia como fue la pandemia del Covid-19. En 2020, Mediaset dio galones de informador a Iker Jiménez y además de Cuarto Milenio le encargó otro programa, Horizonte, en el que encomendaba a un “periodista” especializado en “el misterio” cubrir la actualidad de la pandemia. Teniendo que hablar de ciencia, el programa recogió teorías conspiranoicas sin evidencias científicas (anunciándolas además como “exclusiva” sin serlo), fue señalado por el médico y excolaborador Vicente Baos, y corregido por el inmunólogo Alfredo Corell por recurrir a falacia de autoridad para reforzar una de sus teorías no comprobadas científicamente. Entre muchísimos otros ejemplos.

En los últimos dos años, Horizonte ha cambiado al mismo ritmo que Iker Jiménez se ha convertido en un referente de la “derecha mediática”, siendo el programa el principal altavoz de teorías conspiranoicas elaboradas por la extrema derecha y potenciadas en las redes sociales. Siempre con ese caldo de cultivo de las redes sociales más ultras, el presentador ha ido subiéndose a distintas olas originadas por la extrema derecha: ha atacado al lenguaje inclusivo, se ha posicionado contra la ley Trans dando pábulo a Roma Gallardo, ha pronunciado discursos xenófobos y racistas, y más recientemente ha acogido el discurso genocida sinoista o repetido su altavoz a la conspiranoia de 'El gran reemplazo', como ya hemos dicho. Y son sólo algunos ejemplos.

Que a Mediaset le da exactamente igual, mientras el programa le regale audiencia, se demuestra en que ha aprovechado otra tragedia como la DANA que ha afectado especialmente a los pueblos de alrededor de Valencia para volver a darle galones “informativos”. Iker Jiménez ha sido el encargado de cubrir la actualidad de la situación, no sólo en Cuatro sino en Mediaset (puesto que Telecinco emitió Gran Hermano), y el presentador ha vuelto a repetir el mismo modus operandi.