Del plató de Sálvame a un bulo sobre ETA: dos sanciones para el policía Perdiguero por mentir en Twitter y hacer de tertuliano

El subinspector de Policía Nacional Alfredo Perdiguero, en su momento candidato de Vox, ha sido sancionado una vez más por difundir un bulo y, también, por salir en televisión sin permiso y revelar información de una investigación en pleno directo en 'Sálvame'. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado el mes y medio de suspensión que se le impuso por insinuar en Twitter que un equipo navarro de balonmano grita “Gora ETA” antes de los partidos, y también por salir sin permiso en televisión y contar detalles sobre la búsqueda del cuerpo de la histórica esquiadora Blanca Fernández Ochoa, fallecida en la sierra de Guadarrama en 2019.

Alfredo Perdiguero es subinspector de Policía Nacional, ha sido candidato de Vox en varias elecciones madrileñas, y tiene un largo historial de bulos y exabruptos que han terminado en sanciones confirmadas por los tribunales. Una de ellas, por ejemplo, por afirmar en televisión que la Policía tenía orden de multar a los ciudadanos que se manifestaran contra el Gobierno durante la pandemia con banderas de España. Otra por amenazar a un vecino de Lavapiés mientras colaboraba con el canal de extrema derecha Estado de Alarma.

Esta nueva sanción de un mes y medio de suspensión llega por dos nuevas infracciones del régimen disciplinario de la Policía. La menos grave, de 15 días, por lanzar un nuevo bulo en septiembre de 2019 en su cuenta de Twitter, donde a día de hoy tiene más de 50.000 seguidores. El subinspector colgó un vídeo de los jugadores del equipo navarro de balonmano Helvetia Anaitasuna, que antes y después de cada partido gritan: “Gora Anaita”, en referencia al nombre del equipo.

Perdiguero colgó el vídeo, afirmó falsamente en su tuit que estaban gritando “Gora ETA” y se preguntó por la posibilidad de que fuera un montaje. El mensaje tuvo más de 600 retuits y más de 900 tuits citados. Unas horas después colgaba un segundo tuit en el que recogía la explicación que el propio equipo le había enviado por mensaje privado, pero sin darlo por bueno: “Esto es lo que me dice el club. Así que...”, decía el agente. Ese segundo mensaje tuvo una difusión mucho menor que el bulo, con 44 retuits y 104 tuits citados. Ni pidió disculpas, destaca su expediente, ni se retractó a pesar de saber que era mentira a pesar de la “gran repercusión” que tuvo el bulo.

Su segunda sanción, de 30 días más de suspensión, llega por una intervención que tuvo en 'Sálvame' dos semanas antes. El agente había sido convocado por el programa para hablar sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, histórica esquiadora que en 1992 se convirtió en la primera deportista española en conseguir una medalla olímpica durante la cita de invierno celebrada ese año en Francia. En esa intervención, Perdiguero compareció sin pedir permiso a sus superiores y reveló en directo datos de la investigación delante de un familiar de la esquiadora, cuyo cuerpo fue encontrado poco después en Cercedilla.

“En estos momentos van a enseñar a la familia los efectos que han encontrado los equipos de búsqueda, dicen que han encontrado una tienda de campaña y algunos objetos de camping. Me imagino que al cuñado con el que estás o alguien cercano a la familia le tienen que requerir en los próximos minutos para que reconozca o no si esos efectos pertenecen a Blanca”, dijo Perdiguero. En directo también estaba Adrián Federighi, cuñado de la esquiadora desaparecida que “no sabía nada” de esa información. “Efectivamente todavía no nos han dicho nada”, contestó el hombre. Según la Dirección General de la Policía Nacional, Perdiguero hizo estos comentarios “sin conocimiento del grupo de investigación” y compareció en el programa sin autorización.

El agente recurrió ambas sanciones por falta grave y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha sabido elDiario.es, acaba de confirmar las dos en una sentencia todavía recurrible ante el Supremo. Perdiguero alegaba, sin éxito, que cuando habló del caso de Blanca Fernández Ochoa en Telecinco en realidad estaba leyendo informaciones que había revelado otros medios de comunicación. También que con estas sanciones se vulneraba su derecho a la libertad de expresión y que el instructor de los expedientes no había sido imparcial.

“Una grave desconsideración hacia los ciudadanos”

Los jueces sancionan que el policía especulara en Twitter ante miles de seguidores sobre si el equipo navarro de balonmano celebraba sus partidos con vivas a la banda terrorista ETA. “Provocó la reacción en medios y redes, supone una grave desconsideración hacia los ciudadanos, ha tenido una repercusión negativa en el Cuerpo Nacional de Policía a nivel reputacional”, reprocha el TSJM.

Sobre su intervención en Sálvame desvelando datos de la investigación sobre la desaparición de la deportista española en la sierra madrileña, los jueces entienden que la sanción no viene “tanto” por la “revelación de datos” sobre el caso sino por “la falta de autorización expresa” para participar en el programa de Telecinco.

No le ampara en este caso su condición de representante sindical. “Su intervención en el programa no fue en tal carácter ni su contenido tenía relación alguna con la actividad sindical”, dicen los jueces.