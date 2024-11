Iker Jiménez da explicaciones tras el vídeo que caza a Rubén Gisbert manchándose de barro para un directo

Iker Jiménez ha dado explicaciones tras ver que uno de sus colaboradores, Rubén Gisbert, fue pillado este domingo manchándose de barro antes de conectar en directo desde una de las zonas de Valencia afectadas por la DANA. En el vídeo, que acumula ya varios millones de reproducciones en redes sociales, se ve cómo Gisbert se está preparando para conectar con el especial de Horizonte emitido en Cuatro y, en un momento dado, se arrodilla brevemente en el suelo para mancharse de rodillas para abajo. Una zona que ya tenía manchada antes de que hiciera tan polémico gesto.

Pasadas las horas, y consciente del revuelo que había generado la acción de su colaborador, Iker Jiménez ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que defiende la labor realizada estos días por Gisbert, pero en el que también critica a su compañero por hacer algo “despreciable” que le ha dejado “estupefacto”.

El presentador de Horizonte y Cuarto Milenio asegura que Gisbert ha hecho “un trabajo encomiable” ayudando en Valencia y que, en su función de reportero, “ha contado cosas increíbles” al público. Pero al igual que dice esto, también se muestra “realmente preocupado” por su actitud. De hecho, aclara que Gisbert “no es del equipo”, pero sí “un colaborador” con el que ya no piensa contar más. “He hablado con él y no lo puedo entender. Tomaré la medida, directa y recalcitrante, de decir: 'Oye, no puedo contar contigo. Me has fallado'”.

El comunicador de Mediaset afirma también que ni entiende el gesto de Gisbert ni sabía de antemano que iba a hacerlo. “No sé si es por la situación, el nerviosismo o lo que sea, pero no lo entiendo”, dice como posible justificación. Aun así, se pregunta por qué lo hizo: “¿Para qué? Si ya ibas manchado de barro por todas partes (...) ¿Qué necesidad hay con tanto drama exagerar un poco más?”.

“Va completamente en contra de mi ética profesional”

El presentador de Horizonte asegura que desde su equipo no le dijeron “absolutamente nada” a Gisbert para que se manchara deliberadamente de barrio. “Mi equipo sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones. Precisamente porque no hay guion”, explica Jiménez, que espera que su ya excolaborador explique lo sucedido: “Él hará su comunicado porque es su obligación”.

“Es muy triste, en una situación como la que estamos viviendo, cuando estamos dejándonos la vida y llevamos prácticamente cuatro días sin dormir, que esta gilipollez manche y me deje hasta mal cuerpo”, señala también el presentador, que ha estado los últimos días en Valencia. Este domingo, sin embargo, volvió al plató de Horizonte para presentar una edición especial del programa, durante la cual propagó varios bulos de la DANA. Pese a ello, fue líder de audiencia.

Por último, Iker Jiménez defiende que acciones como la de Gisbert van “completamente en contra” de su “ética profesional” y pide “disculpas” por algo así “como director del programa” que es. “Estoy francamente disgustado, y además se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando”, opina el rostro de Cuatro, que termina su vídeo con una última disculpa: “Siento muchísimo, personalmente, la situación de este puñetero vídeo”.