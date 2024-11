'El Objetivo' también alertó contra los bulos propagados, con mensaje de Ana Pastor a The Grefg y Rubén Gisbert

La tragedia de la DANA en Valencia ha demostrado que uno de los principales problemas comunicativos y sociales de la actualidad es la difusión de bulos que persiguen intereses personales o políticos y acaban crispando y enfrentando a la población. Y la noche de este lunes, dos cadenas de distintos grupos emitieron especiales en los que se denunció esa práctica y se pidió a los espectadores informarse por medios fiables, con periodistas profesionales que se deben a la información.

En Telecinco, el servicio de Informativos Telecinco encabezado por Carlos Franganillo aprovechó la oportunidad que le dio Mediaset para demostrar que con periodistas puede contarse la actualidad centrándose en informar, analizar y contextualizar; sin recurrir a los bulos que propagó Iker Jiménez la noche anterior en Cuatro con su Horizonte, y también distanciándose de la editorialización y opinión que ha estado muy presente en los magacines producidos por Ana Rosa Quintana (Fiesta, La mirada crítica, Vamos a ver y TardeAR). Una buena manera de intentar ser referentes, cuando su propia casa prioriza ese tipo de coberturas con bulos y opinión sobre la información, como hemos analizado.

Compitiendo en el mismo horario, en laSexta, la cadena de Atresmedia volvió a ofrecer un especial titulado El Objetivo: Dana, presentado por Ana Pastor, en el que también se realizó una cobertura periodística. Y en ambos espacios se denunciaron los bulos. En su caso, la periodista y conductora del programa fue muy crítica señalando a algunos de los difusores que han contribuido a ello.

El Objetivo mostró un vídeo de un directo de The Grefg en el que propagaba el bulo del parking de Bonaire, tras el que Ana Pastor se dirigió a él: “The Grefg, me parece muy decepcionante esto. Que Rubén Gisbert lance basura y mierda todo el día ya lo sabíamos, algunos lo han descubierto ahora, pero que The Grefg, al que escuchan muchos niños, muchos adolescentes, y que hacía cosas interesantes, es decepcionante que lea un mensaje que es mentira radicalmente, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado llevan todo el día desmintiendo. Es una vergüenza. Alguien con un altavoz tan grande, que tenga la capacidad de soltarlo. Yo espero y deseo que en las próximas horas veamos a este youtuber, que de verdad yo le he estado siguiendo, rectifique. Porque esto, el problema es que Gisbert, The Gref y alguno más hacen que la gente se lo crea. Y que luego escuchemos a la gente que increpaba a la reina decirle: 'Es que hay cientos de muertos en un parking'. Es por gente como esta”.

La periodista quiso diferenciar luego entre un youtuber como The Grefg y un agitador ultra como Rubén Gisbert, al que hace un par de semanas el programa de laSexta Conspiranoicos señaló como uno de los “voceros” de Putin en España, y que en la cobertura de Horizonte ha quedado retratado por mancharse de barro para conectar en directo, por lo que hasta Iker Jiménez ha dado explicaciones asegurando que dejará de contar con él como colaborador.

Así que poco después, Ana Pastor ha incidido: “Quiero distinguir entre los que tienen una significación política, es el caso de Vox; o el caso de una significación indecente, que es el caso de Rubén Gisbert, en cualquier causa lamentable siempre está él detrás; y quiero distinguir con The Grefg, porque insisto: yo espero, aunque él dice que se ha sacado de contexto y que eso era mentira, es que ya hay mucha gente que te ha escuchado”.

Sin mención a Iker Jiménez ni Carmen Porter

Ana Pastor y el resto de su mesa no mencionaron a Iker Jiménez ni a Carmen Porter, que siguen sin pedir perdón tras decir el primero que en el parking de Bonaire “hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”, y la segunda contar en directo en Horizonte lo siguiente: “Tengo información de un compañero cámara que está allí. A él no le conocen y estaba al lado de Guardias Civiles escuchando la conversación en la que se estaba diciendo que 'ese parking es un infierno'. Palabras literales que ha escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada los que han entrado. También algunos submarinistas especialistas han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más”.

Por suerte, de momento no ha sido necesario maquillar nada: la primera exploración de la UME y la Policía Nacional no ha encontrado cadáveres en los primeros 50 vehículos, y distintos responsables y miembros han explicado que no hay muchos más automóviles. Todo era un bulo especulativo, que ambos propagaron aprovechando el apoyo de Mediaset al darles un prime time en abierto, e Iker Jiménez sólo ha echado balones fuera: “Me comunican aquí que en otro gran parking no hay fallecidos. Gracias a Dios. La gente debió huir antes. Me alegro mucho de corazón de que las fuentes que me informaban de que había cuerpos en Bonaire se hayan equivocado”.

Hola @carmenporter_ , como va el maquillaje? Le habéis vuelto a preguntar al cámara a ver que ha escuchado hoy? Vais a pedir perdon @navedelmisterio y tu por el infame programa de anoche en @cuatro? https://t.co/2JwLwyuOqt pic.twitter.com/fUkKU3MKVA — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Como hemos contado, Mediaset no ha respondido a tres preguntas de verTele al respecto, ni emitido ninguna valoración sobre la cobertura de bulos que realizó Horizonte y por la que ni Iker Jiménez ni Carmen Porter han pedido perdón.