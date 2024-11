Ana Pastor, sobre Iker Jiménez: “Pesará sobre la conciencia de cada uno a quién hemos dado voz”

La tragedia de la DANA en Valencia ha hecho que las coberturas de la actualidad se multipliquen en todas las cadenas, y por eso El Objetivo va a enlazar cuatro noches seguidas, desde el domingo hasta el miércoles, en laSexta. Al frente de todas ellas ha estado y está Ana Pastor, que además también tiene parte de labor en la noche del jueves puesto que su empresa Newtral forma parte de la producción de Conspiranoicos.

El programa conducido por Jokin Castellón ya promociona que desmontará los bulos de la DANA y volverá a fijarse en Rubén Gisbert, colaborador de Iker Jiménez que hizo un montaje para una de sus conexiones. El agitador ultra, al que Ana Pastor ya envió un mensaje, es un sospechoso habitual para los que llevan años dedicándose a la verificación como ella: “Gisbert ni es periodista, ni es un ser humano decente. Y nuestra gente en laSexta sí lo es”, dice distanciándose y diferenciándose, lamentando que por su culpa gente de su equipo tenga que escuchar cómo les dicen: “¿Tú también te vas a rebozar en el barro?”.

Apelando repetidamente a su responsabilidad profesional, al reconocer que “nosotros somos responsables de dar voz a cierta gente”, la periodista no esquiva responder sobre Iker Jiménez y los bulos que ha propagado su programa Horizonte: “Pesará sobre su conciencia haber dado voz durante mucho tiempo a ciertos personajes muy peligrosos”. “Iker es responsable de tener a esa gente en el plató y en los directos”, incide Ana Pastor, dejando claro que no depende de ser de cadenas rivales: “Tiene que ver con la competencia profesional en el otro sentido, con ser competentes, no con competir”.

¿La DANA ha provocado la mayor ola de bulos? ¿O al ser un tema que nos toca tanto, está siendo de la que más nos damos cuenta?

Creo que todavía es pronto para saber si es “la más”. En mi cabeza tengo tres momentos: el primero y la gran explosión, que es cuando todo el mundo empezó a ser consciente, fue obviamente la pandemia. Luego llegó la guerra [en Ucrania], y ahí ya fue no igual, porque no era en España, pero sí por el tipo de inferencia que había. Empezamos a detectar que se mezclaban los dos mundos, que los buleros y los conspiranoicos compartían ambas cosas. Y ha llegado la DANA, y confirmamos que son los mismos. Por eso yo digo que quien se comprenda de Rubén Gisbert es surrealista, porque lleva años haciendo esto. Como Beatriz Talegón, y como otra gente.

No hablo de errores, ni de interpretaciones, ni de gente que tiene una opinión diferente. Es muy importante esto. Quienes llevamos muchos años verificando lo decimos todo el rato: nosotros no verificamos opiniones, verificamos datos. Y como digo, además hay unas narrativas de desinformación, que se conectan a lo largo del tiempo, y aparecen siempre los mismos nombres de quienes las distribuyen, sea el drama que sea, porque siempre se agarran a un drama.

'Conspiranoicos' busca precisamente explicar qué hay detrás de los bulos. ¿En este caso, quiénes están detrás de los bulos de la DANA, y qué intención hay?

Este jueves hacemos una edición especial de Conspiranoicos con Jokin Castellón, y nacimos con el objetivo de dar nombres y motivaciones, porque la gente que lo hace, lo hace por dinero, y por eso yo distingo todo el rato entre un error, como el tema de The Grefg, una interpretación, una frase que no te guste de otros... No, esto es poner nombres y apellidos, poner dimensión. Hay gente que tiene muchísima influencia y que miente a propósito y a sabiendas como un cometido. Por eso uno de los protagonistas va a ser Rubén Gisbert, que ya ha salido muchas veces en el programa pese a su corta vida, y vamos a desvelar alguna cosa más grave que ha hecho estos días. Insisto, a mí de este tipo de gentuza no me sorprende, y creo que hay una cosa buena y es que está descubriéndolo mucha gente, y eso es un punto de inflexión. Para mí los responsables de este tipo de actitudes no solo están esparciendo mentiras buscando notoriedad, sino que están haciendo daño a las víctimas. Y me parece gravísimo, eso es lo más grave esta vez con la DANA.

Aún estableciendo esa diferencia, has hablado y en laSexta habéis hablado de Rubén Gisbert y de The Grefg, pero de momento no se ha mencionado a Iker Jiménez. ¿En 'Conspiranoicos' se va a hacer?

No sé lo que hará Jokin, pero yo tengo muy claro que va a pesar sobre cada uno, en su conciencia, a quién tiene en los platós, a quién pregunta en los platós, a quién mantiene desde hace años, y a quién da voz y tiene en sus equipos. Creo que esto va a pesar en la conciencia de todos nosotros, y por supuesto también de él. A mí me parece increíble que ahora digamos “uy, Rubén Gisbert”... Hombre, en fin... Quienes llevamos muchos años haciendo verificación y luchando contra este tipo de cosas, conocemos perfectamente quiénes son. Pesa sobre cada uno la responsabilidad.

laSexta es una cadena que hace 11 años creó un formato llamado El Objetivo, fuimos la primera televisión y el primer equipo en hacer verificación. El paso adelante que ha dado también la cadena teniendo Conspiranoicos, y conviviendo ahora como están los dos en directo, creo que indica que nuestra filosofía, nuestra ética y nuestros valores no van por ahí. Y creo que cuando hablamos de errores -pues el caso de The Grefg es diferente, ayer rectificó, encarado pero rectificó, y yo se lo agradezco- hablamos de otra cosa. La responsabilidad que tiene un comunicador como él es enorme, pero The Grefg no lleva años haciendo esto, no es un un periodista, y hay que marcar diferencias. Pesará sobre la conciencia de cada uno de nosotros a quién hemos tenido, a quién hemos dado voz, y estamos hablando de muertos y de víctimas.

Lo bueno de entrevistarte es saber que vas a comprender mi insistencia: ¿No hay cierto “proteccionismo”, o un mal entendido “respeto”, que impide que desde una cadena se critique a otra?

No, no, de verdad.

¿Y entonces por qué no se habla de Iker Jiménez? No se le menciona, es con indirectas como Wyoming.

Yo estoy hablando de él. Tú me has preguntado, y yo hablo de él. En mi caso, yo estoy a la vez en directo que él el domingo, entonces cualquier comentario que yo pueda hacer el domingo o ahora parece que tiene que ver con que estábamos compitiendo. Y no, yo no hablo de competencia con Iker. A mí me parece que hay formatos que ha hecho Iker que son estupendos, hemos sido compañeros en la cadena SER, se hizo un hueco donde no había nadie de su generación haciendo eso, y me parece fenomenal. Tú me has preguntado por lo de ahora, y yo estaba el domingo en directo compitiendo con él, por eso probablemente también soy más prudente, no te lo niego. Lo que no quiero es que la reflexión que estoy haciendo tenga que ver con eso, porque no es así.

Digo que pesará sobre su conciencia haber dado voz durante mucho tiempo a ciertos personajes muy peligrosos. Y ya está, eso es así. El problema no es quién lanza los bulos, el problema no es solo eso, que también lo es. The Grefg tiene su propio canal, e insisto en que se ha equivocado y tal. Pero aquí no, aquí nosotros somos responsables de dar voz a cierta gente, y de la misma manera que yo tengo a una experta en geología, en física, etc., pues tú puedes decidir tener a otra gente. Pero será tu responsabilidad, no solo del que lanza el bulo.

Pero desde que 'Horizonte' lanzó los bulos el domingo, 'El Objetivo' ha emitido ya dos especiales, lunes y martes, en los que se ha señalado por ejemplo a Rubén Gisbert, pero no se ha dicho nada de Iker Jiménez.

Proteccionismo ninguno. Nosotros hemos sacado muchas veces, Conspiranoicos hace dos o tres semanas, a tres colaboradores de ese programa. Competimos a la misma hora, y mi prudencia, insisto, seguramente tiene que ver con eso: que no se interprete, quien lea después estas palabras, que como competimos y somos cadenas rivales... No, es que esto trasciende la competencia. Lo que tiene que ver es con la competencia profesional en el otro sentido, con ser competentes, no con competir. Y creo que es muy importante, en un momento en el que la gente está tan enfadada, saber que echar una mano no es solo irse allí a echar una mano, que por supuesto viene muy bien. No, echar una mano también es intentar que este país sea mejor y más decente, y yo creo que cosas así no favorecen, e Iker es responsable de tener a esa gente en el plató y en los directos. Eso sí.

Apelas a tu responsabilidad.

Pesará sobre mi conciencia, y sobre su conciencia, y la de todos los que estamos haciendo programas estos días, decidir. Porque es decisión nuestra. A nosotros no nos cuelan goles, y si te cuelan goles... En fin, una persona a la que no conozcas de nada te cuela un gol, pero no él. Mira, tenemos gente sobre el terreno y que es valenciana, que trabaja en laSexta desde hace años, a la que le están diciendo: “¿Tú también te vas a revolcar por el barro?”. Y eso me parece infame, y eso es culpa de Rubén Gisbert. Y Rubén Gisbert no ha nacido ayer. Es la misma gente que está haciendo convocatorias frente al Congreso, que me parece fenomenal, pero es la misma gente que me parece lamentable que esté negando la matanza de Bucha. Si tú tienes a un Rubén Gisbert, eres responsable de haberle dado voz durante muchos años.

Ampliemos esa responsabilidad. En estos días ha habido malos ejemplos, a parte de con Iker Jiménez, con La Mirada Crítica, con Pablo Motos, con Ana Rosa Quintana... ¿Deberían las cadenas asumir algún tipo de responsabilidad con ellos, como tú estás haciendo con la tuya?

A ver... Cosas que no te gusten de las cadenas siempre hay. Seguramente quien me lea en esta entrevista dirá: “Sí, claro, pero ella no habla de esto otro”. Hay cosas que no hacemos bien, y hay un montón de cosas opinables, pero creo que no debemos mezclar: ¿Estamos hablando de bulos, o estamos hablando de cosas que no nos gustan de las cadenas? Porque entonces vamos a encontrar en todas. Hay una cosa entre comillas sencilla de decir, y a veces parece tan difícil de hacer, que es rectificar. Es lo que ha hecho The Grefg. Estamos todo el día hablando de los youtubers... Y él ha tardado menos de 24 horas en rectificar. Pero The Grefg comete un error, no tiene una intencionalidad ni política ni de otro tipo. En las cadenas, cuando uno da altavoz a cierta gente, luego no se puede sorprender.

Hablo en primera persona y ni siquiera de toda la cadena: nosotros no hemos forzado a entrar a algunas víctimas porque no querían. Nosotros no forzamos testimonios, nosotros intentamos que nuestros valores también se reflejen. ¿Que nos equivocamos a veces? Pues sí, claro. Pero yo tengo una obsesión extrema, y creo que mucha gente lo ha agradecido estos días, en el tono. Claro que me encabrono y digo cosas, porque la gente está muy enfadada allí. Pero la responsabilidad es mía, y si yo miro para otro lado cuando uno de los nuestros comete un error o hace algo, soy una cobarde. Y no quiero serlo. Y soy una irresponsable, porque a mí me han dado la oportunidad de estar en directo estos días y decidir a quién meto. Yo decido a quién pongo en el programa, a mí nadie me lo dice. Yo decido qué le pregunto a los ministros, yo decido a qué políticos invito, yo decido a qué colaboradores, yo decido incluso a qué periodistas tengo sobre el terreno entre todos los que están allí. Es mi única responsabilidad. Así se construye una cadena, ¿eh?, y la cadena y el grupo tienen unos valores. Luego habrá cosas que te gusten más o menos, has hecho una lista larga ahí de gente, pero yo creo que no estamos hablando de lo mismo.

El retorno de esa responsabilidad es duro. ¿Cómo llevas lo que recibís, ese señalamiento y que hagan parecer que vuestra guerra contra la mentira es una guerra ideológica, como la suya?

Nosotros llevamos años, me refiero a en casa, Ferreras y yo, sufriendo acoso en la calle, en casa durante la pandemia, hemos tenido incidentes en todas partes, con nuestros hijos en el colegio, en todas partes... Esto habla del nivel de cripación que hay en España. Cuando uno ve las imágenes del otro día en Paiporta, yo estaba el día anterior allí, entiendo perfectamente la indignación de la gente. Lo que creo que hay es gente aprovechándose de esa indignación y calentándola, lo hemos visto durante la pandemia. Nosotros lo hemos vivido, y me duele cuando lo vive Jokin porque prefiero vivirlo yo. Prefiero proteger a los equipos y que me disparen a mí.

Me parece muy injusto lo que le hicieron a él, recordemos qué promoción hizo Roma Gallardo del programa. Si en una cosa tan pequeña como estrenar un programa, que no afecta a la supervivencia de la humanidad, se inventó que habíamos creado el formato por un ataque de cuernos de Jokin, muy bien desmentido y con mucha elegancia por su parte, que la gente se imagine las cosas que se pueden inventar. Lo único que digo es que la gente se cuestione: ¿pero esto es verdad? Y que no lo compartan si tienen dudas, que no se lo reenvíen por teléfono. Llevamos años en Newtral con un lema que es “Sin verificar, no compartas. Y si tienes dudas, no compartas”. ¿Que tenemos que hacer seguramente un ejercicio de autocrítica los periodistas? Por supuesto, porque si ha habido una desconexión con la sociedad por errores, es también que miremos cuáles han sido los errores, que los rectifiquemos y que la sociedad nos perciba como parte de la solución y no del problema. Pero claro atacar, perseguir, acosar a quienes intentamos hacer bien nuestro trabajo...

Y tenéis ejemplos, por lo que has dicho.

Ahora mismo, en uno de los chats en el que estamos la gente que tenemos en Valencia y nosotros, pues están pagando justos por pecadores. Nuestra gente que es valenciana, que está durmiendo dos horas para poder informar, y a la que algún vecino enfadado y con razón con Gisbert le está diciendo: “¿Tú también te vas a rebozar en el barro?”. Y eso es infame porque Gisbert ni es periodista, ni es un ser humano decente. Y nuestra gente en laSexta sí lo es, y yo estoy muy orgullosa del trabajo que están haciendo.

Nombrabas a Ferreras. Con la victoria de Trump, ha dicho que "ganan el bulo y los fakes". ¿En España también? ¿Qué puede suponer esto, teniendo en cuenta que con la DANA hay una correlación muy directa de esos bulos con la política?

Pues claro que hay correlación. Aquí hay como tres capas de la cebolla: tenemos por un lado gente que por error, ya hemos puesto el ejemplo, comparte bulos. Que creo que tienen un nivel de responsabilidad alta porque comunican, pero no creo que tengan una intención. Luego tenemos, por otro lado, gente activistas del bulo de la conspiración y de la mentira, entre los que por ejemplo están [Beatriz] Talegón, Baños, Gisbert, etcétera, no son los únicos, la lista es muy larga, Roma Gallardo... Todo este tipo de personajes. Y de esa capa, que comparte un poco espacio en redes pero también en medios, saltamos a la política, y por supuesto llevamos años viendo cómo hay partidos políticos compartiendo mentiras intencionadamente.

Cuando esas tres capas se juntan, la explosión le cae en la cara a la sociedad. Es una irresponsabilidad de cualquiera de esas capas, en menor grado insisto cuando es un error, pero no nos vamos a sorprender ahora de que los pro-Putin son pro-Putin solo porque se han levantado una mañana y lo son. Y acabo de nombrar a tres de ellos. Pues no, esto lo llevamos viendo mucho tiempo, y lo hemos visto como esto ha consistido en que haya tres escaños de Se Acabó La Fiesta en el Parlamento Europeo, de una persona que está investigada... en fin, que vamos a decir de Alvise. Pero mientras estos fenómenos campan a sus anchas con las desgracias de otros, como fue con la pandemia, como ha sido con la guerra, y como está siendo con esto; pues tienen un premio. Pero no tienen un premio de hacer mejor la vida de la gente, no nos equivoquemos. Esto no hace mejor la vida de la gente, y lo vamos a ver en muchos lugares.