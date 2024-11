'Conspiranoicos' desmontará los bulos de la DANA y volverá a fijarse en Rubén Gisbert, colaborador de Iker Jiménez

laSexta volverá a ofrecer este jueves, a partir de las 22:30 horas, una entrega especial de Conspiranoicos centrada en la DANA. El programa presentado por Jokin Castellón y producido por la compañía Newtral de Ana Pastor dará la última hora sobre las zonas más afectadas y, sobre todo, volverá a poner el foco en los bulos, las mentiras y la desinformación que sectores de la derecha y ultraderecha, y algunos programas de televisión, como Horizonte de Iker Jiménez o El Hormiguero de Pablo Motos, han propagado interesadamente en medio de la tragedia.

Atresmedia ha lanzado ya una promo en la que Jokin Castellón avanza algunos de los contenidos que abordará su programa: “La última hora sobre la DANA, las causas, las responsabilidades, las mentiras...”, empieza diciendo una voz en off sobre varias imágenes de los estragos que el temporal ha causado en Valencia.

“Son las mentiras y la intoxicación en lo peor de la tragedia”, asegura entonces a cámara el presentador, mientras se proyectan las palabras del rey Felipe VI a los jóvenes de extrema derecha que lo increparon el pasado domingo durante su visita a Paiporta. “Las mentiras que ha traído la DANA, en Conspiranoicos”, sentencia al final del avance Castellón, que ya el pasado jueves se encargó de desmentir algunos bulos sobre lo ocurrido en Valencia, como por ejemplo las afirmaciones de Miguel Bosé negando el cambio climático.

'Conspiranoicos' desmontará al 'reportero' de Iker Jiménez

Ana Pastor estuvo este martes en Más vale tarde, donde dio más detalles sobre las mentiras y propagadores de bulos en los que ahondará Conspiranoicos. La presentadora de laSexta aseguró que, entre ellos, el programa desmontará una vez más a Rubén Gisbert , el agitador y polemista que ha ejercido esta semana como reportero del Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro y que hace unos días se arrodillaba para mancharse de barro antes de una conexión con el espacio de Mediaset. El formato de Jokin Castellón ya señaló a Gisbert como “uno de los voceros de Putin” en España, junto a Beatriz Talegón y Guillermo Rocafort, en una entrega emitida hace unas semanas.

“Es infame, infumable y vergonzoso el daño que se le está haciendo a las víctimas. Algunos personajes, como Rubén Gisbert, que yo no me canso de decir que no es ninguna sorpresa para los equipos de laSexta que este señor esté echando basura continuamente, en este caso sobre la víctimas”, arrancó señalando la periodista, al tiempo que Cristina Pardo recordaba su polémica manipulación en el programa de Iker Jiménez.

“Algo que no hacen los periodistas y, por supuesto, no hacen los periodistas de laSexta. Este señor no sólo no es periodista, sino que lleva años echando mierda, en este caso sobre las víctimas. El tema es que, y el jueves lo vamos a ver en Conspiranoicos, siempre elige temas graves. Esto no es una cuestión de alguien que cometa un error, como TheGrefg, que yo creo que ha cometido un error y estaría bien que lo rectificara, no. Esto es gente que se dedica profesionalmente a desestabilizar y a generar dolor. Lo hicieron con la pandemia, lo han hecho con la guerra de Ucrania y lo está haciendo con este tema”, explicó Pastor.

La presentadora aseguró que el espacio de Jokin Castellón tratará de aclarar que estas orquestadas maniobras las hacen a través de las redes sociales para ganar dinero. “Cuando defiendes el discurso de Putin en España puede haber varios razones: una porque te estén pagando directamente, que desconozco si es su caso, pero puede que con ese tipo de discursos esté ganando en su canal de Youtube”, declaró la periodista, recordando que Gisbert negó la matanza de Bucha de Rusia sobre Ucrania, de la que llegó a decir que “habían colocado allí cadáveres”.

Ana Pastor puso otros ejemplos de mentiras difundidas estos días, como el bulo sobre los 700 muertos del parking de Bonaire, propagado por el propio Iker Jiménez en su cuenta personal de Twitter, un mensaje por el que el rostro de Mediaset no ha pedido perdón tras conocerse oficialmente que no había fallecidos en aquel recinto. “Eso ha tenido a muchas familias en vilo durante días y es una vergüenza que esté ocurriendo”, lamentó, nombrando a otros casos de asiduos colaboradores del presentador de Cuatro, como Roma Gallardo.