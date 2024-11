Ana Rosa Quintana se suma a Pablo Motos y repite el mismo bulo de la derecha sobre la frase de Pedro Sánchez

Por si las consecuencias de la tragedia de la DANA en Valencia no fuesen suficientes a nivel humano y material, mediáticamente los bulos en torno a ella están provocando que también sea un foco de enfrentamiento entre “las dos Españas” que provoca e incita la polarización.

Iker Jiménez en Cuatro ha vuelto a ser el principal referente televisivo de la desinformación, gracias a la confianza que le otorga Mediaset al encargarle la cobertura de este tipo de catástrofes. De hecho, tras generar muchas críticas por los bulos que propagó en su Horizonte, el canal aceleró un especial de Informativos Telecinco para la noche posterior -la del lunes- en la que sus periodistas demostraron que pueden informar correctamente. Pero la cadena sigue priorizando las coberturas de sus programas de entretenimiento.

Mediaset ya había tenido “problemas” de coherencia interna porque sus Informativos desmintieron un vídeo que había emitido La mirada crítica como si fuera de la DANA, comiéndose un bulo. Y en el especial nocturno que condujo Carlos Franganillo, fue Pedro Piqueras en calidad de tertuliano el que desmintió varios bulos y ejemplificó con el que había difundido Iker Jiménez: el del parking de Bonaire. Los informativos desmintiendo a los propios programas de la cadena.

La cadena, que como analizamos es la única que confía más en sus programas de entretenimiento que en los informativos para realizar este tipo de coberturas, también ha introducido a sus presentadores Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat o el mismo Iker Jiménez como reporteros para sus informativos. Los magacines producidos por Quintana a través de Unicorn Content prácticamente han monopolizado la parrilla de Telecinco (La mirada crítica, Vamos a ver, TArdeAR además ampliándose, y Fiesta el fin de semana), con un contenido más editorial y opinativo, y no puramente informativo.

Y al volver al plató de TardeAR este martes, Ana Rosa Quintana también ha repetido el bulo difundido por la derecha sobre la frase que en realidad no dijo Pedro Sánchez. La presentadora dijo: “Hay una frase que le va a perseguir siempre, 'si quieren ayuda que la pidan'”. Es el mismo bulo que ya propagó Pablo Motos en El Hormiguero una noche antes, y que anteriormente habían difundido representantes de la derecha y la extrema derecha, directamente del PP y Vox, y que al igual que el “Que te vote Txapote” o el “Me gusta la fruta” han convertido en un lema para atacar al Gobierno y concretamente a Pedro Sánchez.

Lo cierto, como ya se ha repetido hasta la saciedad y desmintió Maldita.es en uno de sus artículos, es que las palabras de Pedro Sánchez no fueron esas, y que de hecho en su declaración aclaraba que el Gobierno central seguiría apoyando y ayudando al de la Generalitat Valenciana como había hecho hasta ese momento. Lo demuestra el vídeo, y la transcripción literal:

Sánchez nunca dijo, en tono chulesco como pretende vender la derecha, “si quieren ayuda, que la pidan”. Dijo que “si necesitan recursos, que los pidan y ahí estará el gobierno”. Otra maldad de estos grupos fascistoides en redes que está comprando la prensa conservadora. pic.twitter.com/vz57cVzrBC — Peperufo (@Peperufo) November 3, 2024

“He ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas. Y, asimismo, les informo que he ordenado, tal y como también le he comunicado al presidente Mazón, el despliegue hoy mismo de 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por esta DANA.

Y quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España, y yo personalmente, he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunidat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos.

Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Esa forma de proceder que combina la capilaridad y la cercanía de las administraciones locales y autonómicas con el poder colectivo del Gobierno central, ha permitido a nuestro país superar con éxito numerosos desastres naturales y crisis anteriores que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y tiene que hacerlo de nuevo. Lo va a volver a hacer de nuevo“.