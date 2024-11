El 'influencer' Ángel Gaitán recauda dinero para afectados por la DANA mientras ataca con bulos a Cáritas y Cruz Roja

Ángel Gaitán, el polémico youtuber y habitual del universo mediático de Iker Jiménez, ha acusado sin pruebas a la ONG Cáritas de intentar quedarse con el material que había desplazado hasta Valencia para ayudar a los damnificados de la DANA. El señalamiento lo hace extensivo a los ayuntamientos de las localidades a las que ha acudido a ayudar. “No lloro porque hay que estar fuerte, pero lo único que tengo ahora mismo son ganas de llorar”, asegura en uno de sus vídeos de TikTok. Desde este miércoles por la tarde ha sido imposible conseguir localizarle para que ofreciera su punto de vista.

“Entra el ayuntamiento y se quiere quedar con todo. Entra Cáritas y se quiere quedar con todo. Y yo he prometido, aunque me cueste la salud, que me va a dar un infarto, que esto no va a pasar. Solo preguntan cuáles son las cosas de mayor valor, qué maquinaria hay, qué generadores, qué baterías, qué equipos caros… solo les interesa eso”, asegura.

También aseveró que había recibido amenazas de un consistorio indeterminado —lo que impide verificar el dato— de mandarles el GRS [Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil] o a los GEO para detener su convoy.

“La cosa está muy jodida, aquí la gente está haciendo negocio”, concluye sin aportar la más mínima prueba. Cerró su discurso apostillando que “está todo mandado por cuatro, acordaos de lo que os digo, se van a hacer rico con esta tragedia”. El tiktoker, ayer mismo, insistía en que la ayuda no llegaba “y que no había absolutamente nadie”, una afirmación totalmente falsa.

Ante estas afirmaciones, la directora de Cáritas Valencia Aurora Aranda apuntó que “todo el mundo nos conoce, sabe qué hacemos y a qué nos dedicamos desde hace muchos años. Tenemos presencia y estructura en las casi cuarenta poblaciones afectadas, y contamos con cerca de mil voluntarios, además de todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra labor. Nosotros no necesitamos ni levantar el teléfono si necesitamos algo, hay muchas empresas, particulares, administraciones… que nos ofrecen todo lo que nos hace falta”.

Aranda también aclara: “Nosotros tenemos un tipo de actividades que llevamos a cabo desde hace años en esos lugares y que, cuando los focos se hayan ido, seguiremos haciendo. Cada organización tiene unas labores y nosotros las nuestras. Ni quitamos coches, ni arreglamos el tendido eléctrico… Nuestra misión es dar apoyo directo a las personas que lo necesitan, que va cambiando en cada momento; disponemos de medios para hacerlo, y sabemos la forma más eficaz de lograr nuestros objetivos”.

Cómo ganar seguidores con los afectados

No es la primera polémica que rodea al tiktoker, propietario del taller GT Automoción de Aranjuez y perito judicial, que lleva desde que comenzó la DANA subiendo vídeos a varias redes sociales en las que cuenta que ha logrado reunir donaciones por valor de 1,2 millones de euros. Otra de sus acciones fue organizar una competición entre distintos pueblos afectados: los dos que tuvieran más likes en comentarios, recibirían la ayuda. Posteriormente, pidió perdón en un vídeo en el que echaba la culpa a la prensa por malinterpretarle y modificaba groseramente su relato del día anterior, e insistía en la idea de que le intentaron incautar el material. De todas las organizaciones y particulares que hay en la zona, casualmente, la suya es la única que dice haber sufrido esa amenaza.

Ante el éxito, según afirma, ha dejado de recaudar fondos por los problemas fiscales y de gestión que conlleva. “No sé cómo me van a freír a impuestos porque antes de final de año tengo que gastar ese dinero para que no repercuta en los beneficios de la empresa. Porque recordad que esto no es una donación, habéis comprado un producto y para mí es todo beneficio de cara a la sociedad”, indica en otra publicación, en la que también critica tener que pagar al fisco en este caso.

Es imposible saber si las cantidades que baraja son ciertas, pero no se puede negar que es cierto que ha llevado ayuda a varias de las localidades de la llamada Zona Cero. En otro de los vídeos se dirige al “compañero Pedro Sánchez” para reprochar su gestión —aunque la autoridad la tiene la Generalitat Valenciana—, explicarle lo que hay que hacer y le insta a traer “a todo el Ejército” y que desaloje toda la zona afectada y albergue a los afectados en hoteles de toda España. “No te tomes este mensaje a broma, tómatelo en serio”, le recomienda.

Gaitán se hizo famoso por sus vídeos sobre el mundo de su motor y cuenta con más de 3,6 millones de suscriptores. Apareció el pasado 3 de noviembre en el programa 'Horizonte', que presenta Iker Jiménez, blandiendo una bandera de España. Mientras la mostraba a cámara aseguraba que “soy facha. Mañana, por favor, poned este video en todos los lados (…). Me he enterado que ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era ser normal: ser español, querer a tu país, trabajar, hacer cosas por tu país”.

A su lado estaban la negacionista de la COVID-19 Beatriz Talegón y el polémico Coronel Pedro Baños, que insinuó que el ataque contra el coche de Pedro Sánchez era un montaje. Es el mismo programa en el que aseguraron que en el parking de Bonaire había cientos de muertos, según habían podido confirmar. Sin embargo, los vigilantes del local actuaron según el protocolo e impidieron el acceso a los pisos inferiores. Finalmente, la Policía ha confirmado que no hay víctimas en el parking del centro comercial.

Estafas en la red y calumnias a las ONG

Mientras Gaitán asegura haber recaudado más de un millón de euros en ayudas —dato imposible de verificar—, han aparecido en varias redes sociales iniciativas anónimas o con cuentas de origen indeterminado, para conseguir donaciones que destinar a las víctimas. Aunque no hay nada que indique la relación entre el youtuber y estas acciones, lo cierto es que algunos usuarios recomiendan confiar en él. Incluso se ha creado un gofundme para recaudar 10.000 euros, aunque ayer no había conseguido ni uno.

En una de esas cuentas se afirmaba: “Que corra la voz, Cáritas y Cruz Roja son responsables de que no estén llegando suministros a los vecinos de Valencia. No donéis nada a estas organizaciones y buscar otros medios para que puedan llegar las cosas a los vecinos”. Los mensajes contra estas y otras ONG son constantes en las redes de ultraderecha —se les acusa de priorizar a los inmigrantes a la hora de dar ayudas— y contribuye al relato de la incapacidad de las autoridades para hacer frente a las consecuencias de la DANA.

Entre los comentarios de los usuarios figuran disparates como el de elxute, que afirma que “La empresa donde trabajo (Mayoral) donó 25.000 a Cáritas y otros 25.000 € a la Cruz Roja, además de ofrecerles ropa y artículos necesarios, se negaron a aceptarlos y le dijeron que solo cogían el $ $ $”. Otra usuaria, cuyo nick es Estefi, asegura que lleva toda la vida “viviendo al lado de una Cruz Roja. Pasaban a coger comida con coches valorados en más de 100.000 $ (…) mientras que a los que verdaderamente lo necesitan no le daban nada”. La acusación más habitual es calificar de “mafia” a esta y otras ONG.

La Cruz Roja rebate el bulo

En contra de lo que afirma Gaitán —que da la cara— y otros que se esconden detrás de nicks tan pintorescos como 123456780wyfidj, la ayuda está llegando a todas las poblaciones afectadas. En ninguna falta agua o comida, aunque queda mucho trabajo por hacer y no todos los pueblos ha recibido a la vez, o con la misma intensidad, la ayuda logística. Tan innegable es que hay todo tipo de problemas logísticos como que las localidades afectadas están hoy mejor que hace unos días.

Desde Cruz Roja, Iñigo Vila (responsable de emergencias de la entidad), explica que es falso que las entidades como la suya ‘requisen’ el material que aportan, de manera individual, los particulares. De hecho, ni lo piden ni lo aceptan. “Solo aceptamos donaciones de grandes empresas que se ponen en contacto con nosotros, y aquí evaluamos si lo que ofrecen nos resulta útil. Otra cuestión es que, muchas veces, el problema no es si hay material para entregar sino cómo hacerlo: las consecuencias de la DANA dificultan, a veces, llegar a determinados lugares”.

Un problema con las donaciones desinteresadas de los particulares es que no siempre se adecúan a las necesidades o las formas de actuar de este tipo de entidades. “No podemos darle unas cosas a uno y otras, a otros, en función de lo que entra. A todo el mundo hay que darle lo mismo, lo que supone clasificar, organizar…. Si una empresa ofrece varios miles de comidas precocinadas se recoge, pero no podemos hacernos cargo de cientos o miles de pequeñas donaciones”.

Otro de los puntos que aclara es el relativo a las donaciones económicas. “Aportan mucha flexibilidad ya que las necesidades van cambiando con el paso del tiempo y, sobre todo en tragedias como esta, estamos hablando de plazos muy largos. En Canarias seguimos ofreciendo ayuda a las víctimas del volcán y para poder mantener la ayuda en el tiempo y adecuarla a cada momento es necesario el dinero”.

Sus palabras coinciden con el comunicado que emitió ayer la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal) para evitar un colapso logístico ya que los almacenes están llenos.

Por último, Cruz Roja recuerda que su actividad —como la de otras entidades similares— “está sujeta a auditorías, con toda la ayuda trazada, informes a los donantes… y todo se enmarca en planes a largo plazo”.