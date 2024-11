La Policía confirma que no hay víctimas en el parking de Bonaire: “Se difundió un bulo y no era cierto”

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha confirmado que no hay víctimas mortales en el aparcamiento del centro comercial de Bonaire. “Afortundamente no han aparecido víctimas mortales. Se difundió un bulo sobre que en el interior había muchos cadáveres y no era cierto”, ha asegurado en su comparecencia en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta de la actuación del cuerpo en la catástrofe.

El personal especializado en la búsqueda de víctimas se está retirando al final de la mañana de este martes del aparcamiento, donde continúan la labores de achique por parte de empresas privadas porque todavía queda algo de agua, y permanece en la zona un dispositivo de la Policía Nacional para prevenir robos y pillajes. Hace unas horas, fuentes policiales habían informado de que no se habían encontrado cuerpos tras revisar el 99% del aparcamiento.

Los trabajos de rescate han continuado a primera hora de este martes, día en que se cumple una semana de las inundaciones por la dana, en este aparcamiento subterráneo con capacidad para 2.800 vehículos y en el que finalmente se ha encontrado medio centenar de coches.

La reducción del nivel del agua hasta quedar por debajo de la rodilla ha permitido revisar de manera más pormenorizada este aparcamiento, en el que se ha trabajado durante varios días con drones, lanchas y kayaks ante el temor de que pudiera haber muchas víctimas mortales en su interior. La Policía Nacional sigue con las labores de inspección de los sótanos del centro comercial MN4 de Alfafar.

Pardo ha defendido que “desde el minuto cero la Policía estuvo activada para proporcionar auxiliar y proporcionar seguridad”. “El director adjunto operativo se trasladó a Valencia el 30 de octubre para supervisar el trabajo de los 1.800 policías nacionales desplegados”, ha agregado. En la misma línea ha ido la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.