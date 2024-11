'Conspiranoicos' mostró otra mentira de Rubén Gisbert, mientras Iker Jiménez se excusó por sus bulos en Mediaset

La noche de este jueves representó perfectamente dos apuestas televisivas muy diferentes. Por un lado, laSexta y Atresmedia desmontando bulos y señalando a sus propagadores en Conspiranoicos, el programa de Jokin Castellón que nació hace un mes para confrontar directamente a los que viven de la mentira. Y por otro lado, Cuatro y Mediaset, donde Iker Jiménez se excusó por los bulos que difunde en Horizonte y apoyó la labor de dos de esos agitadores como son Ángel Gaitán y Rubén Gisbert.

Precisamente este último, Rubén Gisbert, fue uno de los grandes protagonistas en las dos cadenas. Obviamente, con tratamientos muy diferentes. En Conspiranoicos, que ya le había señalado en un programa anterior como uno de los “voceros” de Putin en España (junto a Beatriz Talegón, también colaboradora de Horizonte y que este jueves volvió a estar a la derecha del presentador sentada en su mesa), para demostrar sus continuas mentiras.

Rubén Gisbert se coló en una residencia de ancianos y les grabó sin permiso para mentir diciendo que estaban abandonados y que no tenían ni medicinas ni pañales. El programa de Jokin Castellón primero mostró su vídeo y explicó cómo se había colado aprovechando los daños de la DANA. En él, ya se ve cómo el agitador ultra incluso habla con las cuidadoras, lo que no cuadraba con que estuvieran abandonados.

Conspiranoicos habló también con una concejala de Paiporta, que zanjó que “es mentira”, y aclaró que siempre habían estado tratados, explicando cómo evitaron la riada de la DANA: “La directora que tenemos, es una persona muy previsora y subió a los ancianos a las plantas de arriba. Me llamó por teléfono y me aseguró que estaban bien. Se inundó la parte de abajo donde tenemos la enfermería, donde pasan el día, pero los subió arriba”. La concejala denunció que Gisbert se había colado y había grabado a todos sin permiso, y reconoció que cuando le preguntaron por su bulo “yo no sabía lo que me están contando”.

El programa de laSexta igualmente entrevistó al alcalde de Albal, que aseguró que estudia medidas legales contra Gisbert por su bulo sobre los ancianos abandonados.

En el programa, Ana Bernal-Triviño alertó de que la gente no puede consumir ese tipo de contenidos “podridos”, Ignació Escolar resaltó lo “impresentable” de sus mentiras y le señaló recordando que “ya sabíamos que no tiene códigos morales”, y el propio presentador Jokin Castellón reflexionó sobre cómo Rubén Gisbert sigue manteniendo una teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M.

Conspiranoicos también habló directamente de Horizonte, en el que Rubén Gisbert ha sido colaborador y para el que hizo un montaje manchándose de barro por el que incluso respondió Iker Jiménez. Fue Antonio Maestre el que puso el foco en la responsabilidad del programa de Mediaset y en su presentador y director: “Es gente que no tiene ningún problema por ganar puntos de audiencia. Porque estamos hablando de cómo se hace el trabajo periodístico, que en el fondo es sencillo, los que lo hacemos sabemos que lo que tienes que hacer es comprobar, simplemente es comprobar la información. Pero lo que no es comprobar la información es, como ha pasado con lo del parking de Bonaire, es recibir un mensaje por el móvil y 'nos dice un cámara que ha escuchado a la Guardia Civil que el parking de Bonaire está lleno de...'. Y eso lo hizo Carmen Porter en el programa Horizonte. Pues eso es en directo, y eso es el antiperiodismo. Y además lo haces a sabiendas, tú lo que buscas es un impacto emocional para ganar audiencia. Y eso es lo contrario a lo que tiene que hacer el periodismo”.

Ana Bernal-Triviño intervino y añadió: “Además Carmen Porter, justo después de leer eso, hace una incidencia como diciendo: 'Oye, para que esto no lo maquillen', todavía como avalando aún más a esa fuente. Y al final lo que están haciendo es presentar una información con una fuente desconocida, que a su vez refiere a otra fuente desconocida, y van creando capas y capas para que al final tú nunca puedas llegar al origen, a la fuente original, que en la mayoría de los casos no existe”. La periodista e investigadora recalcó también que la libertad de expresión que recoge la Constitución Española y a la que se agarran los conspiranoicos cuando sueltan sus bulos expresa claramente en su artículo 20 que “tenemos el derecho de emitir y recibir información veraz. Veraz. Es que lo dice la misma Constitución”.

Ambos se refirieron al momento en el que Carmen Porter leyó el domingo en directo un mensaje difundiendo ese bulo, que luego se ha demostrado falso al no haberse encontrado ningún cadáver en el parking de Bonaire.

Largo monólogo exculpatorio de Iker Jiménez

Al mismo tiempo, Mediaset emitía una nueva entrega de Horizonte en su cadena Cuatro. Y el programa empezó con un largo monólogo de Iker Jiménez en el que dijo que “asume lo que pasó” pero al mismo tiempo se exculpó del montaje que realizó Rubén Gisbert repitiendo varias veces que “no es de mi equipo” y diciendo que al ver el vídeo “quería matarlo” por lo que hizo. Lo cierto es que excusó su montaje al creer que es “vanidad de youtuber” y alabó su “genial trabajo” y literalmente dijo que “le puedo felicitar por el trabajo bien hecho”: “Llevaba 4 ó 5 dias de barro hasta arriba, gastándose su dinero para llevar medicinas, intentando ayudar a todo el mundo. Ha perdido amigos en esta tragedia. Rubén Gisbert, y quizá ese es mi error, estaba en un caos psíquico, como mucha gente que he visto”.

Por si quedaban dudas, al avanzar el programa y despedirse de su reportero desde Valencia, Iker Jiménez repitió su apoyo a Gisbert: “Te mando un abrazo muy fuerte. Nacho [su reportero], gracias, le mandamos con todos los problemas que me ha hecho pasar otro abrazo a Rubén Gisbert, porque sé que la función, a pesar de los errores, que él hacía, tenía buena fe. Que se tranquilice, tranquilízate tú, tranquilizáos todos chicos”. Por lo que hizo Gisbert, el presentador sí pidió disculpas claramente: “Pido disculpas personalmente, por una situación muy engorrosa. No puedo fulminar a nadie porque no es de mi equipo”.

Iker Jiménez también apoyó a otro de sus colaboradores “fichados” desde las redes, Ángel Gaitán, que en estos días ha protagonizado varias noticias por proponer repartir su ayuda en base a likes en Instagram, atacar con bulos a Cruz Roja y Cáritas, y detener las aportaciones económicas porque lo estaba haciendo como ingresos de su empresa, quejándose de que es culpa de los impuestos. Es el mismo mecánico de Tik Tok que el domingo dijo que él es “facha” y propuso resignificar el término. Gaitán intervino en directo en el programa, y sobre él Iker Jiménez resaltó que “se está dejando el alma y yo le apoyo, con sus errores y virtudes”, y tras emitir su conexión, recalcó: “Angelito, digan lo que digan, lo que te decía gente al pasar, que yo lo vi: '¿Ángel, Ángel Gaitán? ¡Olé tus cojones! Gracias, tío”.

Cuatro ha compartido los 26 minutos de la larga introducción del programa. Primero con el monólogo de Iker Jiménez, el primer cuarto de hora completo, en el que el presentador aseguró que ha “tenido a rajatabla en 20 años no inventar ni maquillar”, lamentó que “estuvimos tan impactados que me creí Robin Hood y no soy Robin Hood. Y me creí un periodista excepcional y quizá no lo sea”, y valoró: “Me he creído un explorador de otro mundo, me he creído que podía ayudar a Valencia, y no es mi misión. Mi misión es contar”.

También se refirió a sus bulos sobre el parking de Bonaire. Respecto a su tuit afirmando que había “muchos cuerpos”, se excusó en las circunstancias: “Estaba demasiado indignado, me había convertido en parte, y no es bueno porque pierdo objetividad. Lancé un tuit personal en el que digo que había muchos cuerpos, error, pero es en mi casa, en la madrugada, encorajinado, hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Pero nunca me he alegrado tanto de fallar”. Iker Jiménez zanjó: “He aprendido la lección, no se preocupen, intentaré ser más escrupuloso, intentaré desconfiar en todas las fuentes, que la información sea mucho más certera”.

Tras su cuarto de hora de monólogo inicial, cedió la palabra a su mujer y colaboradora, Carmen Porter, sentada junto a él en la mesa. Pero Carmen Porter no hizo ninguna referencia al mensaje que leyó sobre el bulo del parking de Bonaire, ni pidió perdón, ni tan siquiera se exculpó. En su lugar, habló de lo que todo el equipo había vivido en Valencia, y de las distintas acciones de ayuda que realizaron, destacando ambos el coste no sólo psicológico sino también material porque reventaron varias ruedas de sus coches.

En varios momentos del programa, Iker Jiménez recurrió a mostrar distintas noticias en distintos medios en las que también hablaban del parking de Bonaire. Sin embargo, todas las noticias mostradas indicaban la duda de si podía haber cadáveres en ese aparcamiento, incluso recogiendo una frase de un trabajador: “No se sabe cuánta gente puede haber dentro”. Aunque Horizonte intentó igualar el tratamiento, lo cierto es que Iker Jiménez no recogió esa duda (escribió directamente “en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”), y Carmen Porter leyó el mensaje e incluso amenazó por si se intentaba minusvalorar: “Un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro a él no le conocen, y estaba al lado de guardias civiles, y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que 'ese parking es un infierno'. Palabras literales que ha escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada los que han entrado. También algunos submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar. Por si quieren maquillar algo más”.

'Conspiranoicos' reaccionó a la amenaza en directo de Rubén Gisbert

Mientras Conspiranoicos mostraba una nueva mentira de Rubén Gisbert, y Horizonte alababa su trabajo, el agitador ultra escribió un tuit amenazando con denunciar al programa, al que Jokin Castellón respondió también en directo: “Hay que guardarlo porque a veces borra cosas. Ha acompañado esto con otro vídeo de aquella noche. En el bruto, ahora, ha grabado a las trabajadoras. Sumemos irregularidades”.

