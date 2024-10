“Tenemos 'La que se avecina' para rato”: la serie anuncia su esperada renovación para Amazon y Telecinco

La que se avecina sigue muy viva, y aprovechando una nueva jornada del South International Series Festival de Cádiz, al que acude verTele, ha presentado su decimoquinta temporada, que llegará a Amazon Prime Video el próximo lunes 18 de noviembre y en un futuro no muy lejano también se dejará ver en abierto a través de Telecinco, su casa y primera ventana original.

Y justo eso, su futuro, era la gran duda. Porque de momento LQSA tenía firmado hasta esta temporada 15. Así que las principales preguntas aprovechando la rueda eran claras: ¿Va a renovar La que se avecina? ¿O acabará en esta temporada 15? No ha hecho falta hacerlas, porque los responsables de Mediaset y Amazon Prime Video tenían ganas de hacer el anuncio: “Hemos renovado dos temporadas más La que se avecina. Tenemos LQSA para rato. Dos temporadas más de 8 episodios, en 2025 y 2026”.

Así lo ha anunciado Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal, tras la introducción de Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España; que ha celebrado el acuerdo con la plataforma: “Es probable que si no llega a ser por la colaboración con Amazon Prime Video, no podríamos haber seguido con esta producción. Así que la colaboración ha sido vital, y nos alegra mucho poder seguir adelante”.

Tras una ovación espontánea en la rueda al anunciar el acuerdo, entre bromas de Barrois por conseguir que no se filtrara, Alberto Caballero, creador, productor ejecutivo y guionista de La que se avecina; se ha mostrado pletórico: “Estamos encantados de la vida. Según me hago mayor, pesa menos mi satisfacción personal que lo que supone para mucha gente. Cuando por la calle te agradecen los efectos casi terapéuticos de la serie, tienes la obligación moral de seguir”. En el mismo tono de broma, Caballero ha añadido: “Estamos en una especie de síndrome de Estocolmo con nuestros fans. Es inexplicable, como si te tocara un euromillón, pero mejor porque el dinero luego te trae problemas, y el amor que nos muestran no”.

El creador y guionista ha incidido en que ha sido una decisión muy pensada: “Lo hablamos uno a uno con todos los actores, para ver si queríamos seguir en esta rueda maravillosa, y todos dijeron que sí”. Y ha reflexionado sobre la importancia de LQSA: “Es un caso extraordinario, y nuestro deber moral es seguir viendo qué pasa con esto, porque desafía todas las lógicas de la industria audiovisual en cuanto al desgaste de todo. Empezamos en 4:3, pasamos al HD, hemos tenido que cambiar las cámaras cuatro veces, nos hemos convertido al streaming en plataformas...”. Que La que se avecina demostrase ser la serie más vista también en Amazon ha hecho que Caballero bromee con que, después de la llegada que tuvieron las plataformas en la que parecía que “nos iban a enseñar a hacer series”, su éxito haya permitido que “un poquito menos de tontería para el sector no nos viene mal”.

Mensaje para José Luis Gil, deseando su vuelta

Laura Caballero, igualmente creadora y también directora de la comedia, ha incluido un poco de humor para celebrar la noticia de la renovación: “Esta renovación es importantísima porque así no nos están diciendo todo el mundo que qué pasa con la continuación”, poniendo como ejemplo que hasta cuando colgó una foto en recuerdo de su perrita fallecida, en las respuestas le preguntaban por ello. Igual que Alberto Caballero al colgar un tuit sobre la polémica de Errejón, riéndose porque no pueden “ni opinar” porque sólo les preguntan por eso.

La directora ha añadido otro factor importante y emotivo: “Es importante hacer dos temporadas más de LQSA para darle tiempo de recuperación a José Luis Gil y que en algún momento vuelva”.

Empresarialmente, Ricardo Cabornero ha incidido en que en Amazon Prime Video están “contentísimos y emocionados”, y ha valorado: “En Amazon desde el principio sabíamos que teníamos que tener contenido original en español. Y en comedia, el icono máximo es La que se avecina, por lo que representa.”. El directivo ha reconocido: “Dudaban de cómo iban a funcionar los episodios de 70-80 minutos en plataforma, y con el talento que tienen los Caballero podrían ser de 100 minutos”, lo que ha hecho reírse a Alberto Caballero, diciendo que no hacía falta probarlo.

Ghislain Barrois se ha deshecho en elogios con los Caballero: “No hay muchas comedias, y en los canales lineales menos. Es el género más complicado de dirigir y producir, porque si en un thriller no te llevas el susto no pasa nada, pero aquí si no te ríes es un fracaso. Hacer llorar es más fácil que hacer reír. La mecánica tras conseguir una risa es tremendo, y el mérito de Alberto y Laura es bestial”, ha celarado, incidiendo en lo que supone alcanzar las 15 tandas: “Otro hito tremendo es estrenar la 15ª temporada. Sólo recordar que Friends fue de 10 temporadas, y no eran capítulos de 80 minutos. El mérito es tremendo”. Además, ha señalado cómo logra conquistar a todas las generaciones: “El público es transversal. Hay niños que están enganchados a LQSA que no habían nacido cuando empezó. Las plataformas también la hacen transversal”.

Explican los regresos y las ausencias de los intérpretes

La rueda de presentación en Cádiz también ha contado con una representación del reparto. A Nacho Guerreros y Nathalie Seseña se ha sumado una de las grandes reincorporaciones de esta temporada, María Adánez. La actriz vuelve tras intervenir en las temporadas 7 y 8 y su pasado en Aquí no hay quien viva, y lo hace agradecida a los Caballero: “A Alberto y Laura les debo muchísimo. Nos conocimos hace 20 años en Aquí no hay quien viva, y volver a trabajar con ellos en La que se avecina es volver a casa. Es un orgullo y es felicidad. Es uno de los tandems más importantes del panorama de la ficción”. Sobre su personaje, ha advertido: “Rebeca ha vuelto con muhas ganas de dar guerra. Lo hemos pasado bomba”.

Aunque no presentes en el acto, otros dos de los regresos serán los de Luis Miguel Seguí y Adriá Collado. Y su trailer dejó a los fans con el corazón en un puño por la posible muerte de Vicente Maroto, el personaje interpretado por Ricardo Arroyo. Precisamente sobre las bajas y altas de los intérpretes, y cómo sus fans se enfadan porque el personaje de Vicente Maroto salga menos, Alberto Caballero ha resumido: “Ricardo Arroyo ha ido saliendo menos porque ha ido pudiendo salir menos”, después de haber realizado una explicación amplia:

“Los actores forman parte del elenco de LQSA hasta que ellos quieren. Cuando deciden irse, les dejamos ir porque es su derecho. Nos puede dar más o menos pena, o más o menos problema. Pero luego la vida da muchas vueltas, y si a mí me dicen que en 2024 estoy haciendo LQSA con Loles Merlo, María Adánez... les digo que se están drogando. Lo que no hacemos es perseguir, pero si uno nos muestra su disposición de volver, activamos todos los mecanismos para ello”. Alberto Caballero ha proseguido:

“Hay un tercer elemento, por el paso del tiempo, que es la salud. Hemos tenido disgustos como pérdidas, actores icónicos e insustituibles. Y está el estado intermedio que es el de la enfermedad, que te deja jodido. Está el caso de José Luis Gil, pero hay otros casos intermedios. Mariví Bilbao dejó la serie porque estaba cansada, y al año la pobre murió. Lo que no hacemos nosotros es decir si a un actor le ha pasado algo, porque eso forma parte de la intimidad personal”.

*En elaboración