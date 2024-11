Silvia Abril bromeó con Pablo Motos sobre quién cede antes durante sus discusiones con Andreu Buenafuente

Pablo Motos recibió este martes la visita de Silvia Abril. La actriz y humorista acudió a para promocionarEl Hormiguero para promocionar Mamen Mayo, serie que se estrena el próximo 18 de noviembre en SkyShowtime y de la que es su principal protagonista. En la ficción, la catalana interpreta a una mediadora de herencias que se dedica a ayudar a familias a resolver sus conflictos en este tipo de situaciones.

“Es una serie de ocho episodios de comedia, pero siempre al final de cada capítulo hay un pellizquito en el corazón y una lagrimita. Es una ficción preciosa, una comedia fina, yo estoy fuera de mi territorio, mucho más contenida que de costumbre”, contó Abril durante su entrevista con el presentador de Antena 3.

“¿Quién es Mamen Mayo?”, preguntó entonces el valenciano su invitada, pidiendo que describiera a su personaje. “Mamen Mayo es una mediadora de herencias, que tiene que poner de acuerdo a personas que se quieren matar, pero tienen que llegar a un punto común”, respondió.

Silvia Abril bromea sobre sus discusiones con Buenafuente

“Cada caso de la serie es un reparto de herencia diferente. Mamen Mayo tiene mucha psicología, es muy observadora y sigue una estrategia que es buscar el dolor oculto”, prosiguió la actriz, a la que Pablo Motos preguntó si en la vida real ella también era una buena mediadora. “Si estás en casa con tu chico y él quiere ver una cosa en la tele y tu otra, ¿cómo resolverías este conflicto?”, planteó.

Fue entonces cuando Silvia Abril lanzó una broma sobre cómo actúa durante sus discrepancias con su marido, el también cómico y presentador Andreu Buenafuente: “Pues llegando a un acuerdo. Le diría: '¿Cuántas ganas del 1 al 10 tienes tú de ver esto?'. Establecer un parámetro. '¿Un 8? Bueno, está bien. Yo un 10'. Bueno... llegar a acuerdos así”, comenzó vacilando antre risas.

“Pero bueno, yo cedo fácilmente... Bueno no, ahora me he acordado de que él cede antes que yo, la verdad”, respondió, desatando las risas de los presentes.

Así es la sinopsis de 'Mamen Mayo'

Mamen Mayo es la dueña de Mediaciones Mayo, una empresa que se dedica a resolver los conflictos que suelen surgir en aquellas familias que, por suerte o por desgracia, reciben una herencia. Mamen tiene una inteligencia emocional extraordinaria y una habilidad única para leer a las personas. Hija de un prestigioso abogado y hermana de una reconocida matrimonialista que heredó el bufete familiar, Mamen estudió psicología y ha hecho carrera resolviendo conflictos. Ingeniosa, elocuente y con una presencia elegante, Mamen está ahora en el mejor momento de su vida.