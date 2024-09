Ana Rosa insiste en su teoría sobre Broncano, hace una aclaración y ve “más equilibrado” su duelo con Sonsoles

Ana Rosa Quintana insiste: TVE fichó a David Broncano por decisión de La Moncloa. El humorista y sus compañeros de La Revuelta lo han desmentido por activa y por pasiva, pero eso es lo que le han contado a la famosa presentadora de Telecinco.

En declaraciones al periódico Artículo14, Quintana ve con buenos ojos que la llegada de Broncano a La 1 haya aumentado la competencia en la franja del access prime time, donde El Hormiguero de Antena 3 disfrutaba hasta ahora de un liderazgo que ya se tambalea.

“Han aparecido casi dos millones de espectadores que no estaban porque Pablo [Motos] sigue teniendo su misma audiencia pese a la llegada de Broncano”, analiza la periodista en relación al aumento de consumo televisivo que se está observando durante la emisión de ambos programas.

Al hilo de este asunto, Ana Rosa aprovecha para hacer una aclaración. “Un compañero dijo que yo había comentado que Broncano era una vergüenza y el pobre se quedó muerto, como es natural. Le veía en La Resistencia y me parece que es fantástico que haya competencia y que haya gente nueva que está atrayendo un público distinto”, matiza en esta entrevista con Artículo 14.

Lo que ella dijo, insiste, es que el fichaje de David Broncano “se fraguó” en el Palacio de La Moncloa. Ana Rosa se apunta así a la tesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez promovió el traslado de La Resistencia a TVE para perjudicar a El Hormiguero, que mantiene una línea crítica con los socialistas. No hay pruebas que sostengan esta teoría, pero varios periodistas, medios de comunicación y políticos conservadores la han alimentado durante los últimos meses.

“Yo lo que he dicho es que si es verdad –aunque él dice que no pero otras personas me dicen que sí– que su contrato se fraguó en La Moncloa, eso es lo que me parece una vergüenza”, explica la presentadora de TardeAR.

Ana Rosa valora su nueva temporada contra Sonsoles Ónega

En referencia a la dura competencia que existe entre su magacín y el que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, Ana Rosa destaca lo que ya ha comentado en varias ocasiones: ella compite en “desigualdad” porque su programa sí emite publicidad, a diferencia del rival.

“La temporada pasada la viví con mucha desigualdad. Si tienes un programa de tres horas que tienes publicidad, que es necesaria cuando estás en una cadena comercial, y el programa de la competencia no tiene nada de publicidad, la lucha es muy desigual”, argumenta.

Pero la situación ha cambiado a su favor en las últimas semanas. TardeAR ha eliminado algunas de sus pausas publicitarias para competir sin tanto lastre: “Esta temporada es verdad que ya tiene publicidad, algo menos que nosotros, y ya estamos más equilibrados. Estamos, un punto arriba, un punto abajo”, se felicita.