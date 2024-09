Broncano llega a TVE con 'La Revuelta': “Decir que me ha puesto Pedro Sánchez es ridículo, ofensivo y mentira”

La Revuelta, el nuevo programa de TVE con David Broncano y el equipo de La Resistencia, se estrenará en La 1 este lunes 9 de septiembre a las 21:40 horas. Dos meses después de abandonar Movistar Plus+, el cómico desembarca en Torrespaña con un espacio de entretenimiento “bastante parecido” al que tanta fama le dio en la plataforma de Telefónica.

Su fichaje ha sido polémico desde el primer minuto. Partidos políticos y medios de comunicación conservadores han dado por hecho que el showman estaba patrocinado por La Moncloa. La teoría más extendida es que Pedro Sánchez quería a Broncano en TVE para dañar a Pablo Motos, cuyo programa, El Hormiguero, ha adquirido un tono bastante crítico con los socialistas.

El tema no solo llegó al Congreso de los Diputados de la mano del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También se dieron por buenas estas suposiciones en los platós de televisión, incluido el de las famosas hormigas. “Moncloa interviene para hacer daño a este programa”, sentenció sin pruebas Juan del Val, colaborador de Motos. Y no fue el único. También se abonaron a esta idea Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, secundadas por un buen número de medios de comunicación afines a la derecha.

Broncano, cuyos programas jamás se han significado políticamente, niega la mayor. El pasado miércoles, durante la presentación de La Revuelta en el FesTVal de Vitoria, el gallego se puso serio para hablar del tema. “Decir que Pedro Sánchez me ha puesto ahí como si fuese su sobrino y trabajara en una radio de pueblo es ridículo, ofensivo y mentira”, contestó rotundo a las preguntas de los medios de comunicación, entre los que se encontraba verTele.

El presentador encara las críticas como buenamente puede. “A nivel personal lo he llevado bastante bien porque tengo la suerte de ser tranquilo, pero que te pongan en el foco mediático tan brutalmente, con una cosa falsa, te puede reventar”, lamenta.

En el FesTVal de Vitoria no estaba tan bromista y risueño como de costumbre. Se le vio serio y con ganas de aclarar punto por punto todas estas acusaciones que han dibujado una “sombra retorcida” sobre el programa que va a hacer. Por ejemplo, aprovechó para dejar claro que TVE, al tener su propio presupuesto anual, no pide más dinero al Estado para crear nuevos programas como el suyo: “Quien diga que yo quito el dinero de las lanchas de la Guardia Civil o de los enfermos de ELA, o es un terrible profesional o una terrible persona”, sentencia.

Precedido por una gigantesca polémica, Broncano y los suyos debutan en TVE este lunes. La competencia en el access prime time va a ser brutal. El Hormiguero, First dates, El Intermedio y Babylon Show no se lo van a poner fácil, pero en los últimos meses ha tenido que ensanchar las espaldas y está preparado para seguir recibiendo críticas. Vuelve con ganas de hacer comedia (quizá más comedida) y hace una advertencia a quienes siguen sembrando la duda sobre su fichaje: “Si la gente piensa que vamos a hacer propaganda política es que no me conocen”.

¿Está invitado Pedro Sánchez a 'La Revuelta'?

No, no le hemos invitado. Cuando estábamos en Movistar no entrevistábamos a políticos, y ahora no sé si lo haremos. Si lo hiciéramos, estaría invitado, como todos, pero no creo que venga.

¿Has hablado con él por la polémica que ha habido con tu fichaje, vinculado con una imposición de La Moncloa?

Eso es una barbaridad que se ha dicho. Se ha dado por hecho que Pedro Sánchez ha dicho que yo haga el programa ahí [en TVE], y eso es falso. Llevo años trabajando en esto y he recibido muchas ofertas de cadenas de televisión porque hacemos un programa que está guay. Hace años que ya hablé con TVE para otras cosas. Ahora, como acabamos el anterior contrato, tuvimos varias ofertas y esta es la que más nos convencía. Simplificarlo y decir que Pedro Sánchez me ha puesto ahí como si fuese su sobrino y trabajara en una radio de pueblo es ridículo, ofensivo y mentira. Entiendo que eso tiene una utilización mediática y política brutal y pone una sombra retorcida sobre el programa que vamos a hacer. Me parece muy feo, pero si la gente piensa que vamos a hacer propaganda política o que yo estoy ahí porque lo ha dicho Pedro Sánchez, ni me conocen ni han visto el programa nunca.

¿Cómo has vivido estos meses de polémica?

A nivel personal lo he llevado bastante bien porque tengo esa suerte de ser tranquilo, pero que te pongan en el foco mediático tan brutalmente, con una cosa falsa, te puede reventar. Han sacado mi foto en el Congreso diciendo que estoy utilizando dinero que que se podría haber utilizado para comprar material para la Guardia Civil o para enfermos y hospitales. Eso es una barbaridad. Ellos saben que es mentira porque saben que no funciona así. El presupuesto de TVE es para programas de TVE, no se coge dinero de otros ministerios. Si haces un programa nuevo no coges dinero de los ministerios de Sanidad o Defensa. Quien diga que yo quito el dinero de las lanchas de la Guardia Civil o de los enfermos de ELA, o es un terrible profesional o una terrible persona. Poner ese peso sobre nosotros, es una utilización tan loca, cruel y falsa que es vergonzoso.

Si la gente piensa que vamos a hacer propaganda política es que no me conocen David Broncano

¿Esto os condiciona? ¿Vais a ir con miedo en TVE? ¿Te vas a autocensurar?

No. El programa va a ser bastante parecido a lo que era La Resistencia, pero se tiene que adaptar a la hora y a la nueva cadena. Nos pondremos límites como siempre lo hemos hecho. No estamos locos. Se puede seguir haciendo un programa muy parecido aunque sea la cadena pública.

¿TVE os ha puesto líneas rojas?

No.

¿Y os las habéis puesto vosotros?

Creo que el primer cuarto de hora del programa se emitirá en horario semiprotegido y no podemos decir la palabra 'polla', por ejemplo.

¿Vas a hacer la pregunta de sexo?

Sí, supongo que sí.

¿Y vais a hablar de drogas como hasta ahora, con cachondeo y humor?

Sí, bueno, a ver, es que tampoco es que tuviésemos una tertulia sobre qué droga es la mejor. En la primera parte del programa tendremos más cautela con estos temas porque los niños no tienen criterio para saber que estamos bromeando. Es algo que tenemos que hacer por ley, y porque es razonable. Pero en el resto del programa creo que se pueden hacer bromas y que la gente lo va a entender.

¿Es cierto que el programa está blindado por año y medio?

En Movistar Plus+ teníamos contratos multianuales y las propuestas que recibíamos iban en esa línea. Para cambiar de cadena, una de las condiciones que pusimos era mantener un contrato de ese tipo porque me parecía feo para el equipo ir a otra cadena con unas condiciones laborales peores. Creo que cualquier persona puede entender que intentemos mantener las condiciones que tenemos. Llevamos muchos años trabajando juntos y son excelentes trabajadores.

Pero son condiciones que no se suelen aplicar en televisión...

La industria televisiva no está sujeta a una normativa que impida hacer contrato de un año. Yo no he obligado a nadie. A mí se me ha hecho una oferta y yo he pedido mantener las condiciones que teníamos. Yo no soy muy ambicioso con mi trabajo. No quiero hacer una audiencia gigante y ser todavía más conocido en TVE. Quiero hacer un programa de comedia como el que hacemos, y si lo puede ver más gente, y encima gratis, mejor. Pero pero no lo quiero hacer a costa de cualquier cosa. No lo haría si la gente con la que trabajo va a tener un contrato más pequeño o puede perder su trabajo. Si no lo hubiesen aceptado, igual nos hubiéramos quedado en Movistar. ¿Para qué iba a poner en peligro el contrato de 95 personas? Sería absurdo.

¿Qué objetivo de audiencia te pones?

No tengo un objetivo concreto. Estaría bien arañar alguna décima a El Hormiguero, pero está claro que ellos son los líderes. Me gustaría estar alrededor de la audiencia que hace TVE a esa hora o en la media de la cadena.

Pon un número

No lo sé, es que ni siquiera sé qué hace TVE a esa hora.

¿Estás preparado para que los titulares destaquen las malas audiencias?

Sí, claro. Y como no hagamos un 25%, dirán que ha sido un tremendo fracaso de Broncano.

Como no hagamos un 25% de audiencia, dirán que ha sido un tremendo fracaso de Broncano David Broncano

En el contrato se habla de un share mínimo

En la primera temporada, no. En la segunda, sí. En la segunda creo que pueden pueden cambiar el horario del programa si hacemos menos de un siete y pico. Puede pasar, pero yo estoy convencido de que el programa está muy bien, es un programa de calidad y quiero pensar que eso se va a trasladar a la audiencia. Empecemos como empecemos, creo que el programa va a ir aumentando. Obviamente, me gustaría que no fuese un desastre y que no hagamos un 3%, pero es que es muy difícil El Hormiguero porque no es un programa, sino un hábito, una rutina.

¿Crees que vas a ganar a Carlos Latre en Telecinco?

¿Cuánto hace? ¿Un 6? Pues igual algo así, no lo sé. Si hacemos más, guay.

Ese es un mal dato.

Si TVE está haciendo un 8% y hacemos un 6%, no está de puta madre. Pero podría pasar. Si hacemos un 15% me lo puedo creer y si hacemos un 6%, también.

Es muy difícil 'El Hormiguero' porque no es un programa, sino un hábito, una rutina David Broncano

¿En Movistar tuvisteis alguna línea roja? Algunas voces, como Quequé o Bob Pop, dijeron que habían visto una progresión negativa en cuanto a la libertad que tenían para hacer humor. ¿Tú lo notaste? ¿Ese ha sido uno de los motivos para cambiar de cadena?

No ha sido uno de los motivos. No dudo que ellos lo hayan vivido así, y estoy seguro de que si han dicho eso es porque ha pasado así. Pero nosotros hemos tenido suerte con eso. Por supuesto nos han puesto algunas pegas en estos años, pero como en todas las cadenas. Yo he trabajado en mil sitios y siempre ponen mil pegas. Eso no es exactamente censura. No me gusta cuando pasa, pero ocurre en todas las cadenas. Con nosotros ha habido bastante pelea en algunos momentos, pero han sido bastante respetuosos. Nosotros hemos hecho, en general, bastante lo que hemos querido.

¿Podrías haber seguido en Movistar?

Sí, claro.

Antes hacíais el programa vosotros solos y ahora tendréis que colaborar con TVE

Antes era parecido. Nosotros coproducimos con El Terrat, y eso sigue pasando. Y colaboramos con TVE, aunque no lo produzca como tal, porque es la cadena.

¿Hay alguna posibilidad de que 'La Revuelta' se emita en directo, o siempre va a ser grabado?

En principio va a ser siempre grabado porque es más sencillo hacerlo así. Es más fácil grabarlo por la tarde para que el público no tenga que venir a las once de la noche. El programa es fresco y dinámico porque lo grabamos del tirón, es falso directo. La frescura la tiene igual. En 1.100 programas que hicimos nunca se regrabó nada.