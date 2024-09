Broncano presenta 'La Revuelta' y zanja críticas por su presupuesto y utilización política: “Se han dicho barbaridades”

TVE ha presentado este miércoles 4 de septiembre, en el marco del FesTVal 2024 de Vitoria, su gran apuesta de la temporada: La Revuelta de David Broncano. Tras semanas de preparación y misterio, y una vez desvelado el primero de ellos -su título-, la cadena pública ha dado al fin todos los detalles del programa con el que tratará de impulsar su access prime time desde el próximo lunes día 9 a las 21:40 horas.

Broncano, Ricardo Castella y Grison han sido los protagonistas de una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que tanto ellos como Agus Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, han respondido a toda la polémica que ha rodeado el salto de La Resistencia a La 1 hasta el punto de convertirlo en cuestión de Estado.

El primero en tomar la palabra ha sido el directivo de la Corporación, que ha aludido directamente a aquellos que han criticado el fichaje del cómico sin haber visto realmente cómo es su programa. “Va a haber mucha gente que va a ver por primera vez La Resistencia, ahora La Revuelta, y estoy deseando que se estrene para que esa gente que ha opinado y tiene ideas supercontundentes sobre el programa lo vea y entienda por qué es puro RTVE”.

En ese sentido, Agus Alonso ha afirmado que “el mejor sitio en el que puede estar este programa es RTVE porque trata con inteligencia a los espectadores y es entretenimiento de calidad”. Además, ha puesto en valor la variedad de los invitados y ha señalado la interacción con el público como otra clave por la que La Revuelta encaja con el espíritu de la cadena: “La participación de la gente supone mostrar la diversidad de España”.

Broncano: “Se ha utilizado y retorcido muy fuertemente”

El gran interés de la presentación estaba en conocer la opinión de Broncano sobre la utilización política de su fichaje por la televisión pública, y todas las afirmaciones que se han realizado desde distintos sectores respecto al presupuesto y el sueldo del cómico, y que ya desgranamos y resolvimos en verTele tiempo atrás.

Fiel al estilo de La Resistencia, se ha roto el hielo sometiendo al presentador a sus preguntas clásicas sobre dinero y sexo. Y ahí ha llegado su primera respuesta a las polémicas: “Ya era rico de antes porque llevo mucho tiempo presentando programas y se gana bien. Lo que se ha publicado no lo gano yo. El presupuesto del programa por supuesto que no es para mí solo. Tengo mucho dinero, pero no cobro 14 millones al año”.

Ya sin el humor como escudo, Broncano ha asegurado que se considera “un privilegiado” en lo personal y profesional, y ha abordado de frente la controversia en la que se ha visto envuelto desde que se conoció su salto a TVE: “En cuanto a la polémica y todo lo que ha pasado, yo soy muy tranquilo y pragmático y no me llevo grandes disgustos con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Ha habido más estupefacción ante el nivel de retorcimiento de la historia y el nivel de cosas falsas que se han dicho, y de utilización mediática y política que se ha hecho de una cosa que al fin y al cabo es un programa de televisión que cambia de cadena”, ha comenzado diciendo.

“Ha habido ratos que he dicho: 'hostia, en algún momento tendré que hablar del tema'. Porque se ha utilizado y se ha retorcido muy fuertemente. Se ha convertido en un asunto de Estado, creo que injustamente, y se han dicho cantidad de barbaridades y datos falsos buscando intereses personales, o mediáticos, o partidistas. Y eso gracia no me ha hecho, claro”, ha zanjado.

🔴 David Broncano se pronuncia sobre la polémica de su fichaje por RTVE: "Se ha utilizado y se ha retorcido muy fuertemente. Se ha convertido en una cuestión de Estado, se han dicho barbaridades y gracia no me ha hecho" pic.twitter.com/74fPD7nR78 — verTele! (@Vertele) September 4, 2024

Preguntado sobre si pesa estar en un medio público, Broncano también se ha servido de las acusaciones recibidas para hablar de “la utilidad de lo público”. “Se ha dicho mucho que venimos a aprovecharnos de lo público y yo lo veo al revés. Nos iba muy bien y teníamos una ampliación de contrato donde estábamos [Movistar Plus+]. Venimos a trabajar aquí y mi intención no es aprovecharme de lo público, es aportar a lo público. Tenemos un programa muy bueno de comedia y si podemos hacer que la TV pública mejore su oferta me hace estar muy orgulloso de contribuir con mi trabajo a que la TV pública sea muy fuerte”.

Más tarde, y en clave de humor, Grison ha bromeado sobre este salto a TVE: “Desde pequeño mi padre me dijo que iba a vivir de una paga del Estado y aquí estoy”.

La competencia con Pablo Motos y la presión por las audiencias

En la rueda de prensa también se ha abordado la competencia con El Hormiguero, el rival a batir en la franja de access prime time, y con Carlos Latre en el nuevo Babylon Show de Telecinco. “A Pablo le conozco un poco más, pero no hemos hablado. Igual le mando un mensaje. Puedo mandarle un mensaje para desearle suerte pero qué audiencia han hecho, ¿un 35%? ¡Qué le voy a decir!”, ha comentado el presentador de La Revuelta, realista.

Hablando precisamente de los datos de audiencia, y de lo fuerte que ha arrancado Pablo Motos su temporada, Broncano ha bromeado: “Tenemos miedo a que El Hormiguero haga un 75% y nosotros un 1% de share”. Sin embargo, se ha mostrado “tranquilo” porque a su juicio, su programa funciona: “Más que los resultados lo que me ha preocupado siempre es que el programa funcione, pero estoy tranquilo porque el programa está muy bien”.

Sobre el cambio de una plataforma como Movistar Plus+ que no se rige con la medición tradicional de audiencias, ha añadido que “hemos tenido durante muchos años una medición más laxa en la que se contaban más las redes sociales, y ahora evidentemente el programa tiene que seguir siendo la hostia pero hay una parte cuantitativa que no podemos obviar”.

En ese sentido, desde RTVE se ha asegurado que “no venimos a competir” y ha fijado su objetivo con La Revuelta: “Creemos que RTVE lo que tiene que aportar es variedad y diversidad. El Hormiguero es un programa clásico con su trayectoria y éxito, reconocimiento absoluto a ellos, pero venimos a ofrecer algo diferente. El éxito y la relevancia no lo vamos a medir solo lo por que suceda cada día frente al televisor. Creemos que mucha audiencia joven va a ir a La 1 porque le va a molar el evento, pero no debería ser el único criterio”, ha afirmado Agus Alonso.

Por su parte, Ricardo Castella, director del programa y a su vez miembro del trío protagonista junto a Grison y Broncano, ha apuntado que “vamos a intentar que sea el programa más divertido que haya a esa hora. Si te gusta lo espectacular o lo caro hay otras ofertas. No podemos hacer algo tan espectacular ni tan caro, pero sí más divertido”. El programa está producido por El Terrat en colaboración con Encofrados Encofrasa, productora de Broncano.

De 'La Resistencia' a 'La Revuelta'

Según han detallado David Broncano y compañía, y como ya contamos, La Revuelta hereda lo que era La Resistencia, pero en otro horario y contexto: “Hemos hecho mil y pico programas [en Movistar Plus+] y funciona muy bien. Fue un fenómeno grande y a la gente le gusta mucho. Cambiaremos algunas cosas por la diferencia de formato, de horario y de cadena, pero nuestra idea es que se parezca lo máximo posible. El programa se mantiene bastante parecido porque es un programa de puta madre”.

El plató, aunque con cambios evidentes, será el mismo de la etapa en la televisión de pago. Y el equipo de colaboradores, como recogemos en esta otra noticia, también: De Jorge Ponce y Pantomima Full, a Lala Chus, Pablo Ibarburu y estos otros cómicos. “Durante la temporada suele entrar gente nueva de forma bastante natural, pero se mantiene la gente que ya teníamos”, ha dicho el presentador.

Ricardo Castella (@CastellaTuiter): "Vamos a intentar que sea el programa más divertido que haya a esa hora"https://t.co/hcEL63XP47 pic.twitter.com/VNTajpnh35 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 4, 2024

Además, Broncano ha desvelado la que cree que es una de sus armas para atraer al público en este salto a la televisión en abierto: “El programa como tal, completo de principio a fin, hay mucha gente que no lo ha visto nunca. Y eso ya es una novedad en sí misma. Poder ver el programa entero gratis, a una hora de máxima audiencia, es muy guay”.

Su emisión, como hemos recogido también aquí, será a las 21:40 horas, antes del arranque de El Hormiguero y Babylon Show. Su invitado en la noche de estreno no ha trascendido todavía, y Grison ha bromeado con el nombre por el que apostó Motos el pasado lunes con un gran éxito de audiencia: “¿Por qué no traemos a Rafa Nadal?”. “Es que El Hormiguero va fuerte con los invitados”, ha dicho el presentador.

Para finalizar, y en una rueda de preguntas trasladadas por los fans del programa en las redes sociales, Broncano ha respondido a la duda de si va a entrevistar a Pedro Sánchez en TVE: “No lo sé, que yo sepa no. Me gustaría entrevistar a Mariano Rajoy a poder ser la primera semana. Ahora que es registrador de la propiedad para que nos hable de ello”.