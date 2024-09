'La Revuelta' de Broncano presenta sus “novedades” en La 1 con una divertida promo: “¿Saben que queda una semana?”

La Revuelta ha lanzado una promo para presentar “todas las novedades” que ha preparado respecto a su predecesor, La Resistencia. O más bien las “no novedades” que ha preparado, pues cambios, lo que se dice cambios, no habrá muchos entre un programa y otro. Al menos esta es la idea con la que juega el nuevo formato de David Broncano en este cómico vídeo promocional.

“Vaya... es el mismo teatro. ¡Pero seguro que hay novedades!”, se lee al comienzo de la pieza, que recorre los pasillos del Teatro Príncipe Gran Vía (Madrid) en busca de esos cambios. Pero no solo no los hay, sino que por el camino vemos un cartel de La Resistencia con el logo de Movistar Plus+ -“¡uy, que no se vea eso!”- y que los carteles de los camerinos de Broncano, Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce están escritos con la tipografía del anterior programa. No así el de Sergio Bezos, cuyo camerino es un baño, bromean en la promo.

Durante el vídeo también vemos el cartel de Orcera, los tambores y un montón de cosas por hacer y montar. “¡Esto está a punto! (falta todo por montar)”, bromean también en el vídeo, que lanza una cuenta atrás: “¿Sabrán que queda una semana? Todo sigue igual”. Por tanto, todo apunta a que La Revuelta se estrenará en La 1 el próximo lunes 9 de septiembre en el access prime time, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la cadena pública.

El vídeo sí confirma que el plató será diferente al de La Resistencia. Y por supuesto, también el logo del programa, que aún no ha visto la luz. De hecho, el vídeo de La Revuelta termina tachando el de La Resistencia para escribir a su lado “La Revuelta, sin logo todavía”.