La vuelta de 'El Hormiguero' marca el inicio de una temporada histórica... con más “miedo” que realismo

Este lunes 2 de septiembre es el día que estaba marcado para el inicio de la temporada televisiva 2024-2025. Pero según se han sucedido los acontecimientos, en realidad se tratará del “segundo inicio” de la temporada, ya que hubo un adelanto casi general por parte de Mediaset, y puntual en casos de TVE y de Atresmedia.

Aún así, hay muchos programas que este lunes estrenan oficialmente su nueva temporada, en las mañanas con el regreso de Susanna Griso a Espejo Público, Ana Terradillos a La mirada crítica y Joaquín Prat a Vamos a ver. También por las tardes regresan Iñaki López y Cristina Pardo a Más Vale Tarde, y Todo Es Mentira renueva su imagen. Pero la novedad más importante se produce en el access y el primer tramo del prime time.

Tras el estreno de Babylon Show la semana pasada en Telecinco, ahora regresan First Dates a Cuatro, El Intermedio a laSexta, y por encima de todos ellos El Hormiguero a Antena 3.

El programa de Pablo Motos inicia su temporada 19, decimotercera en la cadena de Atresmedia. Un nuevo curso televisivo que se presentaba como el de mayor reto para El Hormiguero teniendo en cuenta que acumula 10 años de liderazgo consecutivo, promedió la pasada temporada 15.5% de cuota y 2,1 millones de espectadores (su cuarto mejor dato en 18 temporadas), y volvió a ser lo más visto de la noche y a liderar con el 95% de sus emisiones.

¿Y por qué entonces se presentaba como el de mayor reto? Porque por fin las otras dos grandes cadenas, Telecinco y La 1 de TVE, se habían decidido a intentar competir con dos formatos de producción propia y presentadores muy reconocidos: Carlos Latre con Babylon Show en Telecinco, y David Broncano con la adaptación de La Resistencia en La 1 de TVE.

Un primer duelo que ya llega desinflado

Sin embargo, y como realmente era de prever, la esperada “batalla a tres” se ha descafeinado antes siquiera de haber empezado.

Primero, porque cada programa ha elegido una semana de estreno: Babylon Show llegó el pasado lunes 26 de agosto a Telecinco, El Hormiguero regresa este lunes 2 de septiembre a Antena 3, y parece que Broncano se estrenará el próximo lunes día 9 en La 1 de TVE. Tres lunes, tres semanas distintas.

Y segundo, porque una sola semana ha bastado para dejar claro que Babylon Show no es rival para El Hormiguero. La nueva apuesta de Telecinco para su access ha tenido datos de audiencia tan bajos (10.1%, 6.9%, 6.7% y 7.5%) que ha sido incluso superado por las reposiciones veraniegas del de Antena 3.

Desde este lunes tendrá que verse las caras con las nuevas entregas de El Hormiguero, como (casi) siempre en directo. Y el programa de Pablo Motos viene con muchas ganas de demostrar que es y seguirá siendo “el rey de las noches”, como ha adelantado: tres nuevos colaboradores, invitados estelares desde el primer día como Rafa Nadal, y hasta regalando una casa en Torrevieja al más puro estilo del mítico Un, dos tres.

Sus rivales ya sabían que el objetivo real no era superar a El Hormiguero, como reconocieron Carlos Latre, Marta Torné y Josie antes de estrenar Babylon Show. Pero muchos espectadores, menos expertos en cómo funcionan las dinámicas televisivas, sí que parecen haber puesto a los dos nuevos aspirantes la misión imposible de ganarle a El Hormiguero.

Más “miedo” que confianza realista en Broncano

Babylon Show ya ha demostrado que no está a la altura, y que no será rival para El Hormiguero. De hecho, su regreso de este lunes podría convertirse en la puntilla para el programa de Telecinco, teniendo en cuenta que también vuelven dos programas tan asentados y con su propio público como son El Intermedio y First Dates. Su dato de audiencias puede ser verdaderamente doloroso.

El otro aspirante es el nuevo programa de David Broncano para La 1 de TVE. Ya cuando se cerró su fichaje, fuentes internas de RTVE consultadas por verTele eran realistas y dejaban claro que el objetivo cuantitativo no era directamente ganar a El Hormiguero, sino lograr un espacio que mejore su audiencia en esa franja y permita a las bazas principales de la noche comenzar más tarde, cuando acabe Pablo Motos, para no enfrentarse a él. Para RTVE, que Broncano se situase en un 10%-11% ya sería visto como algo muy positivo.

Sin embargo, y en parte por lo polémico del fichaje y cómo los medios conservadores lo han situado directamente como una exigencia desde La Moncloa, parece que los que más confían o temen a Broncano son precisamente sus propios rivales. Desde El Hormiguero, Antena 3 y Atresmedia se ha criticado esa supuesta motivación política; pero también desde TardeAR, Telecinco y Mediaset se ha contribuido al señalamiento, a pesar de que los programas de Broncano nunca se han significado políticamente.

Los ataques han tenido cierto “efecto Streisand” y han servido para promocionar la llegada de Broncano a la cadena pública. Esta misma semana será clave para conocer más del nuevo programa, ya que se presentará en el FesTVal de Vitoria. En esa convocatoria podrá verse si RTVE mantiene su realismo y es consecuente con su petición a Broncano teniendo en cuenta la posición de dominio de El Hormiguero, o si se suma a la máxima exigencia que le ponen precisamente los que más le critican para luego vender como un fracaso si no supera a Pablo Motos.

Televisivamente hablando, la sorpresa sería que El Hormiguero no volviese a arrasar. Pero la polarización mediática ha conseguido que la llegada de Broncano a RTVE no sea vista como algo televisivo, sino como una cuestión política azuzada por sus propios rivales.