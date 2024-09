Las 15 series (y docuseries) de la semana pasan 'Entrevías' con 'Slow Horses' y 'La pareja perfecta'

El mes de septiembre no sólo es importante para los programas de televisión tradicionales por iniciar su temporada, sino que también supone un mes marcado en rojo en el calendario de series porque tras el verano se estrenan muchas grandes apuestas. Así lo hemos repasado ya en las series del mes, que vienen cargadas con hasta 54 lanzamientos.

En su primera semana, esta que va de lunes 2 a domingo 8 de septiembre, ya hay títulos destacados como la cuarta y última temporada de Entrevías en Telecinco, también la cuarta tanda de capítulos de Slow Horses en Apple TV+, o el reparto de lujo que mezcla La pareja perfecta en Netflix, con Nicole Kidman, Liev Schreiber y Dakota Fanning.

No se quedan atrás las opciones de docuseries, con una que resalta sobre el resto y que tiene el sello de Ramón Campos y Bambú Producciones: hablamos de Cómo cazar a un monstruo en Amazon Prime Video, producción sobre cómo Carles Tamayo tuvo acceso a Lluís Gros y acabó haciendo justicia contra él.

Este es el resumen y el repaso a los 15 estrenos de esta semana:

'Entrevías' T4 y Final (lunes 2, Telecinco)

Así es la serie: Seis meses después de los trágicos acontecimientos que golpearon a la familia Abantos, Tirso ha vuelto a convertirse en un hombre huraño que, superado por la terrible pérdida de su nieta, no sale de casa. Sin embargo, la misteriosa desaparición de su hijo Santi le obliga a ponerse de nuevo en marcha para encontrarle y solucionar los problemas de su familia. Mientras, Ezequiel y Camila, su nueva compañera de patrulla, descubren un cuerpo calcinado en un almacén. El hallazgo sugiere que, además de los habituales problemas de drogas y bandas callejeras, Entrevías podría enfrentarse ahora a un asesino que va a trastocar el barrio, la comisaría... y también a la familia Abantos.

'Borderline' (lunes 2, MGM+)

Así es la serie: El inspector detective Philip Boyd de Irlanda del Norte, un hombre de principios estrictos, trabaja junto a su malhablada homóloga de la República de Irlanda, la inspectora detective Aoife Regan, y aunque ninguno de los dos está contento con la asociación, deben dejar de lado sus diferencias personales y profesionales para resolver los brutales casos con víctimas a lo largo de la frontera.

'Los Misterios de Murdoch' T17 (lunes 2, Paramount Network)

Así es la serie: El incansable William ahondará en los casos de homicidio más peculiares de la ciudad de Toronto como el asesinato del sospechoso de robar la Mona Lisa, la extraña muerte de un profesor de ciencias, y un crimen perpetuado por una presencia fantasmal. Y, por si fuera poco, en esta nueva temporada Murdoch y Ogden serán víctimas de un secuestro. ¿Conseguirán escapar sanos y salvos ambos inspectores?

'Born Evil: The Serial Killer and the Savior' (martes 3, Max)

Así es la docuserie: explora la vida y los crímenes de Hadden Clark, un asesino en serie poco conocido. A lo largo de cinco episodios, la docuserie se adentra en los entresijos de la volátil y disfuncional familia Clark, en el camino de depravación de Hadden y en las impactantes confesiones que hizo a su compañero de celda y que lanzaron a los investigadores a la búsqueda para resolver los casos sin resolver supuestamente relacionados con él. Con acceso exclusivo al propio Clark a través de conversaciones privadas grabadas, iniciadas y dirigidas por Michael Bay, la serie muestra un escalofriante retrato de uno de los asesinos en serie más terroríficos de las últimas décadas. Además, ofrece información sobre la traumática infancia de Clark, su violenta historia familiar y los numerosos casos sin resolver relacionados con sus confesiones en prisión. También se incluyen entrevistas con personas clave, como el hermano de Hadden, Geoff Clark, y, lo que es más sorprendente, el destinatario de las confesiones de Clark, su antiguo compañero de celda Jack Truitt, a quien Clark creía «Jesús» y su salvador personal.

'Shetland' T3 (martes 3, Filmin)

Así es la serie: Las islas Shetland son el hogar natal del detective Jimmy Perez, pero lo dejó atrás para iniciar su carrera como investigador. Ahora, años después, ha regresado a casa dispuesto a defender a sus compatriotas y vecinos de cualquier mal que amenace la tranquila vida de las islas.

'The Equalizer' T4 (martes 3, Calle 13)

Así es la serie: Robyn McCall (Queen Latifah), una enigmática mujer afroamericana con antecedentes misteriosos, utiliza sus amplias habilidades como exagente de la CIA para ayudar a quienes no tienen a quién acudir. Cuarta temporada de la serie que reinventa la ficción clásica original. McCall se presenta a la mayoría como una madre soltera que está criando en silencio a su hija adolescente. Pero para unos pocos, ella es The Equalizer, un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es obstinada en su búsqueda de la redención personal.

'Slow Horses' T4 (miércoles 4, Apple TV+)

Así es la serie: Nuevas entregas de este drama de espionaje y humor negro que sigue los pasos de un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un “vertedero” del MI5 conocido como 'La Ciénaga'. La cuarta temporada comienza con la explosión de una bomba que hace saltar por los aires varios secretos personales, sacudiendo los ya inestables cimientos de La Ciénaga. Esta tanda adapta La calle de los espías, cuarta novela de la “Serie Jackson Lamb” de Mick Herron.

'Found' (miércoles 4, Warner TV)

Así es la serie: Cada año más de 600.000 personas son declaradas como desaparecidas en Estados Unidos. Más de la mitad de esa cifra son personas afroamericanas de las que la sociedad parece olvidarse y a cuyo rescate no se dedican recursos. En Found, la especialista en relaciones públicas Gabi Mosely (Shanola Hampton) y su gabinete de crisis se ocupa de llenar ese vacío y de que alguien se ocupe de esas personas olvidadas. Gabi fue una de esas víctimas olvidadas. De pequeña sufrió un secuestro de más de doce meses y, veinte años después, como profesional de la comunicación, todos sus esfuerzos se centran en encontrar a personas a las que nadie está buscando. Para ello, se ha rodeado de los mejores expertos en diferentes disciplinas, como investigadores privados, abogados o hackers. Pero, además, esconde un oscuro secreto en el sótano que le sirve de ayuda para solucionar los casos más complejos.

'La pareja perfecta' (jueves 5, Netflix)

Así es la serie: Amelia Sacks (Eve Hewson) está a punto de casarse con alguien de una de las familias más ricas de Nantucket. A su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), no le hace mucha gracia; no obstante, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa. A medida que se van revelando secretos, el escenario se prepara para una investigación real digna de las páginas de una de las novelas de Greer. De repente, todos son sospechosos. El reparto incluye a Nicole Kidman, Liev Schreiber y Dakota Fanning, entre muchos otros.

'Douglas is cancelled' (jueves 5, SkyShowtime)

Así es la serie: Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), el respetado presentador de mediana edad del programa de noticias Live at Six, adora la vida que ha creado con su mujer, Sheila (Alex Kingston). No obstante, detrás de las cámaras, Douglas necesita el constante apoyo de su copresentadora más joven y experta en tecnología y redes sociales, Madeline (Karen Gillan). Reconocido como toda una institución a nivel nacional y aparentemente incapaz de hacer nada mal, Douglas disfruta de una vida privilegiada hasta que hace una broma imprudente en la boda de su primo. Un invitado, que la escucha, amenaza con exponer sus comentarios en las redes sociales. Las especulaciones se disparan y, en medio de la histeria y la tormenta digital, la supuesta indiscreción de Douglas es analizada de manera desproporcionada y todo el mundo parece tener una opinión. Douglas lucha por escapar de la controversia en esta situación tan caótica e insostenible pero, ¿podrá contar con el apoyo de su agente y sus compañeros? ¿Cuál será el próximo paso de Douglas? ¿Es una víctima de la “cultura de la cancelación”? Y, con dos millones de seguidores, ¿cuál es la motivación de Madeline para publicar en sus redes sociales en nombre de Douglas? ¿Amiga o enemiga? Esa es la cuestión.

'Coming from America' (jueves 5, Max)

Así es la docuserie: Cuatro familias afroamericanas empaquetan todas sus pertenencias, arriesgándolo todo para trasladarse a la nueva tierra de las oportunidades: África. Atraídas por viviendas baratas y paisajes pintorescos, estas familias recorren 5000 millas para encontrar amor, trabajo y una vida mejor. Primero tendrán que sobrevivir al inevitable choque cultural, pero si consiguen aguantar los primeros 60 días, sus vidas podrían cambiar para siempre.

'Cómo cazar a un monstruo' (viernes 6, Prime Video)

Así es la docuserie: Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, pide al youtuber y cineasta Carles Tamayo un documental de su vida para limpiar su imagen tras su condena. Carles accede pensando que Gros pedirá perdón, pero al ver que no es su intención y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune. Tras meses de seguimiento y una exhaustiva investigación, Carles descubre muchos otros crímenes de Gros que lo motivan a luchar para que se haga justicia. Es la historia de cómo el ego de un criminal acaba siendo su perdición y de la lucha de Carles Tamayo en busca de justicia.

'Ley y Orden: U.V.E.' T25 (viernes 6, Calle 13)

Así es la serie: La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en atender casos delicados, desde crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus actuaciones, los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la mayoría de las ocasiones deben dar muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el caso. Olivia Benson (Mariska Hargitey) dirige la unidad con empatía pero también con mano dura, mientras lidia con su conflictivo pasado, lo que le ayuda a ponerse siempre en el lugar de la víctima.

'Ley y Orden: Crimen Organizado' T4 (viernes 6, Calle 13)

Así es la serie: Christopher Meloni retoma su papel de Elliot Stabler, regresando a la policía de Nueva York para luchar contra el crimen organizado después de una devastadora pérdida personal. Stabler tendrá como objetivo reconstruir su vida como parte de un nuevo grupo de trabajo de élite que está destruyendo a los sindicatos criminales más poderosos de la ciudad uno por uno.

'Power Book II: Ghost' T4, parte 2 (domingo 8, MGM+)

Así es la serie: Spin-off de Power que se sitúa poco después de los eventos de la serie original y sigue a Tariq St. Patrick mientras construye su nueva vida y lucha con su deseo de deshacerse del legado de su padre. Mientras, tendrá que enfrentarse a una creciente presión para salvar a su familia, incluyendo a su madre Tasha, que se enfrenta a cargos por el asesinato que su hijo cometió. Ghost sigue a Tariq intentando compaginar su negocio de drogas, estudios, vida amorosa y familia. Para evitar el mismo destino que su padre, deberá convertirse en una versión mejor de él.