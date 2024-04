Feijóo lleva al Congreso el fichaje de Broncano por RTVE, con guiño a 'El Hormiguero': “Sobrevive usted a trancas y a barrancas”

El fichaje de Broncano por RTVE vive este miércoles 10 de abril, otra vez, una nueva jornada clave en su turbulenta historia. El Consejo de administración de la corporación pública vuelve a reunirse para votar por la aprobación del proyecto (junto a otros como el fichaje de That's my jam con Arturo Valls, y la renovación de El Cazador), con la eterna duda de si saldrá o no adelante tras ser fuertemente politizado.

Buena prueba de ello es que el argumentario que durante días han mantenido medios de la derecha ha llegado la mañana de este miércoles, apenas una hora antes de que el Consejo arrancase a las 11:00 horas, al Congreso de los Diputados. Ha sido Feijóo, líder del PP y la oposición, quien sobre las 9:55 horas ha introducido el fichaje de Broncano en sus críticas al Gobierno durante la Sesión de control.

De nuevo politizando el acuerdo y sin valorar en ningún momento su dimensión televisiva, ni tampoco aclarando que cada entrega de la adaptación de La Resistencia resultaría más barata que cada capítulo que emite actualmente 4 Estrellas, Feijóo ha introducido una mención al fichaje, sin nombrarlo, pero volviendo a asegurar que es una idea de Moncloa, como ya hizo El Hormiguero. “Entre el programa que quiere llevar a las noches de TVE, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero”, ha espetado el líder del PP, entre los aplausos de sus diputados.

A continuación, entre esos aplausos, ha realizado un guiño a El Hormiguero: “Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien”, ha dicho refiriéndose a las dos hormigas que acompañan a Pablo Motos.