Frank Cuesta revela a Pablo Motos que tiene un mono llamado IDA por Ayuso: “Es muy dulce, bonito y cariñoso”

El Hormiguero recibió este martes, 9 de abril, a Frank Cuesta que entró de una forma sorprendente al casi ni saludar, ni moverse del centro de plató, de pie y cargando una minúscula mochila a su espalda. “Tienes un entrar en plató que no sé si te quieres sentar o irte”, bromeó Pablo Motos ante la pasividad del invitado.

El herpetólogo acudió para hablar de las dos graves y recientes experiencias cercanas a la muerte por las que ha pasado, con el ataque de un ciervo y el veneno de una rana. Sobre este último, aseguró que había sido “el más angustioso porque veía en cámara lenta cómo me iba muriendo”.

En mitad de la entrevista entró Plex vestido de ciervo para darle una sorpresa en directo. Tras las bromas entre unos y otros, le tocó el turno a Motos, al que Cuesta le confesó tener ganas de ponerle su nombre a uno de los monos de su santuario:

“Tengo un monito que se llama IDA por Isabel Días Ayuso, es muy dulce, bonito, cariñoso y guerrero. Pero tengo que encontrar un mono que sea pequeñajo y feuco para ponerle Pablo”, dijo entre risas.

Cabe recordar que el herpetólogo le compuso una canción a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que decía, entre otras frases, “estás tan buena que eres como un sueño”.

Cuesta, sobre el juicio a Daniel Sancho en Thailandia

Motos no quiso acabar la entrevista sin preguntarle cómo veía el juicio a Daniel Sancho, que ha arrancado hoy en Tailandia, lugar en el que conoce las leyes tras su lucha por la libertad de Yuyee: “Yo solo he aprendido que no te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes, y no les digas que han hecho las cosas mal porque va a repercutir en la persona que está siendo condenada. Pero no en la pena, en el dentro”.

Señaló que “nos creemos que somos superiores, que sabemos más pero aquí tenemos el derecho romano y allí tiene un derecho real, con muchas leyes reales, diferentes, nada que ver con el derecho romano”.

Por lo que el documental de HBO aseguró que “no ayuda”, al contrario: “Cuanto menos se hable en los medios, menos se insulte y menos se ridiculice mejor”. Aunque explicó que “los thailandeses lo tienen muy claro desde la semana que pasó. Si tiene mucha suerte va a ser cadena perpetua”, zanjó.