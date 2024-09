'El Hormiguero' (18.1%) recupera el liderato sobre 'La Revuelta' por seis décimas en estricta competencia

El Hormiguero abre la semana ganando a La Revuelta el duelo de invitados de Hollywood. El programa de Pablo Motos promedia un 18.1% de cuota y 2.373.000 espectadores con la visita de Johnny Depp (y el menos mediático Riccardo Scamarcio) y firma una jornada redonda en audiencias.

Gracias a este dato consigue ser la oferta más vista del día en televisión, el minuto de oro (2.8 millones a las 22:53h), liderar su franja de emisión (de 21:55 a 23:10 horas) y superar holgadamente la media de Antena 3 en el día (+4.1 puntos). Aun así, lo más importante es que rompe su racha de cuatro derrotas consecutivas contra La Revuelta en la franja de estricta competencia. En este tramo de medición -vital para saber quién gana cada día el duelo Broncano vs Motos y cuyos detalles explicamos en este artículo-, la victoria es para El Hormiguero por seis décimas (17.3% vs 16.7%).

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 21:55 a 22:52h)

El Hormiguero: 17.3% y 2.316.000

La Revuelta: 16.7% y 2.235.000

Así pues, el show de Trancas y Barrancas vuelve a ganar al formato de La 1 con un invitado más mediático de lo habitual, el denominador común de los tres triunfos que ha sumado hasta el momento ante su máximo rival. La diferencia respecto a las victorias con Victoria Federica y Lamine Yamal es que este lunes El Hormiguero sí tuvo publicidad durante su emisión. Concretamente, dos bloques de dos minutos: uno nada más empezar el programa (de 21:56 a 21:58h) y otro a los diez minutos (de 22:06 a 22:08h).

En cuanto a La Revuelta, no se puede decir que haya sido un mal día para David Broncano y los suyos. De hecho, obtienen un 16.3% de share y 2.153.000 televidentes (de 21:41 a 22:52 horas) con la visita no anunciada de Norman Reedus, un dato que no le da para ganar esta vez a El Hormiguero ni a nivel global ni en estricta coincidencia, pero sí para ser la segunda oferta más vista del lunes y volver a superar holgadamente la media de La 1 durante el día (+4.1 puntos). Por tanto, sigue a un gran nivel pese a ver cortada su racha de victorias.

Una vez más, el resto de contendientes vuelve a quedarse muy lejos de estos números. Aun así, también encontramos entre ellos a un ganador: Cifras y Letras, que bate su récord de temporada en espectadores (4% y 503.000) y demuestra un día más que lo que hagan Broncano y Motos no le afecta en absoluto.

El concurso de La 2 es el único que puede decir, ya que El Intermedio (5.3% y 701.000) sigue sin recuperar sus datos previos a la llegada de La Revuelta, First Dates (6.5% y 854.000) también vive en esta ocasión un día por debajo de lo habitual y Gran Hermano: Última hora (5.7% y 761.000) continúa moviéndose en unos números insostenibles para Telecinco.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 22% laSexta: Aruser@s 18.8% La 1: La Revuelta: Norman Reedus-Marina Rivers 16.3% Telecinco: Vamos a ver 14.3% Cuatro: First dates 6.5% La 2: Saber y ganar 6.2% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.8%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“El Hormiguero” (Antena 3), a las 22:53 con 2.826.040 espectadores y un 22.1% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14% La 1 11.2% Temáticas de pago 10% Telecinco 8.6% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 7% Cuatro 4.6% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 12.9% Temáticas de pago 11.3% La 1 9.7% Telecinco 9.3% Autonómicas (FORTA) 8.2% laSexta 6.2% Cuatro 5.5% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Johnny Depp y Riccardo Scamarcio 18.1% 2.373.000 Hermanos 12.5% 850.000 La Revuelta: Norman Reedus-Marina Rivers 16.3% 2.158.000 MasterChef Celebrity 14.1% 891.000 First dates -rep- 4.9% 562.000 First dates 6.5% 854.000 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? 4.8% 362.000 Gran Hermano: Última hora 5.7% 761.000 Entrevías 8.4% 682.000 El Intermedio 5.3% 701.000 El Taquillazo: Taxi a Gibraltar 5% 434.000 Cifras y letras (récord de temporada en espectadores) 4% 503.000 Días de cine clásico: Presentación: Robin y Marian 3.1% 365.000 Abuela de verano: "a" de adiós 1.4% 91.000

LATE NIGHT

Comerse el mundo con Peña: Sicilia 12.2% 238.000 Una nueva vida -rep- 6.4% 177.000 Entrevías -rep- 5.6% 184.000 Cine: Tiempo después 4.8% 154.000 La vida de Marta Díaz: Hazlo con miedo, pero hazlo 3% 83.000 Abuela de verano: "a" de abuelo 2.1% 71.000 Metrópolis 1.8% 35.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 12.3% 1.071.000 Y ahora Sonsoles 9.3% 649.000 Pasapalabra 16.3% 1.435.000 El diario de Jorge: El diario de Jorge 6.7% 565.000 TardeAR 9.5% 643.000 Reacción en cadena 10.9% 953.000 La Moderna 8.8% 721.000 La Promesa 12.6% 896.000 Valle Salvaje 7.9% 513.000 El Cazador 7.7% 563.000 Aquí la Tierra 10.5% 982.000 Zapeando 5.5% 473.000 Más Vale Tarde 7.1% 491.000 Todo es mentira 5.5% 452.000 Lo sabe no lo sabe 3.1% 202.000 ¡Boom! 2.2% 144.000 Saber y ganar 6.2% 559.000 Grandes documentales 4.3% 333.000 Documenta2 3.1% 207.000 Grantchester 1.7% 113.000 Culturas 2 1.1% 77.000 RTVE es cine 1.1% 91.000 Reformas extraordinarias de George Clarke 2.4% 249.000

FRANJA MATINAL

El matinal 7.8% 138.000 La mirada crítica 13.3% 273.000 Vamos a ver 14.3% 371.000 Vamos a ver más 10.6% 668.000 Aruser@s: El Humorning 14.8% 203.000 Aruser@s 18.8% 392.000 Al rojo vivo 10.8% 389.000 Espejo Público 12% 288.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.7% 850.000 La ruleta de la suerte 22% 1.530.000 La hora de La 1 13% 253.000 Entrevista: Óscar López 13.1% 253.000 Mañaneros 10% 287.000 El gran premio de la cocina 4.7% 355.000 ¡Toma salami! -rep- 1% 14.000 Callejeros viajeros -rep- 1.4% 26.000 Callejeros viajeros -rep- 1.8% 38.000 Viajeros Cuatro -rep- 1.9% 41.000 En boca de todos 5.1% 163.000 Pagina2: Julia Navarro 0.9% 11.000 Into the blue: Flores y el mar de banda 1.6% 27.000 El escarabajo verde 1.5% 30.000 Aquí hay trabajo 1.1% 23.000 La aventura del saber 0.8% 16.000 Documenta2 1% 23.000 Un país para leerlo: Jaca 1.7% 42.000 Las rutas D'Ambrosio 2.6% 76.000 Mañanas de cine: La ley del colt 3.1% 168.000 Curro Jiménez 2.5% 221.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.8% 1.914.000 Telediario 1 10.9% 1.011.000 Informativos Telecinco 15h 10.8% 992.000 laSexta Noticias 14h 9.8% 836.000 Jugones 7.7% 722.000 Noticias Cuatro 1 6.7% 461.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 16.9% 1.892.000 Telediario 2 11.2% 1.251.000 Informativos Telecinco 21h 9.6% 1.077.000 laSexta Noticias 20h 8.1% 672.000 Noticias Cuatro 2 4% 332.000

FRANJA MATINAL

Antena 3 Noticias de la mañana 15.2% 172.000 Telediario matinal 14.2% 113.000

