'Tu cara me suena 11' llega con un 'tapado' y el sueño de ver a Bustamante como Bisbal: “Implosiona el país”

Antena 3 ha presentado este jueves 4 de abril ante los medios Tu cara me suena 11, la nueva edición del talent musical que se estrenará el próximo viernes 12 de abril en prime time. Un “Ferrari de la televisión”, como lo han definido sus responsables, que vuelve dispuesto a “enamorar desde la primera gala” con un casting de lo más ambicioso que se recuerda: “Todos han venido a ganar”.

Así lo han contado sus protagonistas en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que los nueve participantes famosos han anticipado su hermandad y competitividad para dar a la audiencia una temporada renovada y diferente. También han estado presentes su conductor Manel Fuentes y los directivos Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia y Tinet Rubira, productor y responsable de Gestmusic.

“Tu cara me suena destaca por ser ese entretenimiento familiar y compartido. Es un formato creado en España, que se ha exportado a más de 50 países, y año tras año es para sacar pecho porque una cadena española fue capaz de apostar por un formato que ha conquistado medio mundo”, ha celebrado Ferreiro en la que es la undécima edición en trece años de una de las marcas estrella de Atresmedia.

“Es una pasada poder hacer televisión de esta dimensión, televisión a lo grande. Tenemos unos concursantes que son la bomba y es un tipo de TV que se está perdiendo”, ha agregado Rubira.

Ambos han puesto en valor la elección del casting, que en esta ocasión esta formado por David Bustamante, Juanra Bonet, Raquel Sánchez Silva, Supremme de Luxe, Conchita, Miguel Lago, Valeria Ros, Julia Medina y Raoul Vázquez. Nueve perfiles elegidos tras un proceso de selección de un año en el que probaron en persona a un total de 60 famosos.

“Llamamos a mucha gente, vienen y van vídeos de prueba, pero físicamente esta temporada hemos visto a 60 personas. Nos hemos sentado y hemos visto si eran capaces de aguantar 12-13 galas imitando. De los 60 que hemos visto, ellos han sido los elegidos y no nos arrepentimos… de momento”, ha comentado Tinet Rubira, que destaca la ilusión del equipo y la actitud de los participantes: “En cuestión de unas semanas han creado una fraternidad y cuando ves que se crea esta energía positiva sabes que todo va a salir bien. Nos sorprenden mucho, las galas son la bomba”.

¿Bustamante imitando a Bisbal?: “Implosiona el país”

En la misma línea se ha pronunciado Manel Fuentes, que ha puesto el foco en Bustamante como uno de esos fichajes soñados que al fin se ha dado: “Después de once ediciones uno se va emocionando de verdad. Que Bustamante, que le hemos perseguido durante años, nos diga que sí…”. “La última vez que estuviste en un concurso musical fue hace 23 años. Que después de Operación Triunfo vengas a poner todo el talento de una carrera de cantante, y lo hagas como lo haces... creo que el nivel es brutal”, ha añadido, ya dirigiéndose al cantante.

El aludido ha definido esta nuevo paso televisivo como “un absoluto regalo”. “Todos los compañeros llevamos años trabajando en muchos sitios y Tu cara me suena no solo es jugoso para los que lo ven desde casa. Es un regalo, y que haya programas así en la TV se agradece”.

Todas las miradas se han vuelto a situar sobre Bustamante cuando se le ha preguntado qué sentiría si el pulsador le propusiese el reto de imitar a David Bisbal: “Podría implosionar el país. Si me toca será maravilloso actuar por un pedazo de artista como él”, ha comenzado diciendo, para bromear después sobre someterse al juicio de Chenoa caracterizado como su compañero de edición: “No sé cómo afrontaría ir al jurado. La idea es intentar conseguir un 12, no ganarme un 4 de primeras”, ha dicho entre risas.

El artista cántabro ha dicho estar “abierto a cualquier reto” y se ha mostrado ambicioso con los datos de audiencia que pueda registrar esta edición de Tu cara me suena: “No me imaginaba pasármelo tan bien desde la gala 1. Ha sido un desfase y un cachondeo, estamos como chavales en fin de curso, en el buen sentido de la palabra. Nuestra ambición es pasar del 23% a un 30% de share”.

Del la más competitiva, al gran tapado de la edición

También han destacado en la rueda de prensa a otros fichajes como Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet, “la más competitiva” y “el tapado” del grupo de famosos. “Agradezco especialmente a Juanra porque salir de la zona de confort… es muy generoso por tu parte”, ha comentado Ferreiro.

“Todos han venido a ganar y es algo que se agradece muchísimo en esta edición. Hay ambición y ganas de hacerlo bien. Da gusto ver cuando alguien se compromete con un programa como Tu cara me suena. Me gusta verlos preocupados, ensayando por los pasillos...”, ha asegurado Tinet Rubira. “Más allá de las puntuaciones, este programa es una experiencia que os saca de la zona de confort y os permite conoceros. Ganáis todos más allá de quién se alce con el premio final”, ha agregado a su lado la directiva de Atresmedia.

En esa línea, Manel Fuentes ha celebrado que “el mayor triunfo tras once ediciones es saber que todos los concursantes han salido mejores, o el programa no les ha perjudicado. Todos quieren volver”.

A nivel personal, Miguel Lago ha querido destacar “el sentimiento de compañía” del grupo de concursantes y Raquel Sánchez Silva ha confesado que Tu cara me suena está siendo para ella “bastante más difícil que El Desafío”, donde también participó. “Es un reto muy complicado que precisa de muchísima preparación. Todos nos lo estamos tomando muy en serio. Es un gran sueño al que tienes que corresponder con una gran actuación. A veces sale, a veces no, pero me parece uno de los programas más exigentes, más bonitos y más difíciles de la tele”.

“Esta es una experiencia que supera el mejor escenario que puedas imaginar. Estuve de invitado y esos días que pasas ensayando son muy divertidos. Esta sensación de continuidad, de ser compañeros, la red que hemos formado y el sentirte tan abrigado por todo el equipo permanentemente es espectacular. Supera todo. Es quizás la experiencia más recomendable en televisión”, ha asegurado por su parte Juanra Bonet, al que Tinet Rubira ha señalado como “el tapado de la edición”. “Puede ganar porque ha jugado al ‘esto no se me da bien’, a ser el tapado, y sí lo hace bien”.

El sistema por el que se decidirá al ganador o ganadora de Tu cara me suena 11 está todavía por definir, después de los cambios de las últimas temporadas. “No lo hemos terminado de decidir, pero queremos que facilite la participación del público. Cuanto más facilitemos el voto, más fácil será que sea acorde al sentimiento general de la audiencia”, ha asegurado Carmen Ferreiro.