Àngel Llàcer confirma los rumores sobre Bertín Osborne y 'Tu cara me suena': “No sé si lo puedo decir o no”

Mucho se ha hablado en el último mes sobre la posible retirada de Bertín Osborne del mundo de la televisión. Él mismo puso a los periodistas tras la pista en febrero al declarar que ya quedaba “menos” tiempo para “quitarse de en medio” porque estaba “hasta los huevos”. No obstante, recordemos que estas sorprendentes palabras se produjeron mientras Gabriela Guillén, madre de su recién nacido hijo, acudía a un plató de televisión para cargar contra él.

Se rumoreó entonces que el showman estaba ultimando su fichaje por dos exitosos programas: MasterChef Celebrity (TVE) y Tu cara me suena (Antena 3). Pues bien, parece que no iban muy desencaminados quienes sugirieron que el presentador tenía entre manos una oferta para participar en un talent show que “consiste en cantar imitando a otras personas”.

Según Àngel Llàcer, miembro del jurado de TCMS, estaba prevista la incorporación de Osborne. “No sé si lo puedo decir o no, pero iba a ser concursante de Tu cara me suena”, desveló este viernes durante una entrevista con Espejo Público. “Creo que tenía que venir a Tu cara me suena y al final creo que no viene”, insistió ante las preguntas de Susanna Griso, sorprendida por la inesperada revelación.

Llàcer no dio ninguna pista más al respecto y dio a entender que no estaba seguro de lo que estaba contando, aunque su versión coincide con las de otros tertulianos de televisión que, sin mencionar al conocido programa de Antena 3, habían sugerido que Osborne tenía intención de ser concursante de Tu cara me suena.

El fichaje, si en algún momento estuvo sobre la mesa, no llegó a ninguna parte ya que hace sólo unos días que se anunció a los nueve participantes del talent que presenta Manel Fuentes. Y no, entre ellos no está Bertín Osborne.