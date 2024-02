Bertín Osborne anuncia que planea retirarse de la TV porque está “hasta los huevos”, con una única excepción

Bertín Osborne ha proclamado en público su intención de abandonar la televisión. Así lo afirmaba al público que acudió a su concierto en Alicante, correspondiente a su gira 40 Años son pocos. Se trataba de una actuación pospuesta hasta en dos ocasiones a causa de la covid que contrajo el cantante, algo de lo que él mismo habló.

“Nunca en la vida he estado tan malo, malo como un perro, me levantaba y me caía”, advertía al público presente en el Auditorio de la Diputación de Alicante, donde fue franco al exponer el desinterés progresivo que tiene respecto de la pequeña pantalla.

“Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. O sea, que ya me queda menos”, advirtió a la platea. “Seguramente seguiré haciendo música. Seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero de lo demás igual me quito de en medio porque... Estoy hasta los huevos”.

“Tenía varios preacuerdos ultimándose”

Un día después de estas declaraciones, Paloma García Pelayo aportaba nuevas informaciones al respecto. “Hay reflexión y decisión”, afirmaba.

Si bien, no tiene intención de apearse de El Show de Bertín, su espacio de entretenimiento en Canal Sur, sí pretende reducir su presencia: “Es algo que lleva tiempo pensando y ahora es el momento de llevarlo a cabo. No es que se retire del todo, pero sí se replantea su aparición y participación en los medios, sobre todo en la televisión”.

La periodista aseguraba que “tenía varios preacuerdos ultimándose y ha dejado al menos dos”, sin especificar si podría referirse a Mi casa es la tuya en Telecinco. De hecho, apuntaban también a que tenía sobre la mesa “un concurso muy conocido” que no se va a llevar a cabo.

“Cumple 70 años. La decisión de ir dejando poco a poco ya la llevaba reflexionando. Pero la actualidad y la polémica, y estar en titulares todos los días no siempre a gusto de él, parece que también le han hecho tomar la decisión”. García Pelayo se refiere a la situación de polémica a raíz de su relación con Gabriela Guillén y al nacimiento de un hijo en común.

Las palabras de Osborne llegaban dos días después de que Guillén concediera una nueva entrevista en De viernes para hablar del conflicto con el showman por la paternidad de su hijo en común. Ella anunciaba que, ante las dudas que había manifestado él, había interpuesto una demanda de paternidad contra él: “Supongo que se lo han notificado”.

La relación con la modelo, con la que estuvo algunos meses antes de quedarse embarazada, ha sido desde julio de 2023 uno de los temas más recurrentes de la crónica social televisiva en todos los canales. Tanto como para que Osborne haya atacado a través de redes sociales a las presentadoras de los magacines donde la trama se ha abordado. En especial, señaló a Sonsoles Ónega y Sandra Barneda, que ha sido muy crítica con esa actitud del comunicador.