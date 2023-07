'Así es la vida' explota la paternidad de Bertín y manda a una 'superviviente' a entrevistar a su pareja

La sexta paternidad de Bertín Osborne ha sido una de las noticias televisivas de la semana. Desde que se hiciera público, tanto el presentador de Mi casa es la tuya, sus hijas, Fabiola Martínez y la futura madre del bebé han sido los rostros más buscados por los programas del corazón.

Las hijas de Bertín Osborne, protagonistas de la programación de Telecinco... en '25 palabras'

De hecho, su expareja habló con Sonsoles Ónega esa misma tarde sobre lo ocurrido y Osborne interrumpió la entrevista de forma abrupta por teléfono. El programa de Ana Rosa también desveló la reacción de este al descubrir que era portada de Lecturas, mientras las hijas de Bertín se han convertido en uno de los alicientes del próximo lunes en el 25 palabras que participarán.

La que faltaba por hablar era Gabriela Guillén, la modelo con la que Bertín volverá a ser padre, y lo ha hecho concediendo una entrevista de dos horas a Así es la vida. El programa ha partido en dos la entrevista, emitiendo la primera parte el pasado jueves y la segunda este viernes.

La joven ha explicado cómo es su actual relación con el cantante, cómo se enteró del embarazo, cómo se lo dijo y la reacción de ambos. En una charla en la que también ha llamado la atención la elección de Raquel Arias para hacer de “entrevistadora”. Recién llegada de Supervivientes 2023 y tras ser la ganadora de Insiders 2, la influencer ha llevado a cabo su nuevo encargo televisivo al ser una de las colaboradoras de Sandra Barneda.

“¿Te sientes acompañada y arropada?” preguntaba Arias y Gabriela respondía: “En estos momentos no pero las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así. Hay que aceptarlo e intentar asimilarlo de la mejor manera. Lo único importante hoy en día es mi hijo, estar tranquila, no tener ningún problema con él ni con su entorno. Darle tiempo al tiempo. No te puedo decir que vamos a estar juntos, ni casarnos, ni vivir juntos, pero lo más importante ahora es mi hijo”, reflexionaba.

Arias también quiso saber cómo se enteró de su estado: “Hice una prueba en la farmacia y me quedé en shock. No podía asimilar la noticia. Al día siguiente pedí cita con mi ginecólogo que me lo confirmó. Sentí muchas emociones, lloré, la sensación no fue bonita por la sorpresa”.

Para continuar relatando cómo se lo anunció a Bertín: “En el mismo momento que me hice el test de embarazo estaba con mis amigas y corrí a llamarle. Él empezó a contarme cosas que estaba haciendo y le dije: 'Gordo estoy embarazada'. Se quedó en silencio, sorprendido tanto como yo. No recuerdo lo primero que me dijo pero se vino a Madrid”.

En la siguiente entrega de la entrevista, Arias preguntaba por la decisión de ambos de seguir adelante con el bebé: “Cualquier persona que no lo busque, que no lo tenga planificado es una sorpresa bonita, es una bendición de Dios, pero aun así creo que no estábamos preparados”, dudó.

Para acabar lamentando el proceso: “Ahora me arrepiento por haberlo pensado, es la mejor decisión que he tomado en mi vida y no le va a faltar cariño. Estoy desando ver cómo va mi tripa, ahora estoy muy ilusionada pero no ha sido fácil, nada fácil para mí y desde luego seguro que para él tampoco” confesó.