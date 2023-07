'El programa de AR' desvela la reacción de Bertín Osborne al ver la portada sobre su nueva paternidad

Durante este miércoles, los programas del corazón se han centrado en la noticia que llevaba la revista Lecturas en portada: la nueva paternidad de Bertín Osborne, a sus 69 años, con su nueva novia.

El presentador de Mi casa es la tuya confirmaba lo ocurrido en un programa de radio y se hacían eco de ello los colaboradores de El programa de Ana Rosa, que aportaban declaraciones de otros implicados en la historia. Como Gabriela Guillén, la modelo futura madre, a la que conoció hace pocos meses y Claudia Osborne, una de sus hijas mayores.

Antonio Rossi reproducía las palabras del aristócrata: “Bertín confirma que ha sido un accidente. Que no está con ella. Que son cosas que ocurren aunque pongan métodos. Que se va a hacer cargo del niño como no puede ser de otra manera”, dejando entrever que “la relación está rota o distanciados”.

El periodista también aseguraba haber “hablado con Fabiola, en primera persona, que dice que no tiene nada que añadir ni comentar sobre esto pero que le desea lo mejor y que sea feliz”, explicaba refiriéndose a la exmujer del cantante de temas como 'Yo debí enamorarme de tu madre'.

Pepe del Real desvelaba su conversación con Gabriela: “He hablado con la futura mamá del bebé. Dice que no quiere pronunciarse, no desmiente la noticia. Dice que llevará el embarazo de forma discreta y en privado, que no quiere ser personaje público y lo que tenga que aclarar lo aclarará en su día”.

Momento en el que Isabel Rábago interrumpía para lamentar la publicación de la noticia: “Pero está claro que alguien ha filtrado la noticia para que salga en la portada. Esta mañana le ha mandado un compañero a Bertín la portada, vía whatsapp, y no voy a reproducir lo que ha contestado... ” aseguraba con una expresión de susto.

Para zanjar, el programa emitía la reacción “muy afectada” de Claudia Osborne al ser preguntada por los periodistas en la calle, por la noticia de su quinto hermano. “Por cierto, con su hermana mayor se llevará 45 años”, señalaban en el vídeo.