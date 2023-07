Bertín Osborne llama muy enfadado al programa de Sonsoles Ónega: “¡Dejadla en paz!”

Bertín Osborne llamó este miércoles al programa de Sonsoles Ónega para quejarse por los comentarios que se estaban haciendo en ese y otros platós sobre su próxima paternidad. El presentador y cantante, de 69 años, será padre por sexta vez. Ahora, con Marlises Gabriela Guillén, la mujer de 32 años con la que tiene una relación desde hace meses.

La noticia, anunciada por la revista Lecturas, provocó un auténtico seísmo en los magacines de televisión, donde se especuló mucho sobre la pareja, la gestión del embarazo y se les tachó de irresponsables.

Y ahora Sonsoles tuvo el privilegio de contar con el testimonio de Fabiola Martínez, exmujer de Bertín y colaboradora del programa. A la tertuliana se le preguntó por todo lo relacionado con el inesperado acontecimiento, pero hubo una cuestión que irritó al presentador y este acabó llamando por teléfono al magacín de Antena 3.

Sonsoles Ónega lo notó “serio” desde el primer segundo. Él no ocultó su cabreo. “Estás hasta las narices de que hablemos del asunto”, empezó diciendo la periodista. “Estoy hasta otra cosa, sí”, contestó él.

Al showman de Telecinco, cadena en la que presenta Mi casa es la tuya, no le gustó que Sonsoles preguntara a Fabiola si Bertín y Gabriela van a vivir juntos: “Pero, ¿Fabiola qué sabe? ¡Dejadla en paz!”, se quejó. “Sonsoles, me parece de coña”, llegó a decir.

Después dio algunos detalles sobre la relación que le une a la madre de su futuro hijo. “Te lo voy a contar rapidísimo. [Gabriela] es una chavala estupenda, hemos pasado meses cojonudos. Ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, miles de veces, a lo largo de la vida de cualquier persona. No somos irresponsables, ni ella ni yo. Ha pasado lo que le pasa a muchos por lo que sea, pero no es por falta de responsabilidad”.

Máximo silencio en el plató de Y ahora Sonsoles mientras el presentador ofrecía su testimonio. “Yo soy responsable de mis actos y cuidaré del niño. Procuraré que tengan una vida agradable tanto él como su madre”, prosiguió. Y negó que la joven estuviera buscando el embarazo sin su consentimiento: “No, es más sencillo: pasó y pasó. Y ya está. No es un drama”, defendió.

La conductora del magacín quiso justificarse: “Perdóname por la pregunta que le he hecho a Fabiola, que no era más que saber como creía ella que ibais a afrontar el embarazo”. Sin embargo, al cantante no le convencieron estas explicaciones: “¿Cómo crees que Fabiola lo va a saber? ¡Dejadla en paz a la pobre!”, exclamó.

“Ya sé que Fabiola es tu compañera, Sonsoles. ¿Por qué crees que estoy aquí?”, continuó. “Te lo agradezco de corazón”, le interrumpió la periodista, felicitándole, además, por “poner los puntos sobre las íes”. “Es valiente, es de ser un señor y es de callar algunas bocas. Te lo agradezco. Este programa no hace seguimientos a amigos y familiares, pero Fabiola es compañera y punto”, defendió Ónega.

“Eres historia de España, tienes que entenderlo, Bertín”, le recordó la presentadora. “Revoluciona la profesión, lo sabes tú mejor que yo”. Y fue así, con estas frases y algún que otro aplauso, como se fue relajando la tensión en el plató hasta que el protagonista del día se despidió con un tono mucho más sosegado.