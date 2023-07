La Policía desaloja a un equipo de 'El programa de AR' en casa de Bertín Osborne: “Le molesta nuestra presencia”

Dos coches de la Policía se desplazaron en la mañana de este viernes hasta la casa de Bertín Osborne en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Según El programa de AR, el presentador llamó a los agentes para que desalojaran a los reporteros que estaban haciendo guardia en la entrada de la finca.

El magacín de Telecinco conectó varias veces con la periodista que se había desplazado hasta el lugar con la esperanza de que el showman, que acaba de anunciar que va a ser padre a los 68 años, saliera de su mansión para atender a la prensa.

Pero no fue así. Primero, un amigo del cantante se acercó a los informadores para actuar de portavoz: Bertín no iba a hacer declaraciones, no tenía pensado salir de casa, y les recomendaba que, dadas las circunstancias, y por el intenso calor que hacía, se marcharan de allí. Los reporteros no hicieron caso.

Minutos después aparecieron dos patrullas de la Policía que accedieron al interior del recinto. “Les han abierto la puerta y han estado hablando con un trabajador de la finca. A los pocos minutos, esos policías han salido para desalojarnos de la puerta de su casa”, explicó la periodista de El programa de AR.

Al parecer, y siempre según su versión, el presentador “llamó a la Policía” alegando que el acceso previo a la puerta, el lugar en el que estaba el equipo de Telecinco, “es su propiedad privada”. “Dice que la estamos infringiendo y que no podemos estar aquí. Nos tenemos que marchar”, lamentó la periodista.

Unos metros más allá hay una carretera, así que los reporteros, supuestamente, no podían colocarse en ninguna otra parte. “Se ve que Bertín está molesto, está muy incómodo con nuestra presencia aquí y ha tomado cartas en el asunto y ha llamado a la Policía para echarnos de aquí”, comentó.

Sus compañeros del magacín tuvieron posturas encontradas al respecto. “Efectivamente, hasta donde yo sé, es parte de su propiedad privada”, señaló Joaquín Prat, mientras que Patricia Pardo se mostró sorprendida por el “cambio de comportamiento” del presentador de Mi casa es la tuya, programa que se graba en esa misma finca. Si el día de antes ofrecía “cerveza y comida” a los reporteros y “respetaba su trabajo”, este viernes optó por llamar a la Policía.

Por su parte, Cristina Tárrega defendió que Bertín está “en todo su derecho” de tomar esta decisión: “Ayer entendió que un día está bien, pero dos es mucho. Y yo también lo entiendo”.