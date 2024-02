Paloma Lago contraataca a 'Fiesta' tras expulsarla y asegura que el programa de Telecinco “faltó a su palabra”

Aunque ni el programa la sacó en su página web, ni la comentó en sus redes, al final la polémica entrevista a Paloma Lago en Fiesta de este domingo, como recogimos, está dando más que hablar que cualquier otra. Recordemos que la presentadora Emma García se hartó de la actitud de la modelo, que ya se había enganchado con el colaborador Aurelio Manzano por no responderle, y decidió dar la entrevista por finalizada antes de lo previsto espetándole a la modelo “¡eres una irrespetuosa!”, sin siquiera llegar a despedirla, y retomando el programa tras una pausa publicitaria sin hacer mención a lo sucedido.

A través de sus redes sociales, en concreto su cuenta de Instagram, Paloma Lago ha contraatacado a Fiesta mediante un breve comunicado en el que acusa al programa de Telecinco de “faltar a la palabra”. Según su versión, esto es lo que sucedió:

“Hoy iba a Fiesta a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia por el año tan bonito y tan ilusionante que tenemos por delante. (Para ello como suele ocurrir en estos casos me hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos en la entrevista). Mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado, y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató. Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado en Fiesta. Ni más ni menos”.

Aunque Paloma Lago no aclara a qué tema se refiere, uno de los colaboradores del programa, Ricky García, también ha compartido un hilo en la red social 'X' que parece aclarar un poco el asunto, y que también desvela que la actriz “al salir tuvo movida hasta con el manager”:

Vio en una pantalla un cebo que se tocaría lo del novio que la estafó. Se puso nerviosa y se apartó. Yo creo que trazó una estrategia equivocada: sabotear un poco la entrevista. Y se le fue de las manos. Gestionó mal la situación, porque Emma le preguntó con cariño y respeto -> — Ricky García 🫶 (@rickygarciatv) 5 de febrero de 2024