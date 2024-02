Emma García dio por finalizada la entrevista a Paloma Lago por su actitud: “¡Eres una irrespetuosa!”

Lo más normal es que, cuando un programa de televisión tiene una entrevista en directo, luego comparta el vídeo (o al menos un buen fragmento de él) en su página web. Sin embargo, al revisar la web de Fiesta, el magacín de tardes de los fines de semana en Telecinco, no hay ni un sólo clip de su charla con la actriz Paloma Lago, que fue una de sus protagonistas este domingo 4 de febrero.

¿Por qué? Seguramente la razón sea la misma que la que provocó el abrupto final de la entrevista: el enfado de Emma García por la actitud de la actriz. Un enfado que no ocultó, y demostró de forma inédita dando por finalizada la charla levantándose de su sitio y acercándose cara a cara para exclamarle: “Mira hija de verdad, ¡eres una irrespetuosa! Cariño, de verdad... Es muy fuerte esto. Nos vamos, volvemos enseguida. Hasta ahora”. Dijo, mientras se podía ver por detrás a Paloma Lago abriendo sus brazos y manos, y poniendo cara de incomprensión.

El momento, que ya se ha viralizado en la red social 'X', dejaba claro que no era un “teatrillo” preparado, y que la reacción de la presentadora y la tensión que se vivió fueron reales. Tanto, que al volver de la pausa publicitaria Paloma Lago ya no estaba en plató, sin haberla despedido, y Emma García ni tan siquiera hizo referencia a ello, sino que siguió adelante con el programa sin más.

Durante la entrevista, la actriz se había mostrado molesta por algunos de los temas elegidos por Fiesta para hablar con ella, e interrumpió varias veces las preguntas o los comentarios de los colaboradores. Paloma Lago llegó a “pasar” de una de las preguntas de Emma García, fijándose en alguien que se dirigía a ella tras las cámaras: “¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora”, le preguntó a la presentadora, a lo que ella contestó: “Es la directora, pero si me dejas hablar, la que te estoy haciendo las preguntas soy yo”.

También tuvo un enganchón con el tertuliano Aurelio Manzano, que afirmó sentirse “como un idiota” porque la invitada no respondía a nada de lo que le cuestionaba: “No me has contestado. Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Me parece una falta de respeto. Te lo digo con todo el cariño que sabes que te tengo”.

Como el intercambio seguía igual, y Paloma Lago mantenía la misma actitud, Emma García acabó por decirle a la actriz: “Te voy a ser sincera, esperaba una entrevista con ganas y me ha decepcionado, la verdad”. Pese a ello, la actriz volvió a hablar por encima de ella y del resto de tertulianos, provocando que la presentadora diese por finalizada la entrevista.

Lo sucedido sí puede verse en el programa completo, entre el 01:48:00 y el 2:08:24, una duración mayor porque incluyó la conexión en directo con Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest 2024.