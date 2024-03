Rosa López opina sobre el significado de 'Zorra': “Me gusta que me descoloquen y me hagan pensar”

Rosa López lo tiene clarísimo: está “enamorada” de Zorra, la canción que representará a España en Eurovisión 2024, un tema polémico que no ha gustado a todo el mundo por el significado que entraña esta palabra que tantas veces se utiliza como insulto contra las mujeres.

La famosa cantante granadina, que quedó séptima en Eurovisión 2002 con Europe's living a celebration, ha captado el mensaje de Nebulossa. “La palabra 'zorra' suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal”, dice en declaraciones para Castilla-La Mancha Media.

La artista reconoce que la canción le ha producido sensaciones encontradas, y eso es precisamente lo que le ha llamado la atención: “Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música”, explica.

Por todo ello, dice, está “in love con Zorra”, algo con lo que no coinciden muchos otros famosos. Aunque la canción pretende dar un nuevo significado a la palabra, convertirla en un himno de liberación para las mujeres, hay quienes consideran que no dejará de ser un insulto y que incluso podría ser contraproducente para las víctimas de violencia machista.

Otra estrella eurovisiva, en este caso Ruth Lorenzo, creo que la cantante de Nebulossa está “floja” a nivel vocal: “No puedes basar tu canción solo en un mensaje”, señala.