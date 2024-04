Lolita se disculpa con Miguel Lago en 'Tu cara me suena' por la impresión que se llevó al verlo en TV

Lolita Flores “no daba un duro” por Miguel Lago cuando se enteró de que el humorista iba a ser concursante de Tu cara me suena, el programa en el que ella juzga todas y cada una de las actuaciones. Pero las cosas han cambiado desde que se conocieron.

Este viernes, durante la segunda gala, Lago salió al escenario para interpretar Algo pequeñito, la canción con la que Daniel Diges representó a España en Eurovisión 2010. Lo hizo con la dificultad añadida de que el artista le acompañaba en la actuación.

A terminar, todo fueron aplausos. “No daba un duro por ti”, le dijo Lolita, que se había creado una opinión sobre el cómico a base de verlo en programas como Y ahora Sonsoles y Todo es mentira. “Te veía por la tele en otros programas y decía: 'Este tío va de sobrado'. Te lo digo en serio”.

Sin embargo, tras dos semanas compartiendo plató con él, la hija de La Faraona ha cambiado de parecer. “Me sorprendiste en la primera gala por tu humildad, por tu simpatía y saber estar, y hoy me quito el sombrero y te pido perdón por opinar de ti sin conocerte”, se disculpó.

“Te lo agradezco mucho”, reaccionó el cómico y tertuliano de Sonsoles Ónega, que ya estaba sensible porque actuar junto a su amigo Daniel Diges fue un auténtico honor para él. Hubo química entre ellos, y eso traspasó la pantalla: “No has estado chiquitito, has estado inmenso”, le felicitó Lolita.