'Tu cara me suena' (21.2%) firma otro liderazgo rotundo y 'De Viernes' (10.3%) resiste con la mitad de audiencia

Tras el esplendoroso estreno que vivió el viernes pasado en Antena 3, Tu cara me suena baja esta semana pero se mantiene imbatible con un 21.2% de cuota de pantalla y 1.929.000 espectadores. Es decir, la segunda gala pierde 2.8 puntos de share respecto a la primera, lo que se traduce en 284.000 seguidores menos, si bien esto es lo habitual en televisión después de un lanzamiento tan exitoso como el suyo.

De momento no hay quien le haga sombra. El programa goza de una ventaja sideral sobre sus competidores y, de hecho, dobla a la segunda oferta más vista: De Viernes. El formato de Telecinco no solo no aprovecha la bajada de Tu cara me suena para ganar audiencia, sino que la pierde. Anoche bajó al 10.3% de cuota, cuatro décimas menos que la semana pasada, y solo llegó a 902.000 espectadores. No parece que le ayudaran mucho Edmundo Arrocet y Ana Obregón, sus grandes protagonistas. A pesar de todo, De Viernes resiste por encima del doble dígito, aunque se está empezando a asomar al abismo.

La 1 sí se beneficia del bajón de sus competidores; la cadena pública sube en prime time al 8% con la película Enemigo público (+1.7 puntos), aunque no es este un dato que le ayude a mejorar en el conjunto del mes sino más bien lo contrario. Cuatro, por su parte, escala hasta el 6.4% con ayuda de Bad boys for life (+2.5), y laSexta se mantiene en cuarta posición con laSexta Columna (6.6%) y Equipo de investigación (4.9%), que ganan cuatro y tres décimas respectivamente.

En la franja de la tarde, Y ahora Sonsoles (12%) y TardeAR (11.9%) mantienen otro duelo ajustado, y Tiempo al tiempo (4.1%) firma su segundo mejor dato el mismo día en el que se anuncia que sufrirá un recorte de duración por su escaso rendimiento hasta ahora.

Y en la franja matinal, La hora de La 1 (13.4%) consiguió este viernes su segundo mejor dato del año.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 22.2% laSexta: Aruser@s 16.8% Telecinco: Vamos a ver 16.4% La 1: La Promesa 12.1% Cuatro: First dates 7.7% La 2: Saber y ganar 7.4% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.4%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Tu cara me suena” (Antena 3), a las 23:11 con 2.472.630 espectadores y un 28.1% de share

CADENAS

Día

Antena 3 16.1% Telecinco 10.7% Temáticas de pago 9.6% La 1 8.9% Autonómicas (FORTA) 8.2% laSexta 6.8% Cuatro 5% La 2 2.5% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 13.6% Telecinco 11.1% Temáticas de pago 10.6% La 1 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 6.7% Cuatro 5.1% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Tu cara me suena: Calentando motores 13.4% 1.538.000 Tu cara me suena 21.2% 1.929.000 ¡De viernes! 10.3% 902.000 Cine: Enemigo publico 8% 891.000 laSexta Columna 6.6% 731.000 Equipo de investigación: La estafa de los ninis 4.9% 561.000 Equipo de investigación: La estafa de los famosos 4.9% 428.000 First dates 7.7% 817.000 El Blockbuster: Bad boys for life 6.4% 687.000 Plano general: Sonia priego "la hungara" 1.6% 168.000 Historia de nuestro cine: Presentación: La pasion turca 2.8% 297.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 3.8% 110.000 Tu cara me suena 13.9% 464.000 Cine 2: Comancheria 6.4% 403.000 Cine 3: Ella schon: Lazos de familia 5.1% 155.000 Cine Cuatro: Muere otra vez 3.9% 196.000 The game show 3.6% 96.000 Equipo de investigación: La estafa del hombre perfecto 5.6% 295.000 Equipo de investigación: El estafador de parados 6.4% 190.000 Cine: Maria rosa 1.9% 101.000 Las noches del monumental: Almoranza 0.6% 15.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.2% 1.199.000 Pecado original 11.2% 933.000 Y ahora Sonsoles 12% 845.000 Pasapalabra 18.9% 1.497.000 Así es la vida 9.4% 837.000 TardeAR 11.9% 886.000 Reacción en cadena 12% 955.000 Informativo 24h 0% 4.000 La Moderna 8.5% 725.000 La Promesa 12.1% 961.000 El Cazador 7.5% 508.000 El Cazador 8.7% 629.000 Aquí la Tierra 9.6% 796.000 Zapeando 5.7% 503.000 Más Vale Tarde 6.4% 465.000 LaSexta Clave 5% 462.000 Todo es mentira 6.1% 538.000 Tiempo al tiempo 4.1% 288.000 Carreteras extremas: La carretera r307 4.3% 395.000 Saber y ganar 7.4% 679.000 Grandes documentales 3.7% 306.000 El escarabajo verde 2.2% 165.000 Atencion obras 1.7% 116.000 Se ha escrito un crimen: La venganza de la Señora parker 1.6% 106.000 Se ha escrito un crimen: Muerte por la audiencia 1.7% 125.000 Días de cine 1.4% 128.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 13.1% 284.000 Vamos a ver 16.4% 456.000 Vamos a ver más 12.1% 754.000 Aruser@s 16.8% 375.000 Al rojo vivo 10.4% 388.000 Espejo Público 14.1% 360.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.1% 802.000 La ruleta de la suerte 22.2% 1.499.000 La hora de La 1 13.4% 282.000 Mañaneros 8.8% 267.000 Ahora o nunca 6.9% 512.000 ¡Toma salami! -rep- 0.6% 8.000 Planeta Calleja 1.1% 22.000 Alerta cobra 1.5% 34.000 Alerta cobra 2.2% 52.000 En boca de todos 4.5% 150.000 Para todos la 2 0.3% 5.000 Planeta azul: Litorales marinos 1.3% 25.000 Jardines con historia: Parc de la ciutadella 0.6% 12.000 Aquí hay trabajo 0.6% 14.000 Uned 0.5% 11.000 El mar arabigo: El legado de una tortuga 0.4% 10.000 Un pais para leerlo: Irun 0.8% 20.000 Mañanas de cine: Ojo por ojo ( 1968 ) 2.9% 96.000 Lo mejor de rincones de australia: Heroes locales 2.1% 114.000 Lo mejor de rincones de australia 1.6% 111.000 Carreteras extremas: Cruzando las columnas de hercules 2.5% 215.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.4% 1.945.000 Telediario 1 11.3% 1.039.000 Informativos Telecinco 15h 10.9% 994.000 laSexta Noticias 14h 8.3% 699.000 Jugones 6.3% 585.000 Noticias Cuatro 1 5.4% 358.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.5% 1.718.000 Telediario 2 10.5% 1.047.000 Informativos Telecinco 21h 9.8% 964.000 laSexta Noticias 20h 7.1% 535.000 Noticias Cuatro 2 3.9% 294.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16% 128.000 Antena 3 Noticias de la mañana 14.5% 178.000 Informativos Telecinco Matinal 8% 158.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.