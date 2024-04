El corte de Ana Obregón a Ángela Portero en 'De Viernes' por llamarla “Anita la fantástica”

Ana Obregón fue entrevistada anoche en el programa de Telecinco De Viernes, desde el que negó que se haya quedado con parte del dinero que se comprometió a destinar a la fundación que ella misma creó cuando falleció su hijo Aless Lequio.

En varias revistas y programas de esta misma cadena se ha afirmado que la actriz no donó todo el dinero que generó la venta del libro sobre su hijo, ni lo que ingresó por las exclusivas que contrató con diferentes medios de comunicación. Ella niega la mayor: “He donado todo lo que he dicho que iba a donar”, aseguró este viernes en Telecinco. El dinero, insistió, ya está sirviendo para luchar contra el cáncer que afecta a niños y jóvenes.

“Que la gente crucifique a una madre que ha perdido un hijo con cáncer, a sus 27 años, es de una crueldad tremenda”, lamentó la entrevistada, que critica que “no se hable” de las cosas “bonitas” que hace la fundación para “salvar vidas”. “Estamos financiando con casi 200.000 euros, a nivel europeo, un tipo de ensayo muy importante para este tipo de cáncer”, explicó.

“No metáis más a Alessandro en esto”

Pero al equipo del programa le interesaba preguntarle por qué su exmarido Alessandro Lequio no la ha defendido ante todas estas acusaciones. En cambio, ella prefirió exculpar al padre de su hijo y negó que hubiera sido él mismo quien filtró la polémica información: “Sí me defendió”. “No te defendió, lo acabamos de ver”, le cortó Ángela Portero. “Sabemos que eres 'Anita la fantástica', pero no nos digas que no hemos visto lo que hemos visto”, soltó la tertuliana de De Viernes.

Obregón, sin perder los papeles, corrigió a la periodista por utilizar este apelativo que tantas veces se ha empleado en su contra: “Yo no soy 'Anita la fantástica'. Soy una madre que ha perdido a su hijo”, defendió, “y estoy sacando fuerzas de donde no hay para ayudar a la gente”.

Hecha esta aclaración, Ana Obregón lanzó una petición al programa: “No metáis más a Alessandro en esto. Igual dijo lo que dijo, me da igual lo que dijera. Alessandro es el padre de mi hijo y nos une el amor a nuestro hijo. Y un hijo une más que cualquier tipo de amor en la vida”, remató.