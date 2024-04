Makoke dio la vuelta a una broma de 'Así es la vida' para dejar de piedra a sus presentadores

Sandra Barneda y César Muñoz fueron víctimas este jueves de una broma de Makoke, que dio la vuelta a un juego propuesto por Así es la vida a raíz de sus rumores de embarazo e hizo creer a los presentadores que estaba en estado.

El programa de Telecinco planteó a su colaboradora realizarse un test de embarazo en directo para responder a las habladurías surgidas por una foto reciente, por la que algunos pensaban que podía estar esperando un bebé. Pero lo que comenzó como una broma de Barneda y Muñoz se tornó en un 'engaño' para ellos.

Tras salir del plató, Makoke regresó con la prueba y fue la primera en ver el resultado. Tal fue su 'acting', entre la sorpresa y la emoción, que los presentadores quisieron ver qué reflejaba el predictor: “¡Hostia! Esto no es nada claro”.

El caos se instaló en Así es la vida, con Makoke de un lado a otro y el resto llevándose las manos a la cabeza al ver un test positivo. De hecho, Barneda lo mostró a cámara, mientras un rótulo avisaba que ninguno de ellos sabía que la prueba estaba manipulada.

“Pero esto era en broma. Tú estabas convencida de que no”, le dijo Sandra, mientras ella se derrumbaba. Finalmente, la sintonía de 'Inocente Inocente' empezó a sonar en plató, desvelando el engaño y dejando atónitos a todos. “Yo me lo he creído. Estaba que me quería morir, digo esto hay que comprar otro y repetirlo”, confesó la presentadora.