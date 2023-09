Miguel Bosé, 'renacido' en su docuserie para Movistar Plus+: “Me he vaciado, estoy libre y me siento ligero”

Apenas unas horas después de levantar el telón del FesTVal 2023 con el estreno del documental sobre David Bisbal, Movistar Plus+ ha presentado su otra gran apuesta original del género: su nueva docuserie Bosé Renacido sobre la figura de Miguel Bosé. Un proyecto que el propio artista define como “clave” en su trayectoria, y que para él ha supuesto “una catarsis bestial”.

Con “un gripazo” que le ha afectado en las últimas horas, Bosé se ha presentado en Vitoria junto a los responsables de Movistar Plus+ y Shine Iberia Jorge Ortiz de Landázuri -Gerente de #0 y de producción propia de la plataforma-, Macarena Rey -CEO de la productora- y Pite Piñas -directora de la docuserie-, en un acto presentado por Boris Izaguirre y en el que ha estado presente verTele.

“No podía dejar que este proyecto, que es la guinda del pastel, arrancara solo. De todos los proyectos que he hecho, entre los libros y la serie, este es el más cercano. Es un proyecto clave, es toda la parte que faltaba. Esta es la última entrega de las verdades, aunque haya un futuro para muchas más”, ha comenzado diciendo el artista, que se confiesa “liberado” tras grabar y presentar su docuserie.

“Era importante hacer este documental porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa. Y eso significa resolver y quedar en paz con todo. Ha sido un ejercicio de catarsis bestial. Como pasa con los psicólogos, cuando te sientas para sanar tienes que contar la verdad. No te sirve con contar cualquier cosa. Cuando decido deconstruir a Bosé es porque tiene mucho espacio y mucho peso, y no podía seguir adelante. Para mí ha sido absolutamente crucial. Me he vaciado los bolsillos y el corazón, estoy libre y me siento ligero”, ha explicado.

En Bosé Renacido, Miguel Bosé abre las puertas a su intimidad “como nunca había hecho” para contar aspectos desconocidos de su vida y obra en primera persona. Y para él ha sido “liberador” grabarlo, pero también “emocionante” verlo. “Salí superemocionado de ver la docuserie. Para mí fue una sorpresa. Había tanto material grabado... Soy superestricto y superreacio a verme, pero me pareció de una belleza...”, ha compartido, mientras Macarena Rey ha asegurado que el equipo de Shine Iberia ha tenido “total libertad” y no ha habido correcciones del protagonista.

Movistar Plus+: “Esta historia es una leyenda”

En la rueda de prensa, la CEO de la productora ha contado cuál fue el origen del proyecto, el segundo que realizan con Bosé tras la serie de SkyShowtime que ha comprado Telecinco: “Cuando Miguel escribió su libro, le llamé y le dije que era momento. Cuando ves la serie, te preguntas si es verdad lo que pasa ahí. Y que Miguel nos cuente su vida personal y profesional, y anécdotas y curiosidades, con su archivo personal, es una auténtica joya. Yo que le conozco muy bien y sé lo que le cuesta abrirse, se lo agradezco. Al final ha entendido que era muy importante enseñar a ese Miguel que tiene más vidas que un gato”.

En Movistar Plus+ no tuvieron dudas a la hora de sumarse: “Lo que buscamos son historias que atrapen, que emocionen, que conmuevan y que fascinen. Y esta historia es una leyenda, lo es todo. Para nosotros es un protagonista único. Todo el mundo conoce la historia de Miguel Bosé, pero no todo el mundo conoce la historia que ha contado Miguel Bosé aquí. Adquiere dimensiones de cuento”, ha defendido Landázuri.

La encargada de llevar la batuta de Bosé Renacido ha sido Pite Piña, jefa de dirección de Shine Iberia. “Es una figura tan gigante, tan inabarcable… Es un ser humano con un recorrido épico, y en ese transcurrir de su vida había que tener mucho cuidado para no destruir la historia”. Y lo han hecho con la emoción como vehículo, y con la aportación de 80 horas de grabación y una enorme cantidad de material de archivo inédito:

“Me gusta mucho la emoción. Hacer algo aséptico con la vida de una persona me parece cruel. Si eres capaz de meterte consigues llegar a la emoción. Estaba superasustada hasta que el primer día escuché a Miguel hablar. Dije: 'ya está hecho'. Es un narrador increíble y nos ha enseñado una verdad increíble. Tiene un punto de fascinación hipnótica”, ha afirmado la directora.

En los compases finales de la presentación, una periodista ha preguntado a Miguel Bosé si volverá a instalarse en España tras su asalto en México. Una cuestión que no ha gustado al artista, que ha arremetido contra ella y le ha recriminado tener “maldad”, remitiéndola a leer su Instagram. Posteriormente se ha negado a responder a otra periodista que le ha preguntado sobre un recuerdo de la docuserie, y ha terminado cancelando las entrevistas agendadas con la prensa desde finales de agosto.

Sobre 'Bosé Renacido'

A lo largo de cuatro episodios, Miguel Bosé comparte las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su ansiado sueño de ser padre. Desde su debut en el Florida Park donde cautiva a la industria y al país, hasta su vida actual en México. Bosé es un artista internacional que lleva casi cinco décadas en activo: ha triunfado tanto en la música (ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo) como en el cine, con una amplia carrera a sus espaldas. Destaca también su faceta como presentador de televisión y su experiencia como director de teatro.

Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, se rodea desde niño de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, de la talla de Pablo Picasso, a quien veía como a un abuelo, su padrino Luchino Visconti o Dalí, entre muchos otros.

En Bosé Renacido, el lado más íntimo del artista se personifica en las cuatro casas que han vertebrado su vida, escenarios llenos de recuerdos y vivencias, cuyas puertas nos abre Miguel Bosé: la finca Villa Paz (Saelices, Cuenca), la casa familiar de Somosaguas (Madrid), la nueva casa de Somosaguas, que él construyó, y la residencia de México, donde vive actualmente con sus hijos. A través de sus casas, su música, sus álbumes de fotos familiares y los testimonios de su entorno más cercano, conocemos a Miguel.