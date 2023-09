Bisbal, 20 años después para Movistar+ en su documental: “Los nervios más grandes que he sentido han sido en OT”

David Bisbal se ha encargado de poner la música en la primera jornada del FesTVal 2023. El cantante almeriense ha sido la gran estrella del día de la mano de Movistar Plus+, plataforma para la que ha presentado por todo lo alto el documental que repasa sus 20 años de carrera, Bisbal, el documental., que se estrenará el próximo 17 de octubre.

FesTVal | Ana Rosa presenta 'TardeAR', que ficha a Cifuentes y fija su horario en Telecinco... con telonero y sin '25 Palabras'

Más

Confiando en el equipo de Dadá Films & Entertainment encabezado por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que ya triunfó con Raphaelismo o García, entre otros, en esta obra documental Bisbal acepta dar acceso total a las cámaras para mostrar su vida profesional, pero también privada e íntima, con la participación de toda su familia y filmando momentos a los que no se habían tenido acceso.

El resultado es un documental que tiene como éxtasis final el concierto especial que el cantante ofreció en Almería, y que sirve para rebobinar desde antes incluso de Operación Triunfo, cuando empezó en la orquesta Expresiones. Eso sí, Bisbal aprovecha cualquier ocasión para agradecer al talent musical, entonces de TVE, lo que le permitió: “OT es un programa que me cambió automáticamente la vida, y estaré siempre agradecido. Era un concurso musical, pero la gente veía a muchachos que tenían que avanzar para estar más cerca de sus sueños. Eso es lo que yo considero que hizo que la gente se enamorase de ese programa y de esos artistas”.

El artista, aunque parezca increíble, sigue sintiendo lo que le provocaba el formato: “Los nervios más grandes que he sentido han sido en Operación Triunfo. Y después, al cantar delante de compañeros a los que admiro”. Y como en el documental, valora también cómo le 'perjudicó' en el sector: “Costó mucho trabajo llegar al respeto 100%. Para mí fue muy importante Latinoamérica y Estados Unidos. Allí sí tenía que presentarme de cero, y fue un comienzo muy dulce y muy duro. Decidimos aparcar esas oportunidades en España para empezar una carrera en otro continente. Y por eso siempre le estaré eternamente agradecido. Costó años hasta que ciertos compañeros empezaron a decir: es verdad que este muchacho ha trabajado disco tras disco, que lo he visto en muchos lugares, y me está demostrando que independientemente me guste su música o no, está trabajando en su música y su carrera”.

“Surgió una manera muy respetuosa de acercarme a la gente”

Ahora, tras 20 años en los que se ha convertido en una de las mayores estrellas de la música a nivel internacional, Bisbal afronta con madurez este retrato audiovisual: “Con este documental, de una manera muy respetuosa, quiero que la gente vea que efectivamente hay largos periodos de dificultades, de enfrentamientos... a mí me toca salir a cantar aunque en casa pueda tener algún problema, pero cualquiera puede verse reflejado en ello”.

El director de la obra, Alexis Morante, resalta precisamente ese logro: “Yo me he visto reflejado en muchas cosas, y llorar con el documental quiere decir que hemos logrado algo con lo que nos sentimos todos identificados”. Sobre él, Bisbal reconoce que “Haber trabajado ya con Alexis, haberlo conocido ya haciendo un videoclip, fue importante”. El director valora que para lograr este acceso, fue fundamental la confianza: “Estábamos seguros de lo que queríamos hacer, lo hablamos mucho. Todo lo hablábamos previamente, pero yo luego le pedía libertad para grabar todo, para entrar en su vida, y a partir de ahí construimos la historia en tres actos como una historia de cine”.

Acabado el proceso, el cantante no se arrepiente y está orgulloso del resultado: “Siempre he mantenido la privacidad de mis hijos y de mi familia. Y a mí siempre me ha gustado basarme en mi trabajo. Ha sido una combinación muy fácil porque me han respetado, y estoy muy contento en ese sentido”. El cantante insiste en que siempre se ha mantenido muy firme en separar su vida privada, lo que le lleva a explicar por qué aceptó este documental: “Surgió una manera muy respetuosa de acercarme a la gente y mostrar que tengo una vida igual que cualquiera. Ha habido momentos duros, evidentemente, porque parece ser que eso de alguna manera vende bastante”.

“No me gustaría ser esclavo de mis canciones”

El acto, conducido por la periodista Cristina Fernández y en el que además de los productores y el director Bisbal ha tenido el apoyo de Narcís Rebollo (exmanager y presidente de Universal Music España) y Mariajo Larrañaga (responsable de Factual y No ficción de Movistar Plus+), ha servido para que el cantante valore cómo ha llevado la soledad en su carrera: “Jamás he estado solo, he tenido grandes consejeros, amigos, personas que han hecho que me resulte más fácil o llevadero. Siento orgullo de no haberme quedado en mi soledad, en mí mismo. Al mínimo sentimiento de soledad he pedido ayuda, y ese sería el mejor consejo que yo podría dar”.

Bisbal ha llegado a ejemplificar con su padre, que sufre alzhéimer, ese paso adelante que también ha dado su familia, que siempre había aceptado y querido estar en segundo plano. En el documental aparecen todos, pese a la dificultad: “Desgraciadamente Pepe ya no es mi padre, no me reconoce, ni tampoco a mi madre. Es una situación difícil vivirlo en casa, pero hay que seguir adelante”. El cantante, reflexivo, ha puesto en valor ese bagaje que también refleja el documental: “Tengo muchas cicatrices. Quizás la gente me ve con una sonrisa siempre, pero las tengo. Y te hacen recordar que has superado obstáculos. Me gusta ver mis cicatrices”.

La rueda de prensa ha dado para que David Bisbal reconozca: “Los cambios me gustan porque te llevan a resultados distintos”, que explique: “La pérdida de Eduardo ha sido la primera gran pérdida de mi vida”, refiriéndose a la inesperada muerte de su preparador físico Eduardo Mena, y que agradezca la labor de documentación de la obra: “Me sorprendió mucho que encontrasen imágenes de mi padre boxeando. Fue un regalo”. También ha desmentido el rumor de que su tema “Bulería” fuese a llamarse “Almería”.

El buen ambiente en la rueda de prensa, con el propio cantante reconociendo que cada vez se siente “más tranquilo cuando me dirijo a una rueda de prensa, porque siento que es como una charla con amigos”, ha hecho incluso que acepte opinar sobre la broma de un tuitero que llegó a algunos medios, tirando de humor pero también de reflexión: “Jamás he respondido a cualquier tipo de polémica, como para que responda a esa concretamente. El que ha hecho eso es un artista, ingenioso desde luego. Pero me ha sorprendido mucho que le habéis dado más bombo los periodistas que lo que realmente ha pasado. A mí me provocó risa, y mi hermana me mandó un mensaje diciendo 'me meo'. Pero es verdad que el 'copia y pega' está haciendo mucho daño”.

David Bisbal mira con alegría el presente, y tiene claro su futuro: “Dentro de 20 años me gustaría seguir en el mundo de la música, y cuidándome por ejemplo a través del deporte para seguir defendiendo mi rango vocal, que desde el principio de mi carrera elegí canciones muy difíciles. Pero es cierto que a mis 44 años estoy disfrutando más que nunca de mi voz. No me gustaría ser esclavo de mis canciones, y en el momento en que no pueda no me gustaría ser una caricatura”.