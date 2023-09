'El Intermedio' se topa en directo con un defensor de Rubiales: “He hecho bien no metiendo el micro”

El Intermedio salió este jueves a la calle para palpar en directo la opinión de la gente sobre Rubiales. Isma Juárez, reportero del programa, preguntó a varias personas “si quieren que Rubiales siga en la RFEF o si, por el contrario, tienen sentido común”. Para ello, les propuso jugar a Piquito o finiquito, un juego por el que podían defender a Rubiales o dar un donativo. “Porque si quieren que se vaya tendremos que pagar entre todos los que cuesta que se marche”, dijo hucha en mano.

Así pues, el reportero recabó diferentes posicionamientos sobre este polémico tema. Un hombre y una mujer dijeron “claramente finiquito”, igual que hicieron un grupo de jóvenes. Sin embargo, la sorpresa la dio un joven que irrumpió por sorpresa para defender a Rubiales. “Vengo a favor de este señor”, dijo antes de aseverar que el, por ahora, presidente suspendido de la RFEF, “debió meter la lengua” a Jenni Hermoso porque “eso no es nada”.

“Si la chica le hubiera besado a él, hoy la historia hubiera sido otra”, comentó el hombre ante la incredulidad de Juárez, que no estaba para nada de acuerdo: “Para él, si no hay lengua está todo bien. No sé si quiero estar muy cerca de ti mucho rato”. Después, el entrevistado soltó una frase que le escandalizó todavía más, aunque Juárez agradeció que ésta no llegara a oídos de los espectadores: “He hecho muy bien no metiéndole el micro en este momento por lo que acaba de decir”.