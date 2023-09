'El Intermedio' estrenó una nueva sección y emitió un 'Carrusel machirulo' para denunciar el machismo en el fútbol

El Intermedio estrenó este martes Estirando el cliché, una de sus nuevas secciones para esta temporada. Se trata de un concurso en el que la gente puede ganar dinero con algo tan sencillo como dejarse llevar por las apariencias. En la primera entrega, Thais Villas se fue hasta la madrileña calle Preciados para encontrar a viandantes que quisieran participar en su juego, que en este debut giró sobre el mundo laboral.

La primera persona que se prestó a jugar fue una mujer llamada Sandra, que tuvo que observar a su alrededor y encontrar a alguien que hubiera sido despedido al menos en dos ocasiones. Sin embargo, no tuvo suerte, porque apostó por un hombre que dijo que nunca le habían echado del trabajo.

Así pues, Sandra cayó eliminada y cedió el turno a Carmen, otra mujer que andaba por allí y que, a diferencia de ella, sí tuvo suerte en este juego. Tanta, que acabó ganando, pues encontró a la primera los tres perfiles que le pidió Thais Villas: una persona que estuviera trabajando en ese momento, otra que estuviera en el paro y otra que tuviera un sueldo superior a los 3.000€/mes. Este último lo encontró en un hombre mexicano de mediana edad que se dedica a la venta de productos para el baño.

Tras dar con él y ganar el juego, Thais Villas le dio dos opciones a Carmen: “Puedes elegir entre 15€ y una caja sorpresa que no se sabe lo que hay”. Y la concursante eligió quedarse con los 15€ y tomarse algo a la salud de El Intermedio. Eso sí, no sin antes dejarle un recado a la reportera del programa: “Dale un besito a Wyoming, que siempre me ha gustado”.

'Carrusel machirulo' para denunciar el machismo en el fútbol

Durante la entrega de este martes, el espacio de laSexta también emitió Carrusel Machirulo, su propia parodia de Carrusel deportivo con Sandra Sabatés y Cristina Gallego, que denunciaron algunos comentarios machistas en el mundo del fútbol. Entre otros, los del exseleccionador nacional de fútbol femenino, Ignacio Quereda, acusado de decir frases como “tú lo que necesitas es un macho” o “a ver si adelgazas, que estás gorda” a las jugadoras de la selección. “Ahora entiendo por qué la Selección no tiene mascota, porque para animal ya estaba Quereda”, dijo Cristina Gallego.

Otro de los señalados fue Joseph Blatter, presidente de la FIFA hasta 2020, quien propuso que las mujeres jugaran al fútbol con una “equipación más femenina”. “Tenemos a equipos con buena salida de balón y a Blatter que directamente está salidísimo”, apuntó Gallego sobre el expresidente del máximo organismo del fútbol mundial.