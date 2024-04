'Supervivientes 2024' expulsó a una de sus protagonistas y descubrió su gran secreto, tras un error de Barneda

La sexta entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras despidió a Laura Matamoros de la aventura. Una decisión de la audiencia que sorprendía tanto en plató como en la isla porque en 2017 quedó tercera finalista y ahora se convertía en la cuarta expulsada, frente a Arantxa del Sol.

Esta última vivía el reencuentro con su marido, Finito de Córdoba, siendo uno de los más tiernos de la edición. “Nos habéis hecho llorar a todos”, aseguraba Sandra Barneda.

La propia presentadora también protagonizaba uno de los errores más peligrosos de la noche, al casi descubrir que existía Playa Limbo. Lo hacía, justo porque minutos antes se lo desvelaban a Miri y a Torres (los líderes de cada grupo) a los que hicieron navegar hasta allí y descubrir a sus compañeros secretos.

“Habéis descubierto uno de los grandes secretos de Supervivientes. Sois los únicos que conocéis el secreto y tiene que seguir siendo así. Si se lo contáis a alguien seréis gravemente penalizados”, advertía Barneda. Seguidamente, la presentadora conectaba con Laura Madrueño que estaba con los otros concursantes y al saludarla con el micro abierto, se equivocaba con su apellido:

“¡Ya estoy viendo a Laura Matamoros, ¿qué tal mis supervivientes?”, palabras que hicieron reír a Madrueño y que alguien le dijo por el pinganillo a Barneda que se echaba las manos a la cabeza. Los concursantes habían escuchado su saludo pero por las caras parecía que no habían sospechado nada sobre la posible presencia de la hija de Kiko Matamoros en otra playa.

Laura Matamoros se convierte en la cuarta expulsada

Blanca, Laura Matamoros, Kiko y Arantxa del Sol eran los posibles expulsados de la noche y se jugaron la inmunidad en una plataforma para que la audiencia no pudiera votarles para echarles. Todos cayeron al agua excepto la deportista que fue la más concentrada y la que más duró sujetándose con los brazos colgada.

“¡Vaya sensación, lo necesitaba!” decía Blanca celebrándolo por todo lo alto - tras haber sido la última desterrada del programa-. “No sabía que era la única que quedaba porque estaba con los ojos cerrados muy concentrada”, aseguró.

Por lo que las votaciones se abrieron para expulsar a Lara, Kiko o Arantxa. Minutos después, el primer salvado era el novio de Sofía Suescun, dejando la eliminación entre las dos mujeres.

Finalmente, Barneda sentenció: “El público ha decidido que la expulsada definitiva sea Laura Matamoros”. Una noticia que sorprendió tanto en plató como en la isla por haber estado allí desde el principio siendo una de las protagonistas. Mientras ella calmaba los ánimos: “Esta experiencia ya la he vivido y ya me tocaba volver con mis hijos que no podía más”, dijo aunque minutos antes había pedido quedarse.

El “bonito” reencuentro entre Arantxa del Sol y Finito de Córdoba

Finito de Córdoba llegaba a la isla y descubría que en esta edición serán las visitas las que tendrían que cumplir retos para conseguir ver a sus seres queridos (aunque no fue el caso de la hermana y la hija de Pedro García Aguado).

“Me gusta la dificultad, llevo muchos años conviviendo con ella. Estoy deseando abrazar a mi niña”, decía el torero. Tuvo que nadar hasta una plataforma en la que encontró dos llaves, después se subió a una barca y allí estaba Arantxa con una venda en los ojos y dentro de una jaula.

Él tuvo que adivinar la llave para abrir la puerta, cuando ella no veía nada, él le tocó las manos, se acercó y le quitó la venda para que le viera. Ambos se abrazaron y besaron en uno de los momentos más tiernos de la edición.

“Qué guapa, ni el hambre te roba la belleza chiquilla”, le decía él mientras la miraba y ella se quejaba de su cara por haber sufrido la picadura de una araña. Arantxa se dirigía a cámara: “Estoy súper emocionada, ha sido una alegría inmensa. Ha sido el mejor regalo que me podríais hacer”.

Desde plató, Barneda les agradecía el momento: “¡Qué bonito lo que acabamos de vivir. Estamos aquí llorando todos!”.