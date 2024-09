José Ribagorda explica los motivos de su salida de 'Informativos Telecinco', y habla de su futuro en Mediaset

Casi una semana después de su despedida, José Ribagorda ha profundizado en los motivos de su salida de Informativos Telecinco, programa que presentó cada fin de semana desde 2006. María Casado y David Cantero le sustituirán en el plató desde este sábado 21 de septiembre.

Según el periodista, su marcha se debe a los cambios impulsados en el área de Informativos de Mediaset, dirigida por Francisco Moreno desde octubre de 2023. A partir de entonces se potenció este departamento y se llevó a cabo una reordenación de presentadores que incluyó el fichaje estrella de Carlos Franganillo. Ribagorda se mantuvo en su puesto, hasta ahora.

“Cuando llegó el nuevo equipo directivo de Informativos, el fin de semana adquirió otro perfil”, le ha contado a la Cadena Ser. Dice que “no descartaba” esta posibilidad y, de hecho, se muestra comprensivo: “Entiendo que quieran hacer cambios; y además, les exigen cambios. Cuando viene un nuevo director de Informativos está en todo su derecho a cambiar lo que hay”.

Además, sabe que era “un rostro muy visible y vinculado a la anterior etapa”, por lo que “cabía pensar en esta posibilidad”. “Lo asumo con naturalidad y lo comprendo. Yo estoy muy satisfecho. Entré con Pedro Piqueras y he salido entre aplausos y con el sentimiento de que hemos conformado una etapa histórica en los informativos de la televisión y de Telecinco”, se congratula.

Desde Mediaset dieron la misma explicación que él. Aunque la cadena se mostró satisfecha con el trabajo de Ribagorda, vio la necesidad de hacer cambios. “Teníamos que ajustar piezas para continuar con ese proceso de renovación, y ahora les ha tocado al Fin de semana y al Matinal”, explicó recientemente Francisco Moreno, el máximo responsable de los Informativos de Mediaset.

“La televisión es prueba-error, no hay fórmula mágica. Podría haber sido complicado el encaje del Mediodía, y ha resultado muy positivo. Y es verdad que ese encaje no se ha producido igual en el Fin de semana”, analizó el ejecutivo. Eso sí, le dedicó unos cuantos elogios al veterano presentador: “Es un gran periodista, y además muy buena persona. Pepe tendrá su sitio en esta casa, igual que todo el mundo. Toca sentarse tranquilamente con él y definir las posiciones que va a tener ahora”.

¿Un programa de gastronomía para José Ribagorda?

Ribagorda concluye una larguísima etapa que ha durado casi dos décadas, aunque ahora podrá hacer lo que durante 18 años le resultó imposible: “Disfrutar de mi familia y mi hija los fines de semana (...) Han sido muchos años de sacrificio, también en lo personal”, lamenta.

Con 62 años, el periodista seguirá vinculado a Mediaset pero alejado ya del ajetreo informativo. “He cerrado una etapa, pero no me he ido. Hay proyectos en marcha y todavía tengo una historia por escribir”, advierte, aunque no puede dar más detalles porque “se está diseñando todo aún”.

Dice que “la cadena” le ha transmitido “todo su respeto y consideración porque consideran que soy un valor y que puedo hacer cosas muy interesantes para ambas partes”. ¿Quizá un programa de cocina, su gran pasión? “Todavía es pronto y quedan muchas muchas conversaciones, pero podría ser”, avanza.