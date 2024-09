'La Moderna' despidió a su pareja estrella (con sorpresa) antes de recibir a sus nuevos protagonistas

La Moderna nunca volverá a ser la misma. La serie de TVE concluyó su segunda temporada este viernes escribiendo un punto y aparte que los espectadores tardarán en olvidar. Se marchan sus protagonistas, Matilde, Íñigo y la pequeña Clarita, quienes durante el último año han centrado las tramas de este drama ambientado en el Madrid de 1930.

[¡Atención! Esta noticia contiene spoilers sobre el capítulo 236 de 'La Promesa']

El matrimonio Peñalver deja la capital de España para empezar una nueva vida en La Rioja. A Íñigo no le ha resultado fácil despedirse del Madrid Cabaret, ese local de baile en el que fue un sencillo empleado hasta que se hizo cargo de todo el negocio. Y más de lo mismo para Matilde, que se ha echado a llorar cuando sus compañeros del salón de té le han transmitido sus mejores deseos.

La joven pareja se marcha a La Rioja con toda la ilusión del mundo. Allí les espera un “futuro esperanzador” que les hará olvidar los trágicos acontecimientos que sacudieron sus vidas. Clarita no estaba demasiado entusiasmada con la idea, pero al saber que allí podrían reencontrarse con la familia, no lo dudó ni un segundo más. Por si fuera poco, no se marchan tres sino cuatro, porque, ¡sorpresa!, Matilde está embarazada y así se lo ha hecho saber a su pequeña familia antes de iniciar su travesía hacia el norte de España.

'La Moderna' inicia una nueva etapa con otros personajes

Huelga decir que el capítulo de este viernes, el número 236, es el último en el que veremos a Helena Ezquerro, Almagro San Miguel y Cosette Silguero, los actores que han interpretado a Matilde, Íñigo y Clarita desde que la serie llegó a la sobremesa de La 1 hace ahora un año.

Con el estreno de su tercera temporada el lunes 23 de septiembre, La Moderna comenzará una nueva etapa centrada en otros personajes que todavía son un auténtico enigma para los espectadores. En adelante, las tramas girarán en torno a la familia Pedraza, interpretada por Lola Marceli, Jesús Mosquera, Miguel Hermoso, Magdalena Tejado, Diana Palazón, Pepe Nufrio y Clara Alvarado.

Junto a ellos veremos a otros intérpretes ya conocidos por la audiencia de La Moderna, como Begoña Maestre, Carles Sanjaime, Teresa Hurtado de Ory, Berta Galo, Llorenç González, Alba Gutiérrez, Sara Rivero y Bárbara Maestranza, entre otros.

El reparto seguirá ampliándose con la llegada, más adelante, de otros personajes a los que darán vida Eduardo Rosa, Fanny Gautier, Maribel Ripoll o Roger Berruezo, entre otros.

Y en esta tercera temporada destaca también el regreso de César Morel, el personaje interpretado por Miguel Ángel Muñoz.

La familia Pedraza llega a 'La Moderna' para cambiarlo todo

El regreso a España desde Sudamérica de la familia Pedraza va a convulsionar la vida en La Moderna. Su patriarca, Emiliano Pedraza (Miguel Hermoso), es un despótico terrateniente, amigo de la infancia de don Fermín, que a sus negocios en el mundo de la industria textil va a sumar la propiedad de la galería en la que se encuentra el salón de té. Casado con Maruja (Lola Marceli), su matrimonio es poco menos que una farsa, en la que también interviene, muy a su pesar, Pepita (Diana Palazón), el ama de llaves de la familia.

Emiliano y Maruja tienen dos hijos que suponen para él sendos quebraderos de cabeza. Paula (Magdalena Tejado) es una chica rebelde e inconformista entre cuyos planes no se encuentra trabajar en las empresas de su padre, sino que prefiere ser independiente y abrir una tienda de ropa para mujeres humildes.

Además, Paula vive una historia de amor con Rodrigo (Jesús Mosquera), el hijo de Pepita, en la que se van a encontrar con todo tipo de trabas y obstáculos.

Iván (Pepe Nufrio), el otro hijo de los Pedraza, es un bon vivant al que su padre desprecia por su tendencia a la inactividad, su falta de iniciativas o sus ideas descabelladas. Entre ellas, la de acercarse demasiado a Mercedes (Clara Alvarado), la hermana de César Morel (Miguel Ángel Muñoz).

Precisamente el nuevo propietario del Madrid Cabaret también protagonizará su propio acercamiento a otro miembro de la familia Pedraza.