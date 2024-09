'Gran Hermano' sorprendió con una expulsión disciplinaria, dos nuevos desterrados y un giro en la mecánica

La tercera gala de Gran Hermano 2024 no dio tregua a los concursantes, sorprendiéndoles con giros inesperados durante toda la noche. El primero de ellos fue la expulsión disciplinaria de Silvia por no guardar la coartada prometida con Lucía.

Seguidamente llegó la doble expulsión que afectó a Óscar y a Juan. Y los tres se fueron directos a la casa secreta que solo ella conocía, mientras que los novatos se quedaron atónitos.

Minutos más tarde, los desubicados serían el resto de habitantes de Guadalix al descubrir el giro en la mecánica de las nominaciones, que no les permitió hacer ningún tipo de estrategia.

Todo ello, en una entrega que también cumplió los deseos de Javier y Vanessa, al prepararles la suite nupcial para que pudieran celebrar su aniversario con una hora sin cámaras.

Silvia, expulsada disciplinaria: “Ayer se te escapó que vivías sola”

Silvia se sentaba en el confesionario sin imaginar la noticia que Jorge Javier le iba a dar: “La organización ha decidido expulsarte de la casa de forma fulminante”. Al preguntar la razón, el presentador especificó: “Teníais una misión, decidisteis simular ser una pareja y entrasteis diciendo que vivíais juntas pero ayer se te escapó que vivías sola. Te han pillado”.

La melliza se quedó sin palabras, asegurando que ella no había dicho eso: “No puede ser, no lo he dicho en ningún momento”. Pero el programa se lo confirmó. “Mi hermana se lo va a tomar mal pero me alegro por ella, que solo me perjudique a mí”.

Jorge Javier le recordó que el error ocurrió “en el jardín, en una conversación relajada, hablando de tu día a día. Lo confirmaste y alguien te pilló. Oficialmente lo comunicó en el confesionario. Hemos revisado las imágenes y ha sido así”.

Seguidamente, el presentador se lo comunicó al resto de concursantes de la casa y Lucía corrió al confesionario a despedirse de su hermana. Ambas se pusieron a llorar y tildaron la decisión de “súper injusta” porque los compañeros “sospechan mucho más de Luis y Nerea” que de ellas, pero ese argumento no hizo cambiar de opinión al programa.

“Una cosa es especular y otra que te pillen por no saber jugar a tu juego. Hemos hecho mil cosas en Gran Hermano”, aseguró Jorge Javier.

Minutos después, Elsa desvelaba durante sus nominaciones que había sido ella quien había pillado a Silvia: “Creo que sé lo que ha pasado, ha sido una expulsión disciplinaria porque dijo algo que no debería haber dicho, que vivía sola. En confianza largó, y creo que tenía que cumplir unas normas y ha roto”.

La doble expulsión que solo alegró a Diego

Juan, Óscar y Diego (Luis) eran los nominados que quedaban, tras la salvación de Nerea el pasado martes. Al arrancar la gala se desvelaron los porcentajes ciegos: 38.9%, 39.7% y 21.4%.

No tardó en llegar el primer expulsado. Así lo hizo saber Jorge Javier, mientras estaban todos en el sofá del comedor y por sorpresa, se apagaron las luces: “La audiencia ha decidido que el expulsado sea Óscar”.

Minutos más tarde, pedían que Juan y Diego se dirigieran a la sala de expulsiones. Allí, ambos esperaron a la resolución final y así sentenció el presentador: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan”.

El joven reflexionó sobre la decisión: “Es tan complicado estar aquí porque no sé cómo se ven las cosas fueras. Me quedo bien porque he sido real, he sido yo. Me hubiera gustado quedarme porque han sido solo dos semanas y para conocerme se necesita más tiempo”.

Conociendo los nombres de los dos expulsados de la noche, más la disciplinaria, la casa secreta sumó tres nombres de golpe: el de Juan, el de Óscar y el de Silvia.

En su nuevo hogar celebraron la entrada de dos nuevos compañeros, y de la repetidora.

Las divertidas nominaciones sin precedentes

Las nominaciones de la tercera gala fueron distintas a las esperadas. Desde las redes sociales del programa mostraron a los espectadores lo que le ocurriría a cada concursante que cogiera el teléfono en ese orden:

El primero en descolgar tendría una nominación directa y fue Laura. El segundo se salvaría y fue Ainara (Violeta). La tercera en coger el teléfono fue Nerea, a la que le tocó nominar de la forma habitual.

A Maite le tocó dar los 6 puntos delante de todos y se los metió a Diego. A Edi le tocó nominar normal y vetar a alguien, por lo que señaló a Lucía. Por su parte, Elsa y Ruvens pudieron nominar con la forma habitual. Maica se quedó sin poder hacerlo. Y los tres últimos que quedaron se tuvieron que nominar entre ellos: Diego, Manu y Adri.

Tras los descabellados puntos, la lista definitiva de nominados de la semana la ocupan: Laura, Diego, Lucía y Nerea.