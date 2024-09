María Patiño responde a la crítica de Mercedes Milá sobre 'Ni que fuéramos' y le pide que tenga un “criterio justo”

Mercedes Milá cree que Ni que fuéramos Shhh, el nuevo programa de Ten creado por el equipo de Sálvame, se parece “demasiado” al histórico magacín que se emitió en Telecinco hasta 2023. “Empecé a verlos, pero no me gusta. Se parece demasiado a Sálvame, es demasiado idéntico y yo pensaba que serían más creativos. Soltarse la melena no es suficiente, tendrían que ser más creativos”, opinó hace unos días cuando El Televisero le preguntó por ello.

La respuesta del equipo de Ni que fuéramos Shhh no se ha hecho esperar, y su presentadora ha sido la más contundente en reaccionar a las palabras de Milá.

“Cada noche que me acuesto estoy pensando en hacer algo diferente. Pero es cierto, y esto lo digo sin pelos en la lengua, que para tener un criterio justo habría que ver más el programa”, le ha reprochado María Patiño desde el plató de su magacín.

Además, la periodista recuerda algo que, a juicio de todos, es fundamental para entender por qué hay tantas similitudes entre ambos formatos: “Este programa, en esencia, es la gente de Sálvame. Y evidentemente, mi personalidad no va a variar. No lo veo igual que ella, pero tomo nota”.

Cuando Telecinco canceló Sálvame a mediados de 2023, el equipo del programa (sus directivos y algunos de los colaboradores), decidieron crear un nuevo magacín inspirado en el que tantos éxitos les había dado a lo largo de 14 años. Así nació Ni que fuéramos Shhh, estrenado en mayo de 2024.

Dadas las circunstancias, y conociendo plenamente cuál ha sido todo el proceso, Belén Esteban cree que Mercedes Milá lleva razón. “Estoy de acuerdo con ella porque este programa es muy parecido a Sálvame. Pero tenemos un equipo de creadores muy bueno que sorprende cada día”, reflexionó la tertuliana, que ahora sigue compartiendo plató con sus antiguos compañeros, entre ellos Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Kiko Matamoros.

Dicho esto, Patiño rebajó el tono y se mostró más comprensiva con la expresentadora de Gran Hermano: “Habrá que hacer más cosas para atraer a más público y atrapar a Mercedes Milá. ¡Intentaremos atraparte!”, exclamó por último. Y antes de zanjar el tema, le invitó a que visitara el plató para que descubra todo lo que son capaces de hacer con pocos medios: “Igual puedes ayudarnos a crecer. Lo que se hace en este plató con los recursos que hay, es magia. Y si se puede hacer mejor magia, estaremos en ello”.