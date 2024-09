Susanna Griso, molesta con un vídeo cortado de 'Espejo Público' sobre Manu Tenorio: “No, no. Lo ponéis entero”

Los espectadores de Espejo Público asistieron este jueves a una situación un tanto desconcertante que puso en un aprieto bastante incómodo a su presentadora, Susanna Griso.

El programa de Antena 3 emitió un vídeo en el que se preguntaba a Rosa López por las polémicas informaciones que rodean a Manu Tenorio, con el que participó en 2001 en la primera edición de Operación Triunfo.

El cantante ha protagonizado unos cuantos titulares en las últimas semanas por el enfrentamiento que mantiene con los inquilinos de su vivienda, a los que acusa de okupación por el impago del alquiler. Ellos dicen que ingresaron las cuotas a Hacienda, con quien él tendría una deuda, informa elDiario.es.

Este jueves, Espejo Público emitió las declaraciones de Rosa López dando a entender que la cantante se había pronunciado en contra del sevillano. “Hacienda somos todos”, contestó la ganadora de OT cuando los periodistas le preguntaron por la supuesta deuda de su compañero. Dicho así, podría parecer que Rosa estaba arremetiendo contra él, pero nada más lejos de la realidad. Acto seguido, la granadina añadía dos frases que aclaraban su posición: por un lado, se mostraba “extrañada” por la difusión de esta noticia que afecta al artista; por otra parte, se quejaba de que “Hacienda no nos deja avanzar con tanto IVA”.

Si se escuchan sus declaraciones sin cortes, no cabe duda de que Rosa le estaba lanzando un capote a Manu. Sin embargo, Espejo Público entendió justo lo contrario: “Rosa López contra Manu Tenorio”, decía el titular que se estaba proyectando en la pantalla.

Tras emitirse el vídeo, la presentadora del programa no tardó en llamar la atención de sus compañeros. “El zasca es a Hacienda, no a Manu”, les hizo saber. Y para que no hubiese ninguna malinterpretación, pidió a la dirección de Espejo Público que emitiera de nuevo las declaraciones de Rosa López.

En cambio, solo se emitió la parte del vídeo en la que la cantante dice que “Hacienda somos todos”, lo que transmite la idea de que está criticando a su compañero por no cumplir con sus obligaciones fiscales. “¡Lo dejáis a medias y falta contexto!”, exclamó Susanna Griso, visiblemente molesta.

Es más, parece que la dirección del magacín quiso cambiar de tema, y ella se empeñó en aclarar esta desconcertante situación: “No, no, no. Lo ponéis entero porque es en la segunda parte cuando dice que todos sufrimos a Hacienda”.

Pero, por tercera vez, solo se emitió la primera parte del vídeo, la frase sacada de contexto. Griso ya no daba crédito a lo que estaba ocurriendo, así que apeló de nuevo, con el gesto torcido, a la cúpula del programa: “Eduardo, me estás dando lo de 'Hacienda somos todos' por tercera vez, pero no la segunda parte, que es cuando se queja de que el fisco lo sufrimos todos. Ponme la segunda parte, no la primera, que ya la hemos visto tres veces y no me aporta nada”, se quejó por última vez.

Esta vez sí, las declaraciones se emitieron íntegramente.